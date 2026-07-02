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સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘમહેરનો બની રહ્યો છે યોગ: ચંદ્ર ફરતે કુંડાળું થતાં આગામી સપ્તાહમાં વરસાદથી નદી-નાળા છલકાશે

Gujarat Rain Forecas: સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘમહેરનો બની રહ્યો છે યોગ બની રહ્યા છે. ચંદ્ર ફરતે કુંડાળું થતાં આગામી એક અઠવાડિયા સુધી 2થી 5 ઇંચ વરસાદનો યોગ છે. અમરેલી-ભાવનગર પંથક પર વિશેષ મેઘમહેર સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં વાવણીલાયક વરસાદ થઈ શકે છે, એટલું જ નહીં, નદી નાળાં પણ છલકાઈ જઈ શકે છે. વંથલી વર્ષા વિજ્ઞાન મંડળના સભ્યનું પૂર્વાનુમાન કર્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 02, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:50 AM IST
સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘમહેરનો બની રહ્યો છે યોગ: ચંદ્ર ફરતે કુંડાળું થતાં આગામી સપ્તાહમાં વરસાદથી નદી-નાળા છલકાશે
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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