Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratજો ગામમાં બૂથ નહીં અપાય તો એક પણ વ્યક્તિ મતદાન કરવા નહીં જાય, સૌરાષ્ટ્રનો સીદ્દી સમાજ ચૂંટણી ટાંણે લાલઘુમ

જો ગામમાં બૂથ નહીં અપાય તો એક પણ વ્યક્તિ મતદાન કરવા નહીં જાય, સૌરાષ્ટ્રનો સીદ્દી સમાજ ચૂંટણી ટાંણે લાલઘુમ

Siddi Community Boycotts Elections : જુનાગઢનો શિરવાણ ગામનો સીદ્દી સમાજ હવે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવાના મૂડમાં આવી ગયો છે. 300 મતદારો હોવા છતાં ગામથી 6 કિલોમીટર દૂર મતદાન બૂથ ઉભું કરવામાં આવ્યું. જેને કારણે ગામના લોકોએ ચૂંટણી પંચમાં રજૂઆત કરી છે. આ એ જ સમાજ છે જેમનું રાષ્ટ્રપતિએ બહુમાન કર્યું હતું, ત્યારે આ સમાજને તંત્ર દ્વારા અન્યાય કરાયાની તેઓને ફરિયાદ છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 19, 2026, 03:52 PM IST
  • જુનાગઢના શિરવાણના સીદ્દી સમાજનો ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી આપી
  • ગીરના જંગલમાં ૧ મત માટે બૂથ બનતું હોય તો ૩૦૦ માટે કેમ નહીં?  
  • જો ગામમાં બૂથ નહીં અપાય તો એક પણ વ્યક્તિ મતદાન કરવા નહીં જાય

Trending Photos

જો ગામમાં બૂથ નહીં અપાય તો એક પણ વ્યક્તિ મતદાન કરવા નહીં જાય, સૌરાષ્ટ્રનો સીદ્દી સમાજ ચૂંટણી ટાંણે લાલઘુમ

Junagadh Palika Election 2026 અશોક બારોટ/જુનાગઢ : રાષ્ટ્રપતિએ જેમનું સન્માન કર્યું, તે શિરવાણના સીદ્દી સમાજની ગુજરાતમાં જ ઉપેક્ષા કરવામાં આવી છે. 300 મતદારો માટે બૂથ 6 કિમી દૂર ખસેડાતા ગ્રામજનોમાં રોષ વ્યાપી ગયો છે. શિરવાણ ગામથી ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરાતા તંત્ર દોડતું થયું છે 

જુનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા તાલુકાના ગીર જંગલની મધ્યમાં આવેલું શિરવાણ ગામ અત્યારે વહીવટી તંત્રની ઉદાસીનતા સામે આક્રોશ વ્યક્ત કરી રહ્યું છે. દાયકાઓથી પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી રહેલા સીદ્દી સમાજના આ લોકોએ આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં મતદાનનો બહિષ્કાર કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે, વર્ષોથી ગામમાં જ રહેલું પોલિંગ બૂથ આ વખતે કોઈ પણ પૂર્વ સૂચના આપ્યા વગર 6 કિલોમીટર દૂર અમૃતવેલ ગામે ખસેડી દેવામાં આવ્યું છે. આ નિર્ણયને કારણે 300 જેટલા મતદારોના લોકશાહીના અધિકાર પર જોખમ ઊભું થયું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

જો રાષ્ટ્રપતિ અમારી વાત સાંભળી શક્તા હોય, તો વહીવટી તંત્ર કેમ ન સાંભળે?
શિરવાણ ગામના લોકો માટે આ સ્થિતિ ચિંતાજનક છે. કારણ કે થોડા સમય પહેલા જ જ્યારે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ સાસણની મુલાકાતે આવ્યા હતા. ત્યારે તેમણે આ જ સીદ્દી સમાજના લોકોને ખાસ નિમંત્રણ આપી બોલાવ્યા હતા. રાષ્ટ્રપતિએ તેમના પરંપરાગત ધમાલ નૃત્યની પ્રશંસા કરી હતી અને ગ્રામજનોની સમસ્યાઓ અત્યંત આત્મીયતાથી સાંભળી હતી. ગ્રામજનો સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે કે, જો દેશના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ તેમને મળી શકતા હોય અને તેમની સમસ્યાઓ સાંભળી શકતા હોય, તો સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર કેમ તેમના ગામમાં એક મતદાન મથક જેવી પાયાની સુવિધા જાળવી શકતું નથી.

ગીરમાં એક વોટ માટે મતદાન બૂથ ઉભું થાય, તો અમારે ત્યાં કેમ ન થાય?
લોકશાહીના આ પર્વમાં તંત્રના બેવડા ધોરણો પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. એક તરફ, ગીરના જંગલમાં માત્ર એક મત ધરાવતા બાણેજ અને માત્ર આઠ મત ધરાવતા અન્ય વિસ્તારો માટે તંત્ર ખાસ મતદાન મથકની વ્યવસ્થા કરી ગર્વ લે છે. ત્યારે શિરવાણ જેવા 700 થી વધુની વસ્તી અને 300 મતદારો ધરાવતા ગામની અવગણના કરવામાં આવી છે. એક સ્થાનિક ચોટિયા બિરાજે કહ્યું કે, જંગલનો પથરાળ રસ્તો, હિંસક પશુઓનો સતત ભય અને ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં વૃદ્ધો, સગર્ભા મહિલાઓ અને દિવ્યાંગો માટે 6 કિલોમીટર દૂર અમૃતવેલ જવું વ્યવહારિક રીતે અશક્ય છે.

જો ગામમાં બૂથ નહીં અપાય તો એક પણ વ્યક્તિ મતદાન કરવા નહીં જાય
ગામના યુવાનો અને આગેવાનો જણાવે છે કે ગામમાં પોતાની પ્રાથમિક શાળા હોવા છતાં અને ત્યાં મતદાન મથક માટે પૂરતી સુવિધા હોવા છતાં તંત્રએ જાણીજોઈને આ ફેરફાર કર્યો છે. ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ, અગાઉ વિધાનસભાની ચૂંટણી વખતે તેમને તાલાલા તાલુકાના રસૂલપુરા ગામે જવું પડતું હતું. જે પણ તેમના માટે અન્યાયકર્તા હતું. હવે સ્થાનિક ચૂંટણીમાં પણ આ પ્રકારની હેરાનગતિ થતાં સમગ્ર સીદ્દી સમાજમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે જો ગામમાં બૂથ નહીં અપાય તો એક પણ વ્યક્તિ મતદાન કરવા નહીં જાય

ચૂંટણી અધિકારી અનિલ રાણાવસિયાએ જણાવ્યું બુથ ખસેડવાનું કારણ 
આ મામલે વિવાદ વધતા જૂનાગઢ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અનિલ રાણાવસિયાએ સ્પષ્ટતા કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે શિરવાણ ગામ અંતરિયાળ જંગલ વિસ્તારમાં હોવાથી અને સ્થાનિક ચૂંટણીમાં બીજા જિલ્લાના ગામનો ઉપયોગ કરી શકાતો ન હોવાથી અમૃતવેલ નેસ ખાતે બૂથ ફાળવવામાં આવ્યું હતું. જોકે, ગ્રામજનોની રજૂઆતને ધ્યાને લઈને તંત્રએ હકારાત્મક અભિગમ અપનાવ્યો છે. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે ગામમાં સરકારી બિલ્ડિંગ ઉપલબ્ધ છે. તેથી રાજ્ય ચૂંટણી પંચને શિરવાણ ગામમાં જ નવું મતદાન મથક ઊભું કરવા માટે દરખાસ્ત મોકલવામાં આવી છે. તંત્રએ ખાતરી આપી છે કે આગામી ચૂંટણીમાં ગ્રામજનો પોતાના જ ગામમાં શાંતિપૂર્ણ રીતે મતદાન કરી શકશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat politicsgujarat local body election 2026સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીચૂંટણી અપડેટJunagadhજુનાગઢ

Trending news