ગિરનાર રોપ-વેની સેવા આગામી 3 દિવસ માટે બંધ રહેશે, જાણો શું છે મોટું કારણ?

Junagadh News: જુનાગઢમાં આગામી ત્રણ દિવસ ગિરનાર રોપ-વે બંધ રહેશે. ગિરનાર રોપ-વેની મેન્ટેનન્સ કામગીરીને લઈને રોપ-વે બંધ રાખવામાં આવશે. તારીખ 7 8 અને 9 ઓક્ટોબર થશે રોપવેની મેન્ટેનન્સ કામગીરી. 10 ઓક્ટોબરથી પ્રવાસીઓ માટે રોપવે સેવા ફરી કરાશે કાર્યરત.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 04, 2025, 05:55 PM IST

Junagadh News: પ્રવાસીઓ માટે અગત્યના સમાચાર છે. જૂનાગઢમાં આવેલો ગિરનાર રોપ-વે (Girnar Ropeway) આગામી ત્રણ દિવસ માટે બંધ રાખવામાં આવશે. રોપ-વેની નિયમિત જાળવણી (Maintenance) અને સમારકામ (Repair) ની કામગીરીને કારણે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

કઈ તારીખો પર સેવા બંધ રહેશે?
ગિરનાર રોપ-વેની મેન્ટેનન્સ કામગીરી 7, 8 અને 9 ઓક્ટોબર એમ કુલ ત્રણ દિવસ માટે ચાલશે. આ સમય દરમિયાન પ્રવાસીઓ માટે રોપ-વેની સેવા સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે.

પ્રવાસીઓ માટે ફરી ક્યારે શરૂ થશે?
રોપ-વેની મેન્ટેનન્સ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ 10 ઓક્ટોબર થી રોપ-વેની સેવા ફરીથી પ્રવાસીઓ માટે કાર્યરત (Operational) કરી દેવામાં આવશે.

જે પ્રવાસીઓ આ સમયગાળા દરમિયાન ગિરનારની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા હોય, તેમને આ તારીખો ધ્યાનમાં લેવા વિનંતી છે. પ્રવાસીઓની સુરક્ષા અને સારી સેવા જળવાઈ રહે તે હેતુથી સમયાંતરે આ પ્રકારની જાળવણીની કામગીરી જરૂરી બને છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

girnar ropeway junagadhJunagadh newsGirnar ropewayGujarati Newsgujarat

