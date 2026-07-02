/સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘમહેરનો બની રહ્યો છે યોગ: ચંદ્ર ફરતે કુંડાળું થતાં આગામી સપ્તાહમાં વરસાદથી નદી-નાળા છલકાશે

Gujarat Rain Forecas: સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. વંથલી વર્ષા વિજ્ઞાન મંડળના નિષ્ણાતો દ્વારા કરવામાં આવેલા પૂર્વાનુમાન મુજબ, આગામી એક સપ્તાહ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ વિસ્તારોમાં 2 થી 5 ઇંચ જેટલો સારો વરસાદ થવાની પ્રબળ સંભાવના છે. આ આગાહી બાદ ખેડૂત વર્ગમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે.
ચંદ્રના કુંડાળાથી રાજ્યમાં વરસાદનો સંકેત
વર્ષા વિજ્ઞાન મંડળના સભ્ય રમણિકભાઈ વામજાએ જણાવ્યું હતું કે, ગત રાત્રિના બારથી સવા વાગ્યાના અરસામાં ચંદ્રની આસપાસ કુંડાળું જોવા મળ્યું હતું. વર્ષા વિજ્ઞાનની પરંપરાગત પદ્ધતિ મુજબ, આ પ્રકારની ખગોળીય ઘટના અને પવનની દિશામાં આવેલા ફેરફાર (જેને તળપદી ભાષામાં ‘ભુર’ કહેવાય છે) વરસાદના આગમનનો સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે. આ સંકેતોના આધારે આગામી 7 જુલાઈ સુધીમાં સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ વરસવાની ધારણા છે.
કયા વિસ્તારોમાં રહેશે વધુ અસર?
આગાહી મુજબ, ખાસ કરીને અમરેલી અને ભાવનગર પંથકમાં મેઘરાજા મહેરબાન રહેશે અને ત્યાં વધુ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. આ વરસાદથી ખેડૂતોને વાવણી માટે અનુકૂળ વાતાવરણ મળશે અને નદી-નાળામાં નવા નીર આવવાની પૂરી શક્યતા છે. આ સાથે જ લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી કાળઝાળ ગરમીનું પ્રમાણ પણ ઘટશે, જેનાથી લોકોને મોટી રાહત મળશે.
ઋતુચક્રમાં બદલાવ અને આદ્રા નક્ષત્રનું મહત્વ
નિષ્ણાતોના મતે, હવે ઋતુચક્રમાં નોંધપાત્ર બદલાવ આવ્યો છે. ઉનાળો અને શિયાળો મોડા શરૂ થવાની સાથે ચોમાસું પણ બે સપ્તાહ મોડું શરૂ થાય છે, પરંતુ કુદરત પોતાની રીતે સમયસર સંતુલન જાળવી લે છે. હાલ આદ્રા નક્ષત્ર ચાલી રહ્યું છે અને આ નક્ષત્રમાં થતી વાવણી પાકના મબલખ ઉત્પાદન માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.
વધુમાં, પૂર્વાનુમાન મુજબ નવરાત્રિ દરમિયાન પણ વરસાદ થવાના સંજોગો વર્તાઈ રહ્યા છે, જે ખેતી માટે આશાસ્પદ સંકેત છે. આમ, વાવણીલાયક વરસાદના આગમન સાથે જ સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો હવે ખેતીકામમાં જોતરાવા માટે તૈયાર થયા છે.