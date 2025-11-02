ગુજરાતની ખૌફનાક ડબલ મર્ડર મિસ્ટ્રી : 15 વર્ષના છોકરાએ મોટા ભાઈની હત્યા કરી, ગર્ભવતી ભાભી પર બળાત્કાર કરીને મારી નાંખી
Junagadh Crime News : વિસાવદર કાનાવડલા ગામના પાટિયા પાસે શોભાવડલા ગામની ઘટના. 15 વર્ષના સગીર છોકરાએ વ્યસનનો વિરોધ કરતા સગાભાઈ અને ગર્ભવતી ભાભીની કરી હત્યા
Junagadh News : ગુજરાતના જુનાગઢથી લગભગ 50 કિલોમીટર દૂર એક નાના ગામમાં, 15 વર્ષના સગીરે તેના મોટા ભાઈની ક્રૂરતાથી હત્યા કરી. તેણે તેની છ મહિનાની ગર્ભવતી ભાભીની પણ હત્યા કરી. પોલીસને આઘાત લાગ્યો કે આ ભયાનક ગુનો કરનાર કિશોરે કોઈ પસ્તાવો દર્શાવ્યો નહીં. તેણે કબૂલાત કરી કે જ્યારે તે તેના ભાઈની હત્યા કરી રહ્યો હતો, ત્યારે તેની ભાભીએ દયાની ભીખ માંગી, પરંતુ તેણે તેની અવગણના કરી અને પછી તેના પર બળાત્કાર કર્યો.
આખી વાર્તા શું છે?
૧૬ ઓક્ટોબરના રોજ બનેલી આ ભયાનક ઘટના શુક્રવારે પ્રકાશમાં આવી. જ્યારે બિહારમાં રહેતી મહિલાના પરિવારનો મહિલા સાથે સંપર્ક તૂટી ગયો અને તેમને કંઈક ખોટું થયું હોવાની શંકા ગઈ, ત્યારે તેઓએ વિસાવદર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસે દંપતીના મૃતદેહને બહાર કાઢ્યા. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે છોકરો તેના ભાઈને ખૂબ જ નફરત કરતો હતો, જે ઘણીવાર તેને મારતો હતો અને ઢોરઢાંખરની સંભાળ રાખીને કમાતા પૈસા ચોરી લેતો હતો.
તેની ભાભી પર બળાત્કાર ગુજાર્યો
એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે છોકરાએ તેના ભાઈને લોખંડના પાઇપથી માથા પર માર માર્યો હતો જ્યાં સુધી તે બેહોશ ન થઈ ગયો. જ્યારે તેની ભાભીએ તેનો ગુસ્સો જોયો અને દયાની ભીખ માંગી, ત્યારે તેણે તેની સાથે સંભોગની માંગણી કરી. મહિલા પર બળાત્કાર કર્યા પછી, તેને ડર હતો કે તે ચીસો પાડશે, તેથી તેણે તેના પેટ પર ઘૂંટણ રાખીને તેનું ગળું દબાવી દીધું. છોકરાની માતાએ તેને ઘરની પાછળ મૃતદેહો દફનાવવામાં મદદ કરી હોવાનું કહેવાય છે. પોલીસે પુરાવાનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કરવા બદલ તેણીની ધરપકડ પણ કરી છે.
મૃતદેહો કેવી રીતે દફનાવવામાં આવ્યા?
જ્યારે મૃતદેહો બહાર કાઢવામાં આવ્યા, ત્યારે તે નગ્ન હતા, અને પુરુષની ખોપરીમાં ફ્રેક્ચર થયું હતું. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ ટાંકીને, અધિકારીએ કહ્યું કે હુમલાને કારણે ગર્ભાશયમાંથી અર્ધ-વિકસિત ગર્ભ પણ બહાર આવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે છોકરાએ પાંચ ફૂટ ઊંડો ખાડો ખોદીને મૃતદેહોને દફનાવી દીધા. ત્યારબાદ તેણે તેમના કપડાંમાં આગ લગાવી દીધી અને લોહીના ડાઘ સાફ કર્યા. ગુના સમયે તેની માતા પણ હાજર હતી. જોકે છોકરાએ મહિલા પર બળાત્કાર કર્યાની કબૂલાત કરી છે, પોલીસ આ વાતની પુષ્ટિ કરવા માટે તબીબી પુરાવાની રાહ જોઈ રહી છે.
