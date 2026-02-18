Prev
ગુજરાતમાં નોકરીના નિયમોમાં ઐતિહાસિક ફેરફાર: હવે 10 કલાક કામ અને મહિલાઓને નાઇટ શિફ્ટની મંજૂરી

Gujarat Shops and Establishments Act 2026: ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહમાં ચર્ચાને અંતે ગુજરાત દુકાન અને સંસ્થા વિધેયક સર્વાનુમતે પસાર કરાયું છે. કાયદામાં સુધારાથી અગાઉ 10 કે તેથી વધારે કામદારોને બદલે હવે 20 કે તેથી વધારે કામદારો ધરાવતી દુકાનો અને સંસ્થાઓને આ કાયદો લાગુ પડશે. આમ જે દુકાનો અને સંસ્થાઓમાં 20થી ઓછા શ્રમયોગીઓ-કર્મચારીઓ કામ કરતા હોય તેવી દુકાનો અને સંસ્થાઓએ આ કાયદા હેઠળ નોંધણી કરાવવી જરૂરી નથી પરંતુ ઓનલાઈન જાણ કરવાની રહેશે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 18, 2026, 11:13 AM IST

Gujarat Shops and Establishments Act 2026: ગુજરાત સરકારે રાજ્યમાં રોજગારીના ક્ષેત્રે અને 'ઈઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ'ને વેગ આપવા માટે એક ક્રાંતિકારી નિર્ણય લીધો છે. જી હા.... ગાંધીનગર વિધાનસભામાં મંગળવાર 17 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ 'ગુજરાત દુકાન અને સંસ્થા (સુધારા) વિધેયક' સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવ્યું છે. શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી કુંવરજી બાવળીયા દ્વારા રજૂ કરાયેલા આ વિધેયકથી રાજ્યના શ્રમ કાયદાઓમાં દાયકાઓ પછી મોટા ફેરફારો જોવા મળશે.

કામના કલાકોમાં વધારો અને નવી સમયમર્યાદા
નવા કાયદા મુજબ, હવે દુકાનો અને સંસ્થાઓમાં દૈનિક કામના કલાકોની મર્યાદા 9 કલાકથી વધારીને 10 કલાક કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, કર્મચારી સતત કેટલા કલાક કામ કરી શકે તેની મર્યાદા પણ 5 કલાકથી વધારીને 6 કલાક કરવામાં આવી છે, જેનો અર્થ છે કે 6 કલાકના સળંગ કામ પછી જ વિરામ આપવો ફરજિયાત રહેશે.

મહિલા સશક્તીકરણ: સુરક્ષા સાથે રાત્રિ પાળીની છૂટ
આ સુધારાની સૌથી મોટી વિશેષતા મહિલા કર્મચારીઓ માટે છે. હવે મહિલા શ્રમયોગીઓ તેમની સંમતિથી રાત્રે 9 થી સવારના 6 વાગ્યા દરમિયાન કામ કરી શકશે. જોકે, આ માટે માલિકોએ કડક શરતોનું પાલન કરવું પડશે. જેમાં મહિલાઓની લેખિત સંમતિ હોવી જરૂરી છે. સંસ્થાએ આરામ માટેના રૂમ, શૌચાલય અને રાત્રિ ઘોડીયાઘરની સુવિધા આપવી પડશે. એટલું જ નહીં, નિવાસ સ્થાનથી ઓફિસ સુધી લાવવા-લઈ જવાની સુરક્ષિત વાહન વ્યવસ્થા માલિકે કરવાની રહેશે. જાતીય સતામણી સામે રક્ષણ અને પૂરતી સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી પડશે.

નાના વેપારીઓ અને સ્ટાર્ટ-અપ્સને મોટી રાહત
સરકારે રજિસ્ટ્રેશનના નિયમોમાં પણ સરળીકરણ કર્યું છે. અગાઉ 10 કે તેથી વધુ કર્મચારીઓ ધરાવતી સંસ્થાઓએ નોંધણી કરાવવી પડતી હતી, જે મર્યાદા હવે વધારીને 20 કર્મચારીઓની કરવામાં આવી છે. જે સંસ્થાઓમાં 20 થી ઓછા કર્મચારીઓ છે, તેમણે હવે નોંધણી કરાવવી પડશે નહીં, માત્ર ઓનલાઈન જાણ કરવાની રહેશે. આનાથી હજારો નાના વેપારીઓ અને નવા સ્ટાર્ટ-અપ્સને વહીવટી પ્રક્રિયામાંથી મુક્તિ મળશે.

ઓવરટાઇમ અને ઉત્પાદકતામાં વધારો
ઉત્પાદકતા વધારવાના હેતુથી ઓવરટાઇમની મર્યાદામાં પણ નોંધપાત્ર વધારો કરાયો છે. ત્રણ મહિનામાં ઓવરટાઇમની મહત્તમ મર્યાદા 125 કલાકથી વધારીને 144 કલાક કરવામાં આવી છે. મંત્રીના જણાવ્યા મુજબ, ઉત્પાદકતા વધવાથી વેપારીઓના નફામાં વધારો થશે, જેનો સીધો લાભ શ્રમયોગીઓને આર્થિક સુખાકારીના રૂપમાં મળશે.

વિગત જૂનો નિયમ નવો સુધારેલો નિયમ
દૈનિક કામના કલાકો 9 કલાક 10 કલાક
સળંગ કામની મર્યાદા 5 કલાક 6 કલાક
રજિસ્ટ્રેશન માટે કર્મચારીની સંખ્યા 10 થી વધુ 20 થી વધુ
3 મહિનાનો ઓવરટાઇમ 125 કલાક 144 કલાક
મહિલાઓ માટે નાઇટ શિફ્ટ પ્રતિબંધિત (ચોક્કસ શરતો વિના) રાત્રે 9 થી સવારના 6 (સુરક્ષા સાથે)

ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાત સરકારનો આ નિર્ણયને કારણે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે વધુ ગતિશીલ બનાવશે. આધુનિક સમયની જરૂરિયાતોને પુરી કરવા માટે લેવાયેલા આ પગલાથી માત્ર રોજગારીની તકો જ નહીં વધે, પરંતુ મહિલાઓની આર્થિક ભાગીદારીમાં પણ મોટો ફાળો હશે.
 

