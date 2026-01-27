Prev
શાહબુદ્દીન રાઠોડ બાદ હવે હાજી રમકડું? પદ્મશ્રી હાજી રમકડું પણ SIRના રાજકારણનો ભોગ બન્યા

Voter List Controversy: જૂનાગઢના પ્રસિદ્ધ કલાકાર હાજીભાઈ કાસમભાઈ મીરને હાલમાં જ પદ્મશ્રી એવોર્ડની જાહેરાત થઈ છે, પરંતુ આ ખુશી વચ્ચે એક વિવાદ સર્જાયો છે. સંજય જમનાદાસ મણવર નામના વ્યક્તિએ હાજી કાસમ અને તેમના પરિવારનું નામ મતદાર યાદીમાંથી રદ કરવા અરજી કરી છે. અરજીમાં દાવો કરાયો છે કે, તેઓ કાયમી સ્થળાંતર કરી ગયા છે. કોંગ્રેસ નેતા લલિત પરસાણાએ આ મામલે ધડાકો કરતા રાજકારણ ગરમાયું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 27, 2026, 06:39 PM IST

શાહબુદ્દીન રાઠોડ બાદ હવે હાજી રમકડું? પદ્મશ્રી હાજી રમકડું પણ SIRના રાજકારણનો ભોગ બન્યા

Voter List Controversy: હાલ દેશભરમાં SIR કામગીરી પુરજોશમાં ચાલી રહી છે, ત્યારે જુનાગઢ મનપાના કોર્પોરેટર સંજય મણવરે જ જૂનાગઢમાં રહેતા હાજી રમકડું સામે વાંધા ફોર્મ 7 ભરતા હાલ અનેક સવાલો ઉઠ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, હાજી રમકડુંએ વિશ્વભરમાં ઢોલક વગાડી આગવી ઓળખ ઉભી કરી છે. તેમજ હાલમાં જ ભારત સરકાર દ્વારા તેમને પદ્મશ્રી એવોર્ડ માટે નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હાજી રમકડુને વિશ્વભરમાં સૌ કોઈ ઓળખે છે અને જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયા ખુદ હાજી કાસમ મીર ઉર્ફે હાજી રમકડુંના નામથી જાણીતા હાજીભાઈ કાસમભાઈના ઘરે જઈ પદ્મશ્રી એવોર્ડ માટે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

પદ્મશ્રી મેળવનાર હાજી કાસમ મીરનું નામ મતદાર યાદીમાંથી રદ કરવા અરજી કરવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે, જુનાગઢના હજી કાસમ મીરને બે દિવસ પહેલા પદ્મશ્રીની જાહેરાત થઈ છે. હાજી કાસમ મીર કાયમી સ્થળાંતર થઈ ગયા હોવાની અરજી કરવામાં આવી છે. સાથે જ પરિવારના અન્ય સભ્યોનું પણ નામ ઉમેરવા સમયે વાંધા અરજી રજૂ કરાઈ છે.

ભાજપના જ કોર્પોરેટરે કરી અરજી
ત્યારે આટલો મોટો છબરડો થતા અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે, હાજી કાસમ મીર (હાજી રમકડું)નું નામ SIRમાંથી રદ કરવા ભાજપના જ કોર્પોરેટર સંજય મણવર દ્વારા વાંધા ફોર્મ 7 રજુ કરેલ હોવાથી પદ્મશ્રી એવોર્ડ ધારક હાજી રમકડુનું ઘોર અપમાન પણ થયું છે. વર્ષોથી જુનાગઢમાં સ્થાયી હાજી રમકડું સામે રજૂ કરાયેલ વાંધા ફોર્મ ઘણું કહી જાય છે, આ મુદ્દે જૂનાગઢ મનપાના વિપક્ષ નેતા લલિત પરસાણાએ લઘુમતી સમાજને ટ્રાગેટ કરી આવા કૃત્યને વખોડી કાઢ્યું હતું.

પદ્મશ્રી હાજીભાઈનું નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવાના વિવાદ પર કોંગ્રેસનો પ્રહાર
કલા ક્ષેત્રે ગુજરાતનું નામ રોશન કરનાર અને તાજેતરમાં પદ્મશ્રી એવોર્ડ જાહેર થયેલા હાજી રમકડુનું નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવાના પ્રયાસોને લઈને રાજકીય ગરમાવો આવ્યો છે. આ મામલે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. મનીષ દોશીએ જણાવ્યું કે, જે વ્યક્તિએ પોતાની કલાથી સમગ્ર દુનિયામાં ગુજરાતની ઓળખ ઊભી કરી, તેમનું નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવા જૂનાગઢ ભાજપના કાઉન્સિલરે ફોર્મ-7 ભરીને અરજી કરી છે. આ રાજ્યમાં ચાલતા 'ગોરખધંધા' અને વોટ ચોરીના કાવતરાની પરાકાષ્ઠા છે.

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, અગાઉ જાણીતા હાસ્ય કલાકાર શાહબુદ્દીન રાઠોડ સાથે પણ આવું જ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેવા પ્રકારની SIRની કામગીરી છે, જ્યાં ભાજપના નેતાઓ ખેલ કરે છે. જાણી જોઈને મતદાર યાદીમાં નામ દૂર કરવાનું કાવતરું કરાઈ રહ્યું છે. જેમને પદ્મશ્રી મળ્યો તેમને આપણે વધાવીએ અને તેમનું જ નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવા ભાજપના જ નેતા અરજી કરે છે. આ વોટ ચોરીના બે ઉત્તમ પ્રકારના નમુના છે.