છોકરાની માતાએ ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો
માતાનો દાવો છે કે દંપતીનું મૃત્યુ અકસ્માતમાં થયું હતું. દિવાળી દરમિયાન મહિલાના માતાપિતા તેનો સંપર્ક ન કરી શક્યા ત્યારે તેઓ શંકાસ્પદ બન્યા. જ્યારે તેના પતિના ફોન પર વારંવાર ફોન આવતા રહ્યા, ત્યારે તેમણે છોકરાનો નંબર ડાયલ કર્યો. જોકે, તેણે અસ્પષ્ટ જવાબો આપ્યા. જ્યારે તેઓ ફોન કરવાનું ચાલુ રાખતા રહ્યા, ત્યારે તેની માતાએ ફોનનો જવાબ આપ્યો અને દાવો કર્યો કે તેમના પુત્ર અને પુત્રવધૂનું ઉત્તર ગુજરાતના હિંમતનગર નજીક એક માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું હતું.
શંકા કેવી રીતે ઊભી થઈ?
જોકે, જ્યારે માતાપિતાએ કથિત અકસ્માત સંબંધિત ફોટોગ્રાફ્સ, વીડિયો અથવા કોઈપણ સત્તાવાર દસ્તાવેજો માંગ્યા, ત્યારે તેણીએ તેમના પ્રશ્નો ટાળ્યા. તેમનો શંકા વધુ ઘેરો બન્યો. આના કારણે તેઓ બિહારના ખાગરિયા જિલ્લામાં સ્થિત તેમના વતનથી વિસાવદર ગયા. પોલીસે પુષ્ટિ આપી કે હિંમતનગર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્રમાં આવી કોઈ અકસ્માત કે મૃત્યુ થયું નથી.
છોકરાએ કોઈ પસ્તાવો દર્શાવ્યો નથી
તપાસકર્તાઓ છોકરાના શાંત અને નિર્દય વર્તનથી આશ્ચર્યચકિત થયા, તેણે કરેલી ક્રૂરતા છતાં. કસ્ટોડિયલ પૂછપરછ દરમિયાન, તેણે કોઈ પસ્તાવો દર્શાવ્યો ન હતો કે કોઈ વિગતો છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો ન હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેને તેના મોટા ભાઈ પ્રત્યે ઊંડો રોષ હતો. તપાસકર્તાઓ એ પણ તપાસ કરી રહ્યા છે કે સગીર સાથે કોઈ દુર્વ્યવહાર થયો છે કે નહીં.
પોલીસ તપાસ કરી રહી છે
વિસાવદર પોલીસે તેમના બાતમીદારોને સગીર છોકરા અને તેની માતા પર નજર રાખવા માટે ચેતવણી આપી. તેમના વર્તનથી શંકા જાગી. આ માહિતીના આધારે, બંનેને પૂછપરછ માટે પોલીસ સ્ટેશન બોલાવવામાં આવ્યા હતા. અલગ પૂછપરછ દરમિયાન, સત્ય ધીમે ધીમે બહાર આવ્યું, અને છોકરાએ આખરે તે સ્થાન જાહેર કર્યું જ્યાં મૃતદેહો દફનાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ પોલીસે તે સ્થાન પરથી અવશેષો બહાર કાઢ્યા. સહાયક પોલીસ અધિક્ષક (ASP) રોહિત કુમારે જણાવ્યું હતું કે કોલ ડિટેઇલ રેકોર્ડ્સ પરથી જાણવા મળ્યું છે કે છોકરાની માતા તે દિવસે ઘટનાસ્થળની નજીક નહોતી. હત્યામાં તેની સંડોવણી સ્થાપિત થઈ નથી, પરંતુ તેણીએ તેના પુત્રને પુરાવાનો નાશ કરવામાં મદદ કરી હતી. અમારું માનવું છે કે એક વ્યક્તિ માટે ખાડો ખોદીને મૃતદેહોને દફનાવવાનું શક્ય ન હોત.
બિહારનો પરિવાર
સગીરના પિતાનું મૃત્યુ COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન થયું હતું. તેઓ લગભગ 40 વર્ષ પહેલાં બિહારથી સ્થળાંતરિત થયા હતા, અને તેના બંને પુત્રોનો જન્મ ત્યાં થયો હતો. પિતા ગામની સીમમાં આવેલા ગામના મંદિરમાં પૂજારી તરીકે કામ કરતા હતા, અને પરિવાર નજીકમાં રહેતો હતો. છોકરો રખડતી ગાયો માટે એક નાનો શેડ ચલાવતો હતો, જ્યારે તેનો મોટો ભાઈ ઇલેક્ટ્રિશિયન તરીકે કામ કરતો હતો.
