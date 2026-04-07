Prev
Next
આવી તો કેવી પઠાણી ઉઘરાણી! આ માથાભારે મહિલા વ્યાજખોરનો આતંક, આ ઘટના વાંચી થથરી જશો!

Junagadh News: વ્યાજખોરોની ચુંગાલમાં ફસાઇ ઘણીવાર લોકો જીવનભરની