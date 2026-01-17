ઈટાલિયા પર જૂતૂં ફેકવાનો પ્રયાસ કરનારાએ વટાણા વેરી દીધા, કોના કહેવા પર આવું કર્યુ તેની સ્પષ્ટતા કરી
Throw Shoe On Gopal Iitalia : જૂનાગઢમાં ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા પર જૂતું ફેંકવાનો પ્રયાસ કરનાર શખ્સનો વીડિયો સામે આવ્યો, જેમાં તેણે ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે, કોના કહેવા પર આ કૃત્ય કર્યું તે જણાવ્યું
Junagadh News : જુનાગઢમાં આપના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા પર ફરી જૂતું ફેંકવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો. જોકે, કાર્યકર્તાઓએ આ પ્રયાસ નિષ્ફળ બનાવ્યો હતો. આ બાદ જૂતુ ફેંકનાર શખ્સે કોના કહેવાથી આ રીતે હુમલો કર્યો તે અંગે ખુલાસો કર્યો છે.
જુનાગઢના માળિયા હાટીનાના ગડુ ગામે આપની સભામાં ગોપાલ ઈટાલિયા પર જૂતુ ફેંકનાર શખ્સનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં હુમલાખોરનું નામ સબીર મીર હોવાનું સામે આવ્યું છે, જે ભંડેરી ગામનો રહેવાસી છે. સબીર મીરે વીડિયોમાં સ્પષ્ટતા કરી કે તેણે કોના કહેવાથી આ કામ કર્યું હતું.
હુમલાખોરની સ્પષ્ટતા
ભંડુરીના રામજીભાઈ ભગાભાઈનો છોકરો મીત ને બીજા એક ભાઈ હતા ભરતભાઈ, બીજા એક ભાઈ પણ હતા. તેઓએ મને કહ્યું કે, તમારે આ એક કામ કરવાનું છે, તમારે તેને જૂતું મારવાનું છે. તમને પૈસા મળશે. પચા મળશે, પણ તમને અડધા કરાવી દઈશ. આ રીતે મને ઓફર ફેંકીને કરાવવા કહ્યું. ભંડેરીનો મીત કરીને છે. રામજીભાઈ ભગાભાઈનો છોકરો છે. બીજા બાપભાઈ રાજુભાઈ કરીને, ફોરવ્હીલ વાળા ભાઈ. ને બીજા આવ્યા હતા. એક ડ્રાઈવર ભાઈ, પોલીસનો છે તેવુ કહેતો હતો. મને માણાવદર ખાસ ફોરવ્હીલર ગાડી તેડવા આવી હતી. હું પ્રોગ્રામ કરુ છું, વગાડવાનું કરું છું. માણાવદર તેડી ગયા, અને જબરદસ્તી દારુ પાયો. મને લઈ ગયા હતા. માળિયા મને રાતે પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયા હતા. માળિયામાં મે ગોપાલભાઈ પર ચંપલનો છુટ્ટો ઘા કર્યો. એ બધુ મને કરાવનારા આ બધા નામ આપ્યા એ છે. મને પીવડાવીને બેસાડી દીધો, આ કામ કરાવ્યું.
શુ બન્યું હતુ
જુનાગઢના માળિયા હાટીનાના ગડુ ખાતે 16 જાન્યુઆરીના રાતે આમ આદમી પાર્ટીની સભા યોજાઈ હતી. ખેડૂત સન્માન સભા વચ્ચે આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા સંબોધન કરી રહ્યા હતા. ત્યારે અચાનક જ એક અજાણ્યો શખ્સ ઉભો થઈ ગયો હતો, અને ગોપાલ ઈટાલિયા પર જૂતુ ફેંકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, ત્યા હાજર કાર્યકર્તાઓએ આ હુમલો નિષ્ફળ બનાવ્યો હતો. કાર્યકર્તાઓએ તાત્કાલિક શખ્સને દબોચી લીધો હતો. શખ્સ જૂતુ ફેંકી શક્યો ન હતો. બીજી તરફ, પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. પકડાયેલા શખ્સની પૂછપરછ શરૂ કરી છે.
આ પહેલા જામનગરમાં જૂતું ફેંકાયું હતું
થોડા સમય પહેલા જામનગરમાં જાહેરસભામાં 'આપ'ના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયા પર જુતું ફેકનારનો વીડિયો હાલ ગુજરાતના રાજકારણમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો. જામનગર શહેરમાં આમ આદમી પાર્ટીનું સંમેલન યોજાયું હતું, અને ટાઉનહોલમાં આયોજિત કાર્યક્રમ દરમિયાન 'આપ'ના ધારાસભ્ય ગોપાલભાઈ ઇટાલીયા સંબોધન કરી રહ્યા હતા, જે દરમિયાન તેઓ ઉપર જુતું ફેંકવામાં આવ્યું હતું, અને ભારે અફરાતફરી સર્જાઈ હતી. આખરે આ જીતુ ફેકનાર વ્યક્તિ મીડિયા સમક્ષ આવ્યો હતો. તેણે પોતાનું નામ છત્રપાલસિંહ જાડેજા અને મેમાણા ગામના રહેવાસી હોવાનું જણાવ્યું હતું. અગાઉ પ્રદિપસિંહ જાડેજા કે જેઓ ગુજરાત રાજ્ય સરકારમાં મંત્રી હતા, ત્યારે તેઓ ઉપર જાહેર સભાs દરમિયાન જુતું ફેંકવામાં આવ્યું હતું ત્યારથી પોતાને વસવસો રહી ગયો હતો, અને પોતાના સમાજનો બદલો વાળવાના ભાગરૂપે આજે મોકો ગોતીને તે ઘટનાનો બદલો વાળ્યો હતો, અને પોતાની જાતને સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હોવાનું પણ જણાવ્યું. પૂર્વ મંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પર થયેલા હુમલાનો પોતે બદલો વાળી સંતોષ વ્યક્ત કર્યો.
