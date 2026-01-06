Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

તંત્રની ઉપેક્ષાનો ભોગ બન્યું ઐતિહાસિક તળાવ! મૌર્ય વંશની વિરાસત હવે માત્ર ખંડેર, શું જાગશે તંત્ર?

Junagadh News: ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક નગરી જૂનાગઢમાં ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય વંશનું પ્રાચીન સુદર્શન તળાવ આજે ખંડેરમાં પરિવર્તિત થઈ ગયું છે. ગિરનારની ગોદમાં આવેલું આ તળાવ વન વિભાગની હદમાં હોવા છતાં વિકાસથી વંચિત છે. શું આ વારસાને બચાવવા માટે તંત્ર જાગશે?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:52 PM IST

Junagadh News: જૂનાગઢના ભવનાથ વિસ્તારમાં ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયમાં વિકસાવાયેલું આ ઐતિહાસિક તળાવ, જે ક્યારેક શહેરની શાન હતું, આજે બિસ્માર હાલતમાં જોવા મળી રહ્યું છે. ઝાડ-ઝાંખર, તૂટેલા કિનારા અને વિકાસથી વંચિત તળાવ તંત્રની નિષ્ફળતાની સાક્ષી પુરી રહ્યું છે.

વન વિભાગની હદમાં આવતું હોવાથી આ ઐતિહાસિક વારસો વર્ષોથી સરકારી ફાઈલોમાં અટવાયો છે. જો તળાવનું યોગ્ય સંવર્ધન અને બ્યુટિફિકેશન થાય, તો શહેરીજનો માટે એક સુંદર ફરવા લાયક સ્થળ બની શકે, અને સાથે સાથે ઐતિહાસિક ધરોહર પણ સચવાઈ શકે.

તળાવના વિકાસની માંગ
ધાર્મિક દૃષ્ટિએ પણ સુદર્શન તળાવનું અદકેરું મહત્વ છે. મહાશિવરાત્રીએ અહીંના તળાવનું પાણી શિવલિંગ પર ચડાવવામાં આવે છે. એટલે સંતો અને શ્રદ્ધાળુઓ પણ તળાવના વિકાસની માંગ કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ મનપાના શાસકો કહી રહ્યા છે કે તળાવ વન વિભાગ હેઠળ આવતું હોવાથી સરકારમાં રજૂઆત કરીને વિકાસ માટે પ્રયાસ કરાશે. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે, શું માત્ર રજૂઆતથી જ સુદર્શન તળાવનો વારસો બચી જશે?

ઇતિહાસ, આસ્થા અને પર્યટન... ત્રણે દૃષ્ટિએ મહત્વ ધરાવતું સુદર્શન તળાવ આજે તંત્રની બેદરકારીનો ભોગ બન્યું છે. હવે જો સમયસર પગલાં નહીં લેવાય- તો ઐતિહાસિક ધરોહર માત્ર પુસ્તકોમાં જ સીમિત રહી જશે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Sudarshan Lake JunagadhAncient Sudarshan LakeChandragupta Maurya Heritageસુદર્શન તળાવ જૂનાગઢપ્રાચીન સુદર્શન તળાવ

