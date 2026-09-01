/લો બોલો! હવે મંદિરોમાં થાય છે ગેસના બાટલાની કાળાબજારી! ગુજરાતના આ મંદિરમાં 960 રૂપિયાનો બાટલો 1250માં વેચાય છે, મોટો જથ્થો સીઝ

અશોક બારોટ/જૂનાગઢ: માણાવદરના પીપલાણા સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં ગેસના બાટલાની કાળાબજારીનો પર્દાફાશ થયો છે. 960 રૂપિયાના સત્તાવાર ભાવના ગેસ સિલિન્ડર 1250 રૂપિયામાં વેચાતા હોવાનો આક્ષેપ સામે આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો વાયરલ થયા બાદ મામલતદારની ટીમે મંદિર પરિસરમાં દરોડો પાડી તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન આશરે ₹90,290ની કિંમતનો ગેસ સિલિન્ડરનો જથ્થો સીઝ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે સમગ્ર મામલે હવે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે.
માણાવદર તાલુકાના પીપલાણા ગામે આવેલા સ્વામિનારાયણ મંદિરમાંથી ગેસના બાટલાની કાળાબજારી ઝડપાતા ચકચાર મચી છે. મળતી માહિતી મુજબ, સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત ભાવ કરતાં વધુ કિંમતે ગેસના બાટલા વેચાતા હોવાનો મામલો સામે આવ્યો હતો. ₹960ના સત્તાવાર ભાવનો બાટલો ₹1250માં વેચાતો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. આ સમગ્ર મામલાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું. માણાવદર મામલતદાર મહેશ શુક્લાની આગેવાની હેઠળની ટીમે પીપલાણા સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન મંદિર પરિસરમાંથી ઇન્ડિયન ગેસ અને HP ગેસના વિવિધ સિલિન્ડરોનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.
મામલતદારની ટીમે સ્થળ પરથી આશરે ₹90,290ની કિંમતનો ગેસ સિલિન્ડરનો જથ્થો સીઝ કર્યો છે. આ જથ્થાને સુરક્ષિત રાખવા માટે માણાવદર અને વંથલીની સંબંધિત માન્ય ગેસ એજન્સીઓને સોંપવામાં આવ્યો હોવાનું મામલતદારે જણાવ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આ કારોબાર ભગત બાપુ નામના સેવક દ્વારા ચલાવવામાં આવતો હોવાની માહિતી સામે આવી છે. તપાસ દરમિયાન ગેસ કનેક્શન સંબંધિત આશરે 32 જેટલી બુકો પણ મળી આવી છે. જેમાંથી અત્યાર સુધીમાં આશરે 8 ગ્રાહકો અને સંબંધિત લોકોના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા છે. જ્યારે અન્ય લોકોના નિવેદનો લેવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. તપાસમાં વંથલીથી સંબંધિત કનેક્શન હેઠળ 10 ગેસ બોટલો સત્તાવાર રીતે આપવામાં આવતી હોવાની વિગતો પણ સામે આવી છે.
મામલતદારના જણાવ્યા પ્રમાણે, મંદિર પરિસરમાં ચાલતો આ ગેરકાયદેસર કારોબાર સંપૂર્ણપણે બંધ થાય તે માટે તમામ બોટલો સીઝ કરવામાં આવી છે. હવે તમામ સંબંધિત લોકોના નિવેદનો પૂર્ણ થયા બાદ સમગ્ર તપાસનો અહેવાલ જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી એટલે કે DSOને સોંપવામાં આવશે. ત્યારબાદ કાયદા અને નિયમો મુજબ આગળની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ધાર્મિક સ્થળના પરિસરમાં ગેસ સિલિન્ડરની કાળાબજારીનો આ મામલો સામે આવતા અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. હવે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ આ કાળાબજારીમાં કોણ-કોણ સંડોવાયેલું છે અને ગેસ સિલિન્ડરનો જથ્થો ક્યાંથી મેળવવામાં આવતો હતો.