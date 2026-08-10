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સિંહ ભૂખ્યો રહે પણ ઘાસ ન ખાય... તો શું જંગલનો રાજા સિંહ બની ગયો શાકાહારી? જૂનાગઢના સક્કરબાગ ઝૂનો આ Video જોઈને ચોંકી જશો!

Sakkarbaug Zoo Junagadh: સિંહ ભૂખ્યો રહે, પરંતુ ક્યારેય ઘાસ ન ખાય. આ કહેવત તો આપણે સૌએ સાંભળી છે. પરંતુ જૂનાગઢના શક્કરબાગ ઝૂમાં સામે આવેલા દ્રશ્યો જોઈને કદાચ તમે પણ કહેશો કે, આ શું થઈ રહ્યું છે? કેમ કે જંગલનો રાજા સિંહા અને હિંસક પ્રાણી વાઘ અહીં માંસ નહી, પરંતુ લીલુછમ ઘાસ આરોગતા જોવા મળ્યા. ત્યારે હવે સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે, શું સિંહ અને વાઘ હવે શાકાહારી બની ગયા છે. ત્યારે શું છે સિંહ અને વાઘને ઘાસ ખાવા પાછળની હકીકત. ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 10, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:59 PM IST
સિંહ ભૂખ્યો રહે પણ ઘાસ ન ખાય... તો શું જંગલનો રાજા સિંહ બની ગયો શાકાહારી? જૂનાગઢના સક્કરબાગ ઝૂનો આ Video જોઈને ચોંકી જશો!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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