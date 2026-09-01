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લો બોલો! હવે મંદિરોમાં થાય છે ગેસના બાટલાની કાળાબજારી! ગુજરાતના આ મંદિરમાં 960 રૂપિયાનો બાટલો 1250માં વેચાય છે, મોટો જથ્થો સીઝ

Junagadh News: જૂનાગઢના માણાવદર તાલુકાના પીપલાણા સ્થિત સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં ગેસના બાટલાની કાળાબજારી થતી હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો વાયરલ થતાં મામલતદારની ટીમે દરોડો પાડીને 960 રૂપિયાની કિંમતનો ગેસનો બાટલો 1250 રૂપિયામાં વેચવાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો અને સ્થળ પરથી ₹90,290 ની કિંમતનો સિલિન્ડરનો જથ્થો સીઝ કર્યો હતો તપાસ દરમિયાન 32 જેટલી ગેસ કનેક્શનની બુકો પણ મળી આવી છે. હવે ગ્રાહકોના નિવેદનો નોંધ્યા બાદ આ સમગ્ર કૌભાંડનો અહેવાલ આગળની કડક કાનૂની કાર્યવાહી માટે જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીને સોંપવામાં આવશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 01, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:58 AM IST
લો બોલો! હવે મંદિરોમાં થાય છે ગેસના બાટલાની કાળાબજારી! ગુજરાતના આ મંદિરમાં 960 રૂપિયાનો બાટલો 1250માં વેચાય છે, મોટો જથ્થો સીઝ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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