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​ગિરનારમાં બાળક પર સિંહના હુમલા બાદ તંત્રનો મોટો નિર્ણય: હવે QR કોડથી થશે 'IN/OUT' રજીસ્ટ્રેશન, ફરજિયાતપણે સાથે રાખવું પડશે ID પ્રૂફ

Girnar Pilgrim Safety Online IN OUT Registration: ગુજરાતનું પવિત્ર યાત્રાધામ અને પ્રકૃતિપ્રેમીઓનું માનીતું સ્થાન એટલે ગિરનાર. દર વર્ષે લાખો શ્રદ્ધાળુઓ અને પ્રવાસીઓ ગિરનારની ગોદમાં આવે છે. ત્યારે આ યાત્રાળુઓની સુરક્ષાને વધુ મજબૂત અને સુદ્રઢ બનાવવા માટે જૂનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને પ્રશંસનીય નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવેથી ગિરનાર પર્વત પર જતા તમામ યાત્રાળુઓ માટે IN/OUT ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન સિસ્ટમ અમલમાં મૂકવામાં આવી રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 18, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:51 AM IST
​ગિરનારમાં બાળક પર સિંહના હુમલા બાદ તંત્રનો મોટો નિર્ણય: હવે QR કોડથી થશે 'IN/OUT' રજીસ્ટ્રેશન, ફરજિયાતપણે સાથે રાખવું પડશે ID પ્રૂફ
Image Credit: AI PhotosSource: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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