/સિંહ ભૂખ્યો રહે પણ ઘાસ ન ખાય... તો શું જંગલનો રાજા સિંહ બની ગયો શાકાહારી? જૂનાગઢના સક્કરબાગ ઝૂનો આ Video જોઈને ચોંકી જશો!

Sakkarbaug Zoo Junagadh: એક તરફ જંગલનો રાજા, તો બીજી તરફ છે હિંસક વાઘ અને બન્નેના મોંમાં છે લીલુંછમ ઘાસ! જૂનાગઢ શહેરમાં આવેલા સક્કરબાગ ઝૂના, જે દ્રશ્યો જોઈને એક ક્ષણ માટે તો તમે પણ વિચારમાં પડી જશો કે આખરે માંસાહારી પ્રાણીઓને ઘાસ ખાવાની જરૂર કેમ પડી? કારણ કે સામાન્ય રીતે સિંહ કે વાઘ એટલે શિકાર, માંસ અને હિંસક પ્રાણીની છબી છે! પરંતુ અહીં વાત ભૂખની નથી અને વાત ઝૂમાં ખોરાક ન મળવાની પણ નથી. આ છે પ્રાણીઓની એકદમ કુદરતી અને સ્વાભાવિક વર્તણૂક!
ચોમાસામાં ખાય છે લીલુ ઘાસ
ચોમાસામાં જ્યારે વરસાદ બાદ પાંજરામાં કૂણું અને તાજું ઘાસ ઊગે છે. ત્યારે સિંહ, વાઘ અને દીપડા જેવા પ્રાણીઓ પણ પ્રસંગોપાત આ ઘાસ આરોગતા જોવા મળે છે. એટલે સિંહે ઘાસ ખાધું એટલે સિંહ શાકાહારી થઈ ગયો, એવું માનવાની જરૂર નથી. આવા દ્રશ્યો ખાસ કરીને ચોમાસામાં વધુ જોવા મળે છે. વરસાદ બાદ જ્યારે પાંજરામાં કે જંગલમાં કૂણું, તાજું અને લીલુંછમ ઘાસ ઊગે છે. ત્યારે સિંહ અને વાઘ પણ પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે તેને આરોગે છે.
પરંતુ ખાસ વાત એ છે કે, તેઓ દરરોજ ઘાસ ખાતા નથી! ઘાસ તાજું અને લીલું હોય ત્યારે તેને વધુ પસંદ કરે છે. પરંતુ ઘાસ સુકાઈ જાય, પીળું પડી જાય કે કડક બની જાય તો સામાન્ય રીતે તેઓ તેને પસંદ કરતા નથી.
ઘાસ ખાવું સિંહની છે સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા
ઘાસ ખાવાની આ પ્રક્રિયા એક સ્વાભાવિક છે. એટલે એવું ન સમજવું કે સિંહે શિકાર છોડી દીધો છે અને વાઘે માંસ ખાવાનું છોડી દીધુ છે. પરંતુ ચોમાસાની ઋતુમાં આ બિલાડી કુળના આ પ્રાણીઓ ચોમાસામાં જ કુણું ઘાસ ખાય છે. સિંહ, વાઘ, દીપડા અને બિલાડી કુળના તમામ પ્રાણીઓ ઓબ્લીગેટ કાર્નિવોર્સ એટલે કે સંપૂર્ણપણે માંસાહારી હોય છે. તેમ છતાં તેઓ ક્યારેક ઘાસ પણ ખાય છે. જે તેમની સ્વાભાવિક બાયોલોજીનો એક ભાગ છે
સિંહ અને વાઘ શા માટે ખાય છે ઘાસ?
ઘાસ તેમના શરીરમાં ફાઇબરનું કામ કરે છે. જે પાચનતંત્રને સક્રિય રાખવામાં મદદરૂપ બને છે. સાથે જ આંતરડાની સ્વાભાવિક પેરિસ્ટાલ્સિસ પ્રક્રિયા પણ વધુ સારી રીતે કાર્ય કરે છે. શિકાર કરતી વખતે પેટમાં ગયેલા વાળ, હાડકાના નાના ટુકડા અથવા અન્ય અપાચ્ય પદાર્થોને બહાર કાઢવામાં પણ ઘાસ મદદરૂપ બને છે. ઘણી વખત ઘાસ ખાવાથી ઉલટી થાય છે. જેના કારણે પેટમાં રહેલો વધારાનો અથવા અપાચ્ય ખોરાક બહાર નીકળી જાય છે
નિષ્ણાતોએ શું કહ્યું?
નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, આ પ્રાણીઓ દરરોજ ઘાસ ખાતા નથી. ખાસ કરીને ચોમાસાની ઋતુમાં જ્યારે કૂણું અને લીલું ઘાસ ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે જ તેઓ તેને પસંદ કરે છે. સૂકું કે પીળું ઘાસ સામાન્ય રીતે તેઓ ખાતા નથી.
લોકોમાં એવી માન્યતા છે કે, પ્રાણીસંગ્રહાલયમાં ખોરાક ન મળતો હોવાથી સિંહ કે દીપડો ઘાસ ખાય છે. પરંતુ આ માન્યતા સંપૂર્ણપણે ખોટી છે. ઘાસ ખાવું એ તેમની કુદરતી શારીરિક જરૂરિયાત છે અને તેનો ભૂખ સાથે કોઈ સંબંધ નથી.