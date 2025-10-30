Prev
જુનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાના ધમકી આપનાર પકડાયા, માસ્ટરમાઈન્ડ આફ્રિકાના કોંગોમાં છુપાયો

Junagadh News અશોક બારોટ/જુનાગઢ : જુનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાને આંતરરાષ્ટ્રીય નંબર પરથી ધમકી આપીને ૩૦ લાખ રૂપિયાની ખંડણી માંગવાના ગંભીર કેસમાં પોલીસે મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે મુખ્ય સૂત્રધાર હાલ આફ્રિકાના કોંગોમાં છુપાયેલો છે.

પોલીસે અમદાવાદથી રોનક ઠાકોરને અને વેરાવળથી જ્હોન બલોચને ઝડપી પાડ્યા છે. તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આ ષડયંત્રનો માસ્ટરમાઇન્ડ સમીર બલોચ છે, જે હાલ કોંગોમાં રહે છે. ત્રણેય આરોપીઓ એકબીજાના સંપર્કમાં હતા અને આ યોજના બનાવી હતી.

આરોપીઓએ ધારાસભ્યને સાધુના નામે ફોન કરીને આશ્રમ માટે દાનના બહાને પૈસા માંગ્યા હતા અને ન આપવાની ધમકી આપી હતી. આ રીતે તેમને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.

જુનાગઢ એસપી સુબોધ ઓડેદરાએ જણાવ્યું કે, ‘આ કેસમાં અમે બે આરોપીઓ – રોનક ઠાકોર અને જ્હોન બલોચની ધરપકડ કરી છે. મુખ્ય આરોપી સમીર બલોચ કોંગોમાં છે. અમે ઇન્ટરપોલ અને કેન્દ્રીય એજન્સીઓની મદદથી તેને ભારત લાવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે. તપાસ ચાલુ છે.’

