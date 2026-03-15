ગુજરાતી ન્યૂઝ

મા અંબાના મંદિરમાં વિવાદોનું વંટોળ; પહેલાં દારૂ-નોનવેજની પાર્ટી અને હવે દાનપેટીમાંથી નાણાંની ચોરી!

Girnar Ambaji Temple Bhandara Controversy: ગિરનારની પવિત્રતાને કોણ લગાડી રહ્યું છે ગ્રહણ? જૂનાગઢના ગિરનાર પર્વત પર બિરાજતા મા અંબાના મંદિરમાં વિવાદોનું વંટોળ શમવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું. પહેલાં દારૂ-નોનવેજની પાર્ટી અને હવે દાનપેટીમાંથી નાણાંની ચોરી! સવાલ એ ઉઠી રહ્યો છે કે, આટલી ગંભીર ઘટનાઓ છતાં પોલીસ ફરિયાદ કેમ નથી થઈ? બીજી તરફ, પૂજાના અધિકારને લઈને પણ ગાદીપતિઓ અને પૂજારીઓ સામસામે આવી ગયા છે. તંત્ર ''તપાસ ચાલુ છે. તેમ કહીને હાથ અધ્ધર કરી રહ્યું છે. ત્યારે શું છે આ સમગ્ર વિવાદ?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 15, 2026, 08:59 AM IST
  • ગિરનારનું પવિત્ર મંદિર અંબાજી મંદિર વિવાદોનું કેન્દ્ર બન્યુ
  • દારૂ-નોનવેજ પાર્ટી બાદ હવે પૂજારી દાનપેટીમાંથી પૈસા કાઢતા પકડાયા.
  • ગિરનારની પવિત્રતાને કોણ લગાડી રહ્યું છે ગ્રહણ? 
  • જૂનાગઢના ગિરનાર પર્વત પર બિરાજતા મા અંબાના મંદિરમાં વિવાદોનું વંટોળ શમવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું. 

Girnar Ambaji Temple Bhandara Controversy: ગિરનારનું અંબાજી મંદિર હવે આસ્થાને બદલે વિવાદોનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. દારૂ-નોનવેજ પાર્ટીના સમાચાર બાદ હવે દાનપેટીમાંથી નાણાં સેરવી લેતા શખ્સના સીસીટીવીએ મંદિરની સુરક્ષા પર સવાલો ઉભા કર્યા છે. હિન્દુ શાસ્ત્રો મુજબ, કોઈપણ મંદિરમાં પૂજા કરવાનો અધિકાર માત્ર ''અતીત બાવા'' કે ''બ્રાહ્મણ'' પાસે હોય છે. પરંતુ, જ્યારે તંત્રએ વહીવટદાર તરીકે ચાર્જ સંભાળ્યો ત્યારે એવી નિમણૂકો કરી જેના પર આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે. કિશોરસિંહ ચૌહાણ, અભિષેક ચૌહાણ અને ધર્મરાજ ઠાકોર જેવા લોકો જેઓ બ્રાહ્મણ કે અતીત બાવા નથી, તેમને પૂજાનો અધિકાર કયા આધારે અપાયો?

 તંત્રએ તેમને કેમ છાવર્યા?
નિયમોને નેવે મૂકીને જે લોકોની નિમણૂક કરાઈ છે. તેમને સરકારી તિજોરીમાંથી પગાર પણ ચૂકવવામાં આવતો હતો. દારૂ પાર્ટીના વીડિયોમાં જે સગીર દેખાય છે તેણે પણ ખુલાસો કર્યો છે કે અભિષેક ચૌહાણ મંદિરમાં પૂજા કરે છે. આ પિતા-પુત્રની જોડી (કિશોરસિંહ અને અભિષેક) વર્ષોથી તનસુખ ગિરીબાપુ સાથે હોવાનો લાભ લઈને મંદિરમાં સેવામાં લાગી ગયા હતા. હકીકતમાં તેઓ શાસ્ત્ર મુજબ પૂજા કરી શકતા નથી, છતાં તંત્રએ તેમને કેમ છાવર્યા?

સીસીટીવીમાં પૂજારીઓ દાન અને દક્ષિણામાંથી નાણાં લેતા દેખાયા..
વિવાદ ત્યારે વધુ વકર્યો જ્યારે સીસીટીવીમાં પૂજારીઓ દાન અને દક્ષિણામાંથી નાણાં લેતા દેખાયા. જોકે, આ અંગે પૂજારી દુષ્યંતગીરીનો બચાવ અલગ જ છે. તેમનું કહેવું છે કે તેઓ અતીત બાવા હોવાથી શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારા અપાતી દક્ષિણા તેઓ લઈ શકે છે. સીસીટીવીમાં જે દેખાય છે તે ચોરી નથી પરંતુ તેમને મળતું દાન છે. તેમના મતે ચોરીના આક્ષેપો માત્ર અફવા અને હમ્બક છે. 

આ વિવાદ વધુ ઉગ્ર બને તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા
સમગ્ર કાંડ બાદ તંત્ર હજુ પણ તપાસના બહાના હેઠળ ધીમી ગતિએ ચાલી રહ્યું છે. જ્યારે આ નિમણૂકો અંગે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે નિવાસી અધિક કલેક્ટરે જણાવ્યું કે, આ તમામ નિમણૂકો અગાઉના તત્કાલીન મામલતદારે કરી હતી. હાલમાં આ વિવાદ બાદ જવાબદારોને સસ્પેન્ડ તો કરાયા છે. પરંતુ તપાસનો ફાઈનલ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ આગળની કાર્યવાહી થશે. તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી આડેધડ નિમણૂકો હવે ગળાનું હાડકું બની ગઈ છે. જે લોકો શાસ્ત્ર મુજબ પૂજા કરી શકતા નથી તેમને ગર્ભગૃહ સુધી કોણે પ્રવેશ આપ્યો તે મોટો સવાલ છે. જો સમયસર કડક નિર્ણય નહીં લેવાય તો આગામી દિવસોમાં આ વિવાદ વધુ ઉગ્ર બને તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે.

અંબાજી મંદિરમાં નોનવેઝ-દારૂની મહેફિલ મામલે હવે નવો ચોંકાવનારો ખુલાસો
જૂનાગઢના ગિરનાર પર આવેલ પવિત્ર અંબાજી મંદિરમાં નોનવેઝ અને દારૂની મહેફિલ મામલે હવે નવો અને ચોંકાવનારો ખુલાસો સામે આવ્યો છે. વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં દેખાતો સગીર હવે મીડિયા સમક્ષ આવ્યો છે અને સમગ્ર ઘટનાનો ઘટસ્ફોટ કર્યો છે. સગીરે દાવો કર્યો છે કે દિવાળીના બીજા દિવસે એટલે કે બેસતા વર્ષના દિવસે આ વીડિયો બનાવવામાં આવ્યો હતો અને તેને જબરદસ્તી દારૂ પીવડાવવામાં આવ્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટનામાં પુજારી સહિત કેટલાક લોકોના નામ પણ સામે આવતા મામલો વધુ ગરમાયો છે

દારૂ-નોનવેજની કથિત મહેફિલનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ
જૂનાગઢના ગિરનાર પર આવેલા અંબાજી મંદિરમાં દારૂ અને નોનવેજની કથિત મહેફિલનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં ભારે ખળભળાટ મચ્યો હતો. હવે આ વીડિયોમાં દેખાતો સગીર મીડિયા સમક્ષ આવ્યો છે અને સમગ્ર ઘટનાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. સગીરના કહેવા મુજબ આ વીડિયો દિવાળીના બીજા દિવસે એટલે કે બેસતા વર્ષના દિવસે બનાવવામાં આવ્યો હતો. સગીરે આરોપ લગાવ્યો છે કે તેને જબરદસ્તી દારૂ પીવડાવવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાં હાજર કેટલાક લોકોએ મંદિરમાં જ મહેફિલ જમાવી હતી.આ ઘટનામાં પુજારી સહિત કેટલાક લોકોના નામ પણ સામે આવ્યા છે. જેમાં છગનભાઈ ડાભી, અભિષેક ઉર્ફે બોય ચૌહાણ, નિખિલ બાવાજી, હર્ષ વાઘેલા અને જીગ્નેશ ઉર્ફે જીગો ડાભીનો સમાવેશ થાય છે.

ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચી હોવાના આક્ષેપો
પવિત્ર ધામ તરીકે ઓળખાતા અંબાજી મંદિરમાં આવી ઘટના સામે આવતા ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચી હોવાના આક્ષેપો ઉઠ્યા છે. સમગ્ર મામલો બહાર આવતા સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠી રહી છે
હાલ સમગ્ર મામલે તપાસ ચાલી રહી છે અને તંત્ર દ્વારા આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

