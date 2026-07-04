/જૂનાગઢમાં બારે મેઘ ખાંગા! માંગરોળમાં 22.6 ઇંચ વરસાદ; માણાવદર-કેશોદમાં પૂરની સ્થિતિ, 22 ગામો સંપર્ક વિહોણા

Junagadh HeavyRains: છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 225 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં સૌથી વધુ જૂનાગઢના માંગરોળમાં 22 ઇંચ, માળીયા હાટીનામાં 14 ઇંચ અને ડાંગના વઘઇમાં 13 ઇંચથી સ્થિતિ વણસી છે. માંગરોળમાં માત્ર 3 દિવસમાં 103% વરસાદ સાથે મેઘરાજાએ આખી સિઝનનું સાટું વાળ્યું છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં મેઘરાજાએ પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતા સર્વત્ર જળબંબોળ અને કટોકટીની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. નદીઓમાં પૂરને કારણે કૂલ 22 ગામો સંપૂર્ણપણે સંપર્ક વિહોણા બન્યા છે, જેમાં માંગરોળના 9, માણાવદરના 3 અને કેશોદના 10 ગામોનો સમાવેશ થાય છે.
માંગરોળ, કેશોદ અને માળિયાહાટીનામાં પૂર જેવી સ્થિતિ
જૂનાગઢના માંગરોળ, માળિયાહાટીના અને કેશોદમાં અતિવૃષ્ટિને કારણે અનેક ગામો સંપર્ક વિહોણા બની ગયા છે. ભારે વરસાદના કારણે રોડ-રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે, તો ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી પાકને પણ મોટું નુકસાન થવાની ભીતિ છે. માંગરોળના નીચાણવાળા વિસ્તારો અને ઘણી સોસાયટીઓમાં વરસાદી પાણી ઘૂસી જતાં લોકો ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
ડેમ ઓવરફ્લો થતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં હાઈ-એલર્ટ
જિલ્લામાં સતત વરસી રહેલા વરસાદને કારણે જળાશયોમાં પાણીની આવક વધી છે. માળિયાહાટીનાનો ભાખરવડ ડેમ ઓવરફ્લો થતા તંત્ર દ્વારા આસપાસના ગામો જેવા કે ભાખરવડ, વડાળા, જાનડી, ઘુમટી, નાની ધનેજ, ઝડકા અને સમઢિયાળાને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે. વંથલીના સાબલી ડેમના 6 દરવાજા ખોલી દેવામાં આવ્યા છે, જેથી ખોરાસા અને ડેરવાણ સહિતના નીચાણવાળા ગામોને સાવચેત રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. તંત્ર દ્વારા લોકોને નદીના પટમાં અવરજવર ન કરવા અને અત્યંત જરૂરી કામ સિવાય ઘરની બહાર ન નીકળવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
માંગરોળ, કેશોદ અને માળિયા પંથકમાં દર વર્ષે વરસાદી તાંડવને લઈને પૂરની આવી જ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે અને ઘેડ પંથકના ગામોના પાદરોમાં તેમજ હજારો એકર ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જતાં ખેડૂતો અને સ્થાનિકો ભારે હેરાન-પરેશાન થાય છે. માંગરોળ શહેરમાં પણ જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે, જ્યાં બંદર સોસાયટી, વલ્લી વિસ્તાર બાસર રોડ, હુશેનાબાદ, કામનાથ રોડ અને ખુશ્બુ ચોકડી સહિતના વિસ્તારોના ઘરોમાં પૂરના પાણી ઘૂસી ગયા હતા.
રાજ્યભરમાં વરસાદનો કહેર
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આજે સવારના 6 વાગ્યાથી રાજ્યના 167 તાલુકાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં 21 તાલુકાઓમાં 5 ઇંચથી વધુ અને 47 તાલુકાઓમાં 3 ઇંચથી વધુ વરસાદ વરસ્યો છે. હવામાન વિભાગે આગામી 48 કલાક સુધી રાજ્યમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે, જેને લઈને તંત્ર સતર્ક છે.