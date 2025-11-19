પોસ્ટ વિભાગમાં નોકરી અપાવવાના બહાને ગુજરાતભરના નોકરી વાછૂકો જોડે લાખોની છેતરપિંડી!
Surat News: પોસ્ટ વિભાગમાં નોકરી અપાવવાના બહાને ગુજરાતભરના નોકરી વાછૂકો જોડે લાખોની છેતરપિંડી! બે ઠગબાજો ની અઠવા પોલીસે કરી ધરપકડ. આરોપીઓ બ્રિજ ઉર્ફે બ્રિજેશ પટેલ અને ભૂપેન્દ્ર શર્માની ધરપકડ. બે પૈકી બ્રિજેશ પટેલે અમદાવાદની આલ્ફા કોલેજમાંથી B.E.કોમ્પ્યુટર એન્જિયરિંગનો અભ્યાસ કર્યો, બ્રિજેશને એથિકલ હેકિંગ અને સોફ્ટવેર ડેવલોપિંગનું જ્ઞાન.
ચેતન પટેલ/સુરત: પોસ્ટ ઓફિસ વિભાગમાં ઉપરી અધિકારી સાથે સારું સેટિંગ છે કહી નકલી વેબસાઈટ મારફતે લોકો પાસેથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાવી લાખો રૂપિયા ઉસેટી લેનાર ગેંગના મુખ્ય બે સાગરીતોને અથવા લાઈન્સ પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે આ બંને ઠગ દ્વારા 20 થી વધુ લોકો પાસે ₹44 લાખ પડાવી લઈ છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.
પાલ ગામ જૈન દેરાસર નજીક લુહાર મહોલ્લામાં રહેતા નિર્ભય પ્રફુલ ગજ્જરનો નવેમ્બર ૨૦૨૪ માં માસા ધર્મેશ ગજરના ઘરે માતાજીના મંદિરે દર્શન કરવા આવતા ભુપેન્દ્ર શર્મા સાથે પરિચય થયો હતો. ભુપેન્દ્રએ પોસ્ટ વિભાગમાં મારી ઓળખાણ છે અને મારી ભલામણથી સારી નોકરી મળી જશે પરંતુ રૂ. ૫ લાખ આપવા પડશે. નિર્ભયને તું પસંદ કરે તે પોસ્ટ ઓફિસમાં નોકરી મળશે એવું કહેતા ભાટપોર પોસ્ટ ઓફિસમાં પોસ્ટ માસ્તરની નોકરી માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સની સાથે ટુકડે-ટુકડે રૂ. ૩.૫૦ લાખ આપ્યા હતા.
પંદર દિવસમાં ઓર્ડર ભાટપોર પોસ્ટ ઓફિસમાંથી મેળવી લેવાનું કહ્યા બાદ ઓનલાઈન ટેસ્ટ બાકી છે એમ કહી એક લીંક મોકલાવી હતી. જેમાં લોગઇન કરવાનું પરંતુ ટેસ્ટ મારા ઓળખીતા સાહેબ આપશે બધુ સેટીંગ થઈ ગયું છે એમ કહેતા નિર્ભયે લીક ઓપન કરતા જુદા-જુદા મેસેજ આવતા હતા. જેની જાણ કરતા ભુપેન્દ્રએ ટેક્રિકલ ખામી છે એટલે ઓર્ડર અપલોડ થતા થી એમ કહ્યું હતું. જેથી દોડતા થયેલા નિર્ભયે તપાસ કરી તો જાણવા મળ્યું હતું કે ડાર્ક વેબસાઇટ ઉપર પોસ્ટ વિભાગના લોગોનો અનિધકૃત ઉપયોગ કરી વેબસાઈટ બનાવી છે.
જો કે ત્યાર બાદ પણ ભુપેન્દ્રએ વ્હોટ્સએપ ઉપર ફોર્મ મોકલાવી બાયોડેટા મંગાવ્યો હતો. પરંતુ ત્યાર બાદ તાલુક પંચાયતની ચૂંટણી ચાલે છે એટલે ઓર્ડેર લેટ થશે એમ કહી વાયદા કરતા નિર્ભયે રૂપિયા પરત આપવાનું કહેતા રૂ. 25 હજાર પરત આપ્યા હતા અને મારે નોકરી જોઇતી નથી એવું સાદા કાગળ ઉપર લખાણ કરાવ્યા બાદ તારા પૈસા બ્રિજેશભાઈને આપ્યા છે એમ કહી તેનો નંબર આપ્યો હતો. પરંતુ તે નંબર બંધ હતો અને નિર્ભયે બાકી રૂપિયાની ઉઘરાણી કરવાની સાથે તપાસ કરી તો મીત રાજેશ સોલંકીને પણ નોકરી અપાવના બહાને રૂ. ૭.૫૦ લાખ અને ધ્રુવ સોલંકી પાસેથી રૂ. ૬.૫૦ લાખ પડાવ્યા હતા.
આમ આ બંને ઠગ બાજુ દ્વારા 20 થી વધુ લોકો પાસેથી પોસ્ટ ઓફિસમાં સરકારી નોકરી અપાવવાના બહાને 44 લાખની ઠગાઈ કરવામાં આવી હતી. જે બનાવવામાં અઠવા લાયન્સ પોલીસે ભુપેન્દ્ર અને બ્રિજેશ નામના બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસ તપાસમાં ટેસ્ટ આપવા માટે ભુપેન્દ્ર શર્માએ જે વેબસાઇટ મોકલાવી હતી તે અંગે નિર્ભય ગફ્ફરે તપાસ કરી તો પોસ્ટ વિભાગના લોગોનો અનિધકૃત ઉપયોગ કરી ડાર્ક વેબ થકી વેબસાઈટ બનાવી હતી.
જયારે પોસ્ટ વિભાગના નામે જે મેસેજ કર્યા હતા તે નવસારીના ઉગત વિભાગ સહકારી મંડળી લિમીટેડના સર્વર અને આઈ.પી એડ્રેસનો ઉપયોગ કરીને મોકલવામાં આવ્યા હતા. હાલ તો આ બનાવમાં એક પછી એક ભોગ બનનાર અથવા લાઇન્સ પોલીસમાં ખાતે પહોંચી રહ્યા છે ત્યારે બીજી તરફ અથવા લાઈન પોલીસે સમગ્ર બનાવવામાં વધુ તપાસ કરી છે
