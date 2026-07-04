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જૂનાગઢમાં બારે મેઘ ખાંગા! માંગરોળમાં 22.6 ઇંચ વરસાદ; માણાવદર-કેશોદમાં પૂરની સ્થિતિ, 22 ગામો સંપર્ક વિહોણા

Junagadh Heavy Rains: સમગ્ર ગુજરાતમાં મેઘરાજાનું ધમાકેદાર આગમન થયું છે, ત્યારે જૂનાગઢ જિલ્લામાં સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર બની છે. જિલ્લાના માંગરોળ પંથકમાં મેઘરાજાએ પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. માંગરોળમાં માત્ર થોડા જ કલાકોમાં 22.6 ઇંચ જેટલો મુશળધાર વરસાદ ખાબકતા ચારેબાજુ જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ભારે વરસાદને પગલે જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 04, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:18 AM IST
જૂનાગઢમાં બારે મેઘ ખાંગા! માંગરોળમાં 22.6 ઇંચ વરસાદ; માણાવદર-કેશોદમાં પૂરની સ્થિતિ, 22 ગામો સંપર્ક વિહોણા
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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જૂનાગઢમાં બારે મેઘ ખાંગા! માંગરોળમાં 22.6 ઇંચ વરસાદ; માણાવદર-કેશોદમાં પૂરની સ્થિતિ..
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