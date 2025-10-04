ગિરનાર રોપ-વેની સેવા આગામી 3 દિવસ માટે બંધ રહેશે, જાણો શું છે મોટું કારણ?
Junagadh News: જુનાગઢમાં આગામી ત્રણ દિવસ ગિરનાર રોપ-વે બંધ રહેશે. ગિરનાર રોપ-વેની મેન્ટેનન્સ કામગીરીને લઈને રોપ-વે બંધ રાખવામાં આવશે. તારીખ 7 8 અને 9 ઓક્ટોબર થશે રોપવેની મેન્ટેનન્સ કામગીરી. 10 ઓક્ટોબરથી પ્રવાસીઓ માટે રોપવે સેવા ફરી કરાશે કાર્યરત.
Junagadh News: પ્રવાસીઓ માટે અગત્યના સમાચાર છે. જૂનાગઢમાં આવેલો ગિરનાર રોપ-વે (Girnar Ropeway) આગામી ત્રણ દિવસ માટે બંધ રાખવામાં આવશે. રોપ-વેની નિયમિત જાળવણી (Maintenance) અને સમારકામ (Repair) ની કામગીરીને કારણે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
કઈ તારીખો પર સેવા બંધ રહેશે?
ગિરનાર રોપ-વેની મેન્ટેનન્સ કામગીરી 7, 8 અને 9 ઓક્ટોબર એમ કુલ ત્રણ દિવસ માટે ચાલશે. આ સમય દરમિયાન પ્રવાસીઓ માટે રોપ-વેની સેવા સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે.
પ્રવાસીઓ માટે ફરી ક્યારે શરૂ થશે?
રોપ-વેની મેન્ટેનન્સ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ 10 ઓક્ટોબર થી રોપ-વેની સેવા ફરીથી પ્રવાસીઓ માટે કાર્યરત (Operational) કરી દેવામાં આવશે.
જે પ્રવાસીઓ આ સમયગાળા દરમિયાન ગિરનારની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા હોય, તેમને આ તારીખો ધ્યાનમાં લેવા વિનંતી છે. પ્રવાસીઓની સુરક્ષા અને સારી સેવા જળવાઈ રહે તે હેતુથી સમયાંતરે આ પ્રકારની જાળવણીની કામગીરી જરૂરી બને છે.
