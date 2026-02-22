Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝJunagadh

વિવાદિત કીર્તિ પટેલની રાજસ્થાનથી ધરપકડ કરાઈ : સાત દિવસમાં ત્રણ ગુના નોંધાયા છે

Kirti Patel Arrested : મૃગી કુંડમાં ડૂબકીનો વિવાદ બાદ કીર્તિ પટેલ સામે એક અઠવાડિયામાં ત્રણ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ત્યારે હવે કીર્તિ પટેલની રાજસ્થાનથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 22, 2026, 01:37 PM IST

Junagadh News : કુખ્યાત સોશિયલ મિડીયા સ્ટાર કિર્તી પટેલની રાજસ્થાનથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. રાજસ્થાનથી પોલીસે કીર્તિ પટેલની ધરપકડ કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસ ટૂંક સમયમા સત્તાવાર માહિતી આપશે. ટૂંક જ સમયમાં પોલીસ કીર્તિ પટેલને લઈને જુનાગઢ પહોંચશે. કીર્તિ પટેલ સામે કુલ ત્રણ ગુના જુનાગઢમાં નોંધાયેલા છે. 

પ્રથમ ગુનો
17 ફેબ્રુઆરીના રોજ મહાશિવરાત્રીએ જ્યારે તમામ સાધુ સંતો મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરવા પહોંચ્યા હતા, ત્યારે કીર્તિ પટેલે પણ ત્યાં સ્નાન કરી વિવાદ જગાવ્યો હતો. આ સમયે તેણે મહિલા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI) કે. જે. મોડ સાથે ખરાબ વર્તન કર્યું હતું. તેતી સરકારી કામ અને ફરજમાં રૂકાવટ અને ગેરવર્તન બદલ PIએ કીર્તિ પટેલ સામે પ્રથમ ફરિયાદ દાખલ કરાવી હતી.

બીજો ગુનો
જૂનાગઢ મહાશિવરાત્રી મેળાના સમાપનમાં મુર્ગી કુંડમાં કીર્તિ પટેલે સાધુ સંતોની વચ્ચે જઈ સ્નાન કરતા તેઓની લાગણી દુભાઈ હતી. જેથી ગીર સોમનાથના વેરાવળ સ્થિત ભાલકાના નિરાલી ખોડિયાર મંદિરના મહંત અને મહામંડલેશ્વર સ્વામી બજરંગદાસજી ઉદાસીન દ્વારા ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. આ અંગે ભવનાથ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. 

ત્રીજો ગુનો 
જુનાગઢના યુટ્યૂબર અબજલ સીડા નામના યુવકે કીર્તિ પટેલ અને તેના સાગરિતોથી કંટાળી આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ બાદ  કીર્તિ પટેલ, દિવ્યા સાવલાણી, જસપાલસિંહ, તેમજ હનું ચાવડા અને વિરમ મેવાડા સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. અબજલ સીડાએ આપઘાતનો પ્રયાસ કરતા પહેલા યુટ્યૂબ પર લાઈવ કર્યું હતું. જેમાં તેણે ખુલાસો કર્યો કે, કીર્તિ પટેલના ફોલોઅર્સ ઘટી ગયા હોવાનું કહી અબજલ પાસે રૂપિયા 20 લાખની ખંડણી અને ખોટા દુષ્કર્મના કેસમાં ફિટ કરવાની ધમકી આપી હતી. 

