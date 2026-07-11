/જૂનાગઢમાં ગોઝારો અકસ્માત: સોમનાથ અસ્થિ વિસર્જન માટે જતા બનાસકાંઠાના પરિવારની કાર ટ્રક સાથે અથડાઈ, 4ના કરૂણ મોત

Junagadh Accident: જૂનાગઢના મજેવડી બાયપાસ પાસે આજે એક અત્યંત કરુણ અને ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો છે. સોમનાથ ખાતે અસ્થિ વિસર્જન કરવા માટે જઈ રહેલા બનાસકાંઠાના એક પરિવારની અર્ટિગા કાર રસ્તા પર બંધ હાલતમાં ઉભેલી ટ્રકની પાછળ ધડાકાભેર ઘૂસી ગઈ હતી. આ ભયાનક અકસ્માતમાં કારમાં સવાર 4 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નિપજ્યા છે, જ્યારે અન્ય ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.
શું હતી ઘટના?
આ ઘટનાની મળતી માહિતી મુજબ, બનાસકાંઠાનો એક પરિવાર અર્ટિગા કારમાં સવાર થઈને સોમનાથ જઈ રહ્યો હતો. જૂનાગઢના મજેવડી ફોર ટ્રેક રોડ પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે રસ્તા પર અચાનક બંધ ઉભેલી એક ટ્રક સાથે કારની જોરદાર ટક્કર થઈ હતી. ટક્કર એટલી પ્રચંડ હતી કે કારનો આગળનો ભાગ સંપૂર્ણપણે કચડાઈ ગયો હતો.
આ ઘટનાની વાત કરીએ તો જૂનાગઢના મજેવડી ફોર ટ્રેક રોડ આ ઘટના બની છે. જેમાં ચાલુ કાર બંધ ટ્રકની પાછળ ઘૂસી જતાં અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ ઘટનામાં 4 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ પ્રાણ પંખેરું ઉડી ગયું હતું અને 4 લોકો ઈજાગ્રસ્ત બન્યા છે, જેમાંથી 2ની હાલત અત્યંત ગંભીર હોવાથી તેમને ICUમાં રાખવામાં આવ્યા છે. અકસ્માતમાં એક બાળકનો ચમત્કારિક રીતે આબાદ બચાવ થયો છે.
તંત્ર દ્વારા હાથ ધરાયેલી કાર્યવાહી
અકસ્માતની જાણ થતા જ આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા અને તાત્કાલિક પોલીસ તથા 108 ઇમરજન્સી સેવાને જાણ કરવામાં આવી હતી. ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી 108ની ટીમે ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક પ્રાથમિક સારવાર આપી જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડ્યા હતા. સ્થાનિક પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને સમગ્ર પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પૂર્વવત કરી હતી.
નોંધનીય છે કે, પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધીને બંધ ટ્રક રોડ પર કેમ ઉભી હતી અને અકસ્માત પાછળની ચોક્કસ કારણોની તપાસ હાથ ધરી છે. એક સાથે ચાર લોકોના મૃત્યુથી પરિવારમાં અને સમગ્ર પંથકમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.