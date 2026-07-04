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રાજકોટના ઉપલેટામાં 'આભ ફાટ્યું': ગામો બેટમાં ફેરવાયા, દ્વારકા-સોમનાથ હાઇ-વે ધોવાયો, જાફરાબાદનો દરિયો તોફાની, 700 બોટ લાંગરાઈ

Mangrol Heavy Rains: જુનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ પંથકમાં સતત ધોધમાર વરસાદ બાદ નોળી નદીમાં ઘોડાપૂર આવતાં સોમનાથ–પોરબંદર નેશનલ હાઈવે પર આશરે 40 ફૂટ જેટલું મોટું ધોવાણ થયું છે. ભારે પાણીના પ્રવાહના કારણે હાઈવેનો એક ભાગ ધસી પડતાં માર્ગ સંપૂર્ણપણે વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. પ્રશાસન અને પોલીસ દ્વારા અસરગ્રસ્ત સ્થળે પહોંચી સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ વાહનવ્યવહાર રોકી દેવામાં આવ્યો છે. મુસાફરોને વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. ભારે વરસાદને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

Published: Jul 04, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:39 PM IST
રાજકોટના ઉપલેટામાં 'આભ ફાટ્યું': ગામો બેટમાં ફેરવાયા, દ્વારકા-સોમનાથ હાઇ-વે ધોવાયો, જાફરાબાદનો દરિયો તોફાની, 700 બોટ લાંગરાઈ
Source: Bureau

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