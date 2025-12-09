Prev
ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય વિભાગમાં નોકરીની સુવર્ણ તક: મળશે 49,600 રૂપિયાનો પગાર, કેવી રીતે કરશો અરજી? શું છે લાયકાત?

GSSSB Physiotherapist Recruitment 2025: સરકારી નોકરીની શોધ કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે એક ખુશખબર સામે આવ્યા છે. ઓજસ નવી ભરતી અંતર્ગત ફિઝિયોથેરાપીસ્ટ પોસ્ટની વિગતો, વિભાગ, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ સહિતની મહત્વની માહિતી આ અહેવાલમાં આપેલી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 09, 2025, 12:50 PM IST

GSSSB Physiotherapist Recruitment 2025: ગુજરાતમાં સરકારી નોકરીની શોધ કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) દ્વારા આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ હસ્તકના કમિશનર આરોગ્ય (ગ્રામ્ય)ની કચેરીમાં ફિઝિયોથેરાપીસ્ટ, વર્ગ-3 સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. કુલ 138 જગ્યાઓ માટે લાયક ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે.

GSSSB ફિઝિયોથેરાપીસ્ટ ભરતી 2025: મહત્વની વિગતો

સંસ્થા                 ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB)

વિભાગ                            આરોગ્ય વિભાગ
પોસ્ટ                         ફિઝિયોથેરાપીસ્ટ, વર્ગ-3
કુલ જગ્યાઓ                          138
વય મર્યાદા                     18 થી 35 વર્ષ
અરજી કરવાની શરુઆતની તારીખ    9-12-2025
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ    23-12-2025
અરજી કરવાની વેબસાઈટ    [https://ojas.gujarat.gov.in](https://ojas.gujarat.gov.in) |

શૈક્ષણિક લાયકાત શું છે?
આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારો પાસે નીચે મુજબની લાયકાત હોવી જરૂરી છે. સરકાર માન્ય કોઈપણ યુનિવર્સિટીમાંથી ફિઝિયોથેરાપીમાં સ્નાતકની ડિગ્રી. કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશનનું મૂળભૂત જ્ઞાન હોવું જોઈએ. ગુજરાતી અથવા હિન્દી અથવા બંને ભાષાનું પૂરતું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

પગાર ધોરણ: પ્રથમ પાંચ વર્ષ 49,600 ફિક્સ
આ પોસ્ટ ઉપર પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે માસિક 49,600 નો ફિક્સ પગાર મળશે. પાંચ વર્ષની સંતોષકારક સેવા પૂર્ણ કર્યા બાદ ઉમેદવારને સાતમા પગાર પંચના લેવલ-7 (39,900 –1,26,600)ના પગાર ધોરણમાં નિયમિત નિમણૂક મેળવવાને પાત્ર થશે.

કેટેગરી મુજબ જગ્યાઓની વિગતો

  • કેટેગરી               જગ્યા 
  • બિન અનામત      35
  • આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS)    13
  • અનુ. જાતિ (SC)    5
  • અનુ. જન જાતિ (ST)    44
  • સા. શૈ. પ. વર્ગ (SEBC)    41
  • કુલ    138

વય મર્યાદાની વાત કરીએ તો, ઉમેદવારની ઉંમર અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે 18 વર્ષથી ઓછી નહીં અને 35 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ. અનામત વર્ગના ઉમેદવારો (પુરુષ/મહિલા) અને સામાન્ય વર્ગના મહિલા ઉમેદવારોને નિયમ મુજબ વયમર્યાદામાં છૂટછાટ મળવા પાત્ર રહેશે.

કેવી રીતે કરવી અરજી?
ઉમેદવારોએ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી https://ojas.gujarat.gov.in](https://ojas.gujarat.gov.in) વેબસાઇટ પર જઈને કરવાની રહેશે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 23 ડિસેમ્બર 2025 છે. ફાઈનલ સબમિટ કર્યા બાદ અરજીની પ્રિન્ટ ચોક્કસ કાઢી લેવી.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

