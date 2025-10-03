Prev
ગુજરાતની આ દરગાહમાંથી એવી હલનચલન થઈ કે કોઈએ ઊંડેથી શ્વાસ લીધો હોય! ટોળા એકઠા થયા

Miraculous Incident At Gabanshah Pir Dargah : જૂનાગઢમાં ગેબનશાહ પીરની દરગાહે શ્વાસ લીધો હોવાની ચર્ચા, દરગાહની ચાદર હલતો હોવાનો વીડિયો વાયરલ થયો 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 03, 2025, 03:28 PM IST

ગુજરાતની આ દરગાહમાંથી એવી હલનચલન થઈ કે કોઈએ ઊંડેથી શ્વાસ લીધો હોય! ટોળા એકઠા થયા

Junagadh News : જુનાગઢની પ્રખ્યાત ગેબનશાહ પીરની દરગાહ ખાતે ચમત્કારિક ઘટના જોવા મળી હતી. લોકો ઉભા હતા ત્યારે અચાનક દરગાહ હલવા લાગી હતી, અને મઝારમાંથી કોઈ શ્વાસ લેતું હોય તેવા દ્રષ્યો જોવા મળ્યા હતા. કુતુહલ સર્જાતા દરગાહ ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. જોકે, ઝી 24 કલાક આ વીડિયોની પુષ્ટિ નથી કરતું. 

જુનાગઢ શહેરમાં અજીબોગરીબ ઘટના જોવા મળી હતી. શહેરના ગોધાવાવ ખાત ગેબનશાહ પીરની દરગાહ આવેલી છે. ગઈકાલે સાંજના સમયે બાળકો દરગાહ સામે રમી રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક જ દરગાહની મઝારમાંથી કોઈ શ્વાસ લેતું હોય તેવું અનુભવાયું હતું. ત્યારે રમતા રમતા બાળકોનું ધ્યાન ગયું હતું. તેથી તેઓએ સ્થાનિક રહેવાસી રસીદભાઈને આ અંગે જાણ કરી હતી. 

આ બાદ રસીદભાઈ દરગાહ પાસે પહોંચ્યા હતા. જ્યા તેઓએ જોયું તો ખરેખર દરગાહમાં કોઈ હોય એ રીતે હલચલ થઈ રહી હતી. આ જોઈને લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા. દરગાહમાં કોઈ શ્વાસ લેતું હોય તેવું લોકોએ પોતાની નજરોએ જોયું હતું. 

આ બાદ વાત વાયુવેગે સમગ્ર શહેરમાં ફેલાઈ ગઈ હતી. જેથી મોટી સંખ્યામાં લોકો દરગાહ ખાતે આ ચમત્કારિક ઘટના નિહાળવા માટે આવી ગયા હતા. સ્થાનિક લોકો માટે આ ઘટના ચમત્કારિક બની હતી, દરગાહ જીવંત છે તેવો તેમને પ્રત્યક્ષ ભાસ થયો હતો. 
 

