ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણી Vs ખેડૂતો : ‘ફોન કોલ’ અને ‘સળી‘ના મામલે મોટો અને ઉગ્ર વિવાદ સર્જાયો

BJP MLA Arvind Ladani Vs Farmers ; 'મને સળી કરવા વાળાના ફોન હું ઉપાડતો નથી': MLA અરવિંદ લાડાણીના નિવેદનથી ખેડૂતોમાં ભારે રોષ, કહ્યું- 'કોંગ્રેસમાંથી પક્ષ પલટો કરી ભાજપમાં જઈ સળી તો તમે પહેલા કરી છે'
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 18, 2025, 10:18 AM IST

Junagadh News અશોક બારોટ/જુનાગઢ : જૂનાગઢ જિલ્લાના માણાવદર ના 85 વિધાનસભા વિસ્તાર ના ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણી ફરી વિવાદમાં આવ્યા છે. અરવિંદ લાડાણીએ કહ્યું કે, મારી ઈચ્છા થાય ત્યારે હું કાર્યાલય ખોલીશ. મને મારા વિરોધીઓ સડી કરતા હોય તેના ફોન ન પણ ઉપાડો. ત્યારે અરવિંદ લાડાણીના નિવેદનથી ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે. 

જૂનાગઢ જિલ્લાના માણાવદર-વંથલી પંથકમાં ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણી અને સ્થાનિક ખેડૂતો વચ્ચે 'ફોન કોલ' અને 'સળી'ના મામલે મોટો અને ઉગ્ર વિવાદ સર્જાયો છે. ખેડૂતો કમોસમી વરસાદથી થયેલ નુકસાન, ખાતરની અછત અને બિસ્માર રોડ-રસ્તાની રજૂઆત કરવા ફોન કરે છે, પણ પ્રતિસાદ મળતો નથી. આવામાં ભાજપના ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણીના એક નિવેદન પર ખે઼ડૂતો ગુસ્સે થયા છે .

ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણીનું નિવેદન
અરવિંદ લાડાણીએ કહ્યું કે, "મને જે લોકો સળી કરે છે તેનો જવાબ હું આપતો નથી અને તેવા ફોન ઉપાડતો પણ નથી." સાથે જ તેમણે ખેડૂતોની ફરિયાદને તદ્દન ખોટી ગણાવી અને કહ્યું કે, રજૂઆત વીડિયોમાં આવે પછી ફોનમાં જવાબ દેવાનો થતો નથી.

અરવિંદ લાડાણીના આ નિવેદનથી ખેડૂતોમાં ભારે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે. સાથે જ ખેડૂતોએ તેમના આ નિવેદન બાદ તેમને પડકાર ફેંક્યો છે. 

બંટીયા ગામના ખેડૂત પ્રકાશ જલુનો ધારાસભ્યને સીધો પડકાર
એક ખેડૂતે આક્રોશ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, ‘અરવિંદભાઈ સળી તો તમે પહેલા કરી છે.’ તેમણે ચૂંટણી સમયના વાયદા યાદ કરાવ્યા કે, ‘કાળી રાતે પણ કોલ કરજો, હાજર રહીશ," તો હવે ફોન કરો તો 'સળી' કેમ લાગે છે?’ 

અન્ય એક ખેડૂત આગેવાનનો આક્રોશ: 
"ખેડૂતોના મગજ જશે ત્યારે નામ નિશાન નહીં હોય, પહેરવા ચડી નહીં રહે યાદ રાખજો."

ખેડૂતોનો આરોપ છે કે, કમોસમી વરસાદ વખતે ધારાસભ્યએ એક પણ ફોન ઉપાડ્યો નહોતો, જેની સાબિતી છે. ખાતર, મગફળી રિજેક્ટ થવા અને રોડ-રસ્તા જેવા ગંભીર પ્રશ્નો પર ધારાસભ્ય કામ કરતા ન હોવાના આક્ષેપો લગાવ્યા. 

ખેડૂતોનો આક્રોશ:
વંથલીથી માણાવદરનો રોડ બાર વર્ષથી બન્યો નથી, આનાથી મોટી સળી કઈ હોઈ શકે? મગફળી ખરીદી કેન્દ્રો પર સીસીટીવી નથી અને બોગસ મંડળીઓ સામે પગલાં લેવાતા નથી.

ખેડૂતોએ અંતમાં કહ્યું: 
"પ્રજાએ તમને કોંગ્રેસમાંથી જીતાડ્યા અને તમે ભાજપમાં પક્ષપલટો કર્યો આ જ સૌથી મોટી 'સળી' છે."

JunagadhMLA Arving Ladanifarmersજુનાગઢ

