સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા મોટી ઉથલપાથલ : આમ આદમી પાર્ટીને જુનાગઢમાં મોટો ફટકો

Karsandas Bapu : આમઆદમી પાર્ટીથી રાજીનામુ આપનાર કરસનદાસ બાપુ કોંગ્રેસમાં જોડાશે. કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને પ્રભારી મુકુલ વાસનિક સાથે કરી મુલાકાત... આજે સત્તાવાર રીતે જોડાઈ શકે... 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:39 AM IST

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા મોટી ઉથલપાથલ : આમ આદમી પાર્ટીને જુનાગઢમાં મોટો ફટકો

Junagadh News : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ગુજરાતના રાજકારણમાં હવે હલચલ શરૂ થઈ ગઈ છે. આવામાં જુનાગઢના રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો આવવાનો છે. કારણ કે, કરશન બાપુ ભાદરકા આમ આદમી પાર્ટીને અલવિદા કરીને કોંગ્રેસમાં જોડાશે તેવી જાહેરાત કરી દીધી છે. 

જાણીતા સામાજિક કાર્યકર્તા કરશન બાપુ ભાદરકા આમ આદમી પાર્ટી સાથે છેડો ફાડવા જઈ રહ્યાં છે. તેઓ છેલ્લાં કેટલાક સમયથી આમ આદમી પાર્ટીમાંથી નારાજ હતા. જેના બાદ તેઓએ કોંગ્રેસના અમિત ચાવડા અને મુકુલ વાસનિક સાથે મુલાકાત કરી હતી. મુલાકાત બાદ ફોટો વાયરલ થયા હતા. 

વાયરલ પોસ્ટ બાદ આજે તેઓએ કોંગ્રેસમાં જોડાશે તેવી જાહેરાત કરી છે. ત્યારે જુનાગઢમાં થયેલા આ પક્ષપલટાથી સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા ભારે ઉથલપાથલ સર્જાશે. હાલ જુનાગઢ ગુજરાતના રાજકારણનું એપીસેન્ટર બન્યું છે. 

કરશન બાપુ ભાદરકા લાંબા સમયથી આમ આદમી પાર્ટી વિરોધી સૂર આલાપી રહ્યા હતા. ગત વર્ષે કરશનદાસ બાપુએ અરવિંદ કેજરીવાલ પર ખેડૂતોના ખંભે બંદૂક ફોડીને રાજકારણ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. કરસનદાસ બાપુએ અરવિંદ કેજરીવાલને ખોટા અને જુઠ્ઠા વ્યક્તિ ગણાવીને તેમની ગુજરાત મુલાકાતને રાજકીય પ્રેરિત ગણાવી હતી. 

ત્યારે કરશન બાપુના કોંગ્રેસ જવા પાછળ વિવિધ અટકળો તેજ બની છે. 

Gujarat politicsJunagadhKarsan Bapuજુનાગઢકરસન બાપુ

