Girnar Pilgrim Safety Online IN OUT Registration: ગિરનાર યાત્રાળુઓની સુરક્ષાને વધુ મજબૂત બનાવવા જૂનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. હવે ગિરનાર પર્વત પર નવી સીડી, જૂની સીડી અથવા રોપવે મારફતે જતાં દરેક યાત્રાળુ માટે IN/OUT ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન સિસ્ટમ અમલમાં મુકવામાં આવી રહી છે. 18 જુલાઈથી આ વ્યવસ્થા પ્રાયોગિક ધોરણે શરૂ થશે. યાત્રાળુઓ QR કોડ સ્કેન કરીને ગિરનારમાં પ્રવેશ સમયે 'IN' અને પરત ફરતી વખતે 'OUT' એન્ટ્રી કરાવશે. સ્માર્ટફોન ન હોય તેવા યાત્રાળુઓ માટે સ્થળ પર જ સ્ટાફની મદદથી ઓફલાઈન નોંધણીની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તાજેતરની દુઃખદ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને યાત્રાળુઓની સુરક્ષા અને આપત્તિના સમયે ઝડપી પ્રતિસાદ મળી રહે તે હેતુથી જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, વન વિભાગ અને પોલીસ તંત્રના સંયુક્ત પ્રયાસથી આ નવી વ્યવસ્થા શરૂ કરવામાં આવી છે.
દરેક યાત્રાળુએ આ રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું ફરજિયાત
યાત્રાળુઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરતી આ નવી વ્યવસ્થા 18 જુલાઈથી પ્રાયોગિક ધોરણે (Pilot Project) શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. ગિરનાર પર્વત પર નવી સીડી, જૂની સીડી કે પછી રોપવે... તમે ગમે તે માધ્યમથી યાત્રા શરૂ કરો, દરેક યાત્રાળુએ આ રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું ફરજિયાત રહેશે.
કેવી રીતે કામ કરશે આ નવી સિસ્ટમ?
વહીવટી તંત્ર દ્વારા પ્રવાસીઓની સગવડતા માટે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ગિરનારમાં પ્રવેશ કરતી વખતે યાત્રાળુઓએ ત્યાં લગાવેલા QR કોડને સ્કેન કરી પોતાની 'IN' એન્ટ્રી કરાવવાની રહેશે. યાત્રા પૂર્ણ કરીને જ્યારે યાત્રાળુ પરત ફરે, ત્યારે ફરીથી સ્કેન કરીને 'OUT' એન્ટ્રી કરવાની રહેશે. જે યાત્રાળુઓ પાસે સ્માર્ટફોન નથી અથવા ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતા નથી આવડતો, તેમણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. વહીવટી તંત્ર દ્વારા સ્થળ પર સ્ટાફ તહેનાત કરવામાં આવ્યો છે, જેઓ આવા પ્રવાસીઓની ઓફલાઈન નોંધણી કરી આપશે.
કેમ લેવાયો આ મોટો નિર્ણય?
તાજેતરમાં બનેલી સિંહવાળી ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટી તંત્ર એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. કોઈપણ આપત્તિના સમયે યાત્રાળુઓ ક્યાં છે તેની ચોક્કસ માહિતી મળી રહે અને કટોકટીના સમયે ઝડપી પ્રતિસાદ (Quick Response) આપી શકાય તે માટે આ સિસ્ટમ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે.
જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, વન વિભાગ અને પોલીસ તંત્રનો સંયુક્ત પ્રયાસ
યાત્રાળુઓની સુરક્ષા ચક્રને મજબૂત કરવા માટે આ કોઈ એક વિભાગનો નહીં, પરંતુ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, વન વિભાગ અને પોલીસ તંત્રનો સંયુક્ત પ્રયાસ છે. આ વ્યવસ્થાથી પર્વત પર હાજર યાત્રાળુઓનો ચોક્કસ આંકડો તંત્ર પાસે રહેશે, જેથી સુરક્ષા વ્યવસ્થા જાળવવામાં અને ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટમાં ભારે સરળતા રહેશે. જૂનાગઢ તંત્રનો આ નિર્ણય ડિજિટલ ઈન્ડિયાની દિશામાં અને યાત્રીઓની સુરક્ષા કાજે એક મોટું કદમ છે. તો હવે જ્યારે પણ ગિરનાથના દર્શને જાવ, ત્યારે તંત્રને સહકાર આપી આ રજીસ્ટ્રેશન કરવું ફરજિયાત છે.