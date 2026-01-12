Prev
વિકાસ 'ખાડા'માં! ભેસાણ-જૂનાગઢ હાઈવે 7 વર્ષથી મરણપથારીએ, કાગળ પર લોકાર્પણ પણ જમીન પર માત્ર ધૂળ અને હાલાકી!

Junagadh News: ભેસાણથી જૂનાગઢ વચ્ચેનો 42 કિલોમીટરનો રસ્તો છેલ્લા સાત વર્ષથી જનતા માટે જીવલેણ બની રહ્યો છે. ધૂળની ડમરીઓ વચ્ચે લોકો શ્વાસના રોગોનો શિકાર બની રહ્યા છે અને તંત્ર જાણે કુંભકર્ણની નિદ્રામાં પોઢ્યું છે. તંત્રના પાપે હાલ તો લોકોને હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 12, 2026, 07:48 PM IST

Junagadh News: સરકાર વિકાસના દાવા કરે છે, પણ જૂનાગઢના ભેસાણ પંથકમાં વિકાસ જાણે ખાડામાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. ભેસાણથી જૂનાગઢ વચ્ચેનો 42 કિલોમીટરનો રસ્તો છેલ્લા સાત વર્ષથી જનતા માટે જીવલેણ બની રહ્યો છે. બે-બે વાર ટેન્ડર પડ્યા, મુખ્યમંત્રીએ વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ કર્યું, છતાં જમીની હકીકત શૂન્ય છે. ધૂળની ડમરીઓ વચ્ચે લોકો શ્વાસના રોગોનો શિકાર બની રહ્યા છે અને તંત્ર જાણે કુંભકર્ણની નિદ્રામાં પોઢ્યું છે. તંત્રના પાપે લોકોને હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે.

જૂનાગઢ અને ભેસાણને જોડતો આ મુખ્ય હાઈવે આજે જનતા માટે આફત સમાન બન્યો છે. સાત વર્ષ પહેલા આ રોડ મંજૂર થયો, કરોડોની ગ્રાન્ટ ફાળવાઈ, પણ પરિણામ સામે આવ્યું માત્ર 'ખાડારાજ'. જે અંતર કાપવા માટે 45 મિનિટ થવી જોઈએ, ત્યાં આજે 2 કલાકનો સમય વેડફાઈ રહ્યો છે. સાત વર્ષમાં બે વાર ટેન્ડરિંગ થયું, પરંતુ કોન્ટ્રાક્ટરો અને PWDના અધિકારીઓની મિલીભગતને કારણે કામ હજુ પણ લટકેલું છે.

ત્રણ મહિનાથી ચાલી રહ્યું છે ખાડા પૂરવાનું નાટક!
મુખ્યમંત્રીએ દિવાળી પૂર્વે તમામ રસ્તાઓ ખાડામુક્ત કરવાનો કડક આદેશ આપ્યો હતો. પરંતુ ભેસાણમાં અધિકારીઓ આ આદેશને ઘોળીને પી ગયા હોય તેવું લાગે છે. છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી ખાડા પૂરવાનું નાટક ચાલી રહ્યું છે, જેમાં ડામર વિના માત્ર કાંકરીઓ નાખવામાં આવે છે, જે થોડા દિવસમાં ઉખડી જાય છે.

સ્થિતિ એટલી ગંભીર છે કે રસ્તાની આસપાસ રહેતા વેપારીઓ હવે દર્દી બની રહ્યા છે. ધૂળની ડમરીઓને કારણે અનેક લોકો ટીબી અને અસ્થમા જેવા ગંભીર રોગોનો ભોગ બન્યા છે. જ્યારે જનતા સવાલ પૂછે છે, ત્યારે મામલતદાર કે TDO જેવા જવાબદાર અધિકારીઓ ઉડાવ જવાબ આપીને પોતાની જવાબદારીમાંથી હાથ ઊંચા કરી રહ્યા છે.

સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે જો કોઈ ગંભીર દર્દીને ભેસાણથી જૂનાગઢ સારવાર માટે લઈ જવાનો હોય, તો શું તે જીવતો પહોંચશે? એટલું જ નહીં ખાડામાં પછડાતી એમ્બ્યુલન્સ પણ ગમે ત્યારે દર્દીના મોતનું કારણ બની શકે છે. વાહનચાલકોને અકસ્માતની અને વેપારીઓને રોગચાળાની ભેટ આપનાર આ તંત્ર ક્યારે જાગશે? શું જનતાના ટેક્સના કરોડો રૂપિયા માત્ર અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરોના ખિસ્સા ભરવા માટે છે? હવે જનતા આરપારની લડાઈના મૂડમાં છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

