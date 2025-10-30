'જીવતા રહેવા માંગતા હોય તો...', ગુજરાતના ધારાસભ્યને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી, પોલીસ તપાસ શરૂ
Junagadh News: જૂનાગઢના MLA સંજય કોરડીયાને 'રોનક ઠાકુર' નામના એક અજાણ્યા શખ્સે વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા આ ધમકી આપી હતી. મેસેજમાં સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, જો ધારાસભ્ય જીવતા રહેવા માંગતા હોય તો તેમણે 30 લાખની રકમ આંગડિયા મારફતે અમદાવાદ ખાતે મોકલાવવી પડશે.
Junagadh News: જૂનાગઢના રાજકારણમાંથી એક સનસનાટીભર્યા સમાચાર સામે આવ્યા છે. જૂનાગઢના ધારાસભ્ય (MLA) સંજય કોરડીયાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી છે, અને આ ધમકીની સાથે તેમની પાસેથી મોટી રકમની ખંડણી ની પણ માંગણી કરવામાં આવી છે. આ ગંભીર મામલે જૂનાગઢ બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં તાત્કાલિક ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે અને પોલીસે યુદ્ધના ધોરણે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે.
વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા આપવામાં આવી ધમકી
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાને 'રોનક ઠાકુર' નામના એક અજાણ્યા શખ્સ દ્વારા વોટ્સએપ મેસેજ મારફતે ધમકી આપવામાં આવી હતી. મેસેજમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, જો ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયા જીવતા રહેવા માંગતા હોય તો તેમણે 30 લાખની રકમ આંગડિયા મારફતે અમદાવાદ ખાતે મોકલાવવી પડશે. ધમકી આપનાર વ્યક્તિનો ઇરાદો કેટલો ગંભીર છે, તે વોટ્સએપ મેસેજમાં અપશબ્દોના ઉપયોગ પરથી જાણી શકાય છે. ધારાસભ્યને મળેલી આ ધમકીને પોલીસે ખૂબ જ ગંભીરતાથી લીધી છે.
પોલીસે 'રોનક ઠાકુર' વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો
ધમકીભર્યો મેસેજ મળતાની સાથે જ, ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાએ કોઈ પણ રૂપિયા મોકલ્યા વગર કે ધમકી આપનારનો બીજો કોઈ સંપર્ક થાય તે પહેલાં જ, જૂનાગઢ બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવીને કાયદાકીય કાર્યવાહી શરૂ કરાવી હતી. પોલીસે ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાની ફરિયાદના આધારે 'રોનક ઠાકુર' નામના શખ્સ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને તેને ઝડપી પાડવા માટેના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
અંગત અદાવત કે અન્ય કોઈનું કાવતરું? પોલીસની તપાસનો ધમધમાટ
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસ હાલમાં એ દિશામાં ચાલી રહી છે કે, 'રોનક ઠાકુર' નામના આ શખ્સે કયા કારણોસર ધારાસભ્ય પાસે આટલી મોટી રકમની ખંડણી માંગી અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી? જૂનાગઢ પોલીસ એ તમામ દિશાઓમાં તપાસ કરી રહી છે કે, આ ધમકી અંગત અદાવતના કારણે આપવામાં આવી છે, કે પછી આ શખ્સે કોઈના કહેવાથી કે કોઈ રાજકીય ઈશારા પર આ કૃત્ય કર્યું છે. ધારાસભ્યને મળેલી આ ધમકીએ જૂનાગઢના રાજકીય માહોલમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે.
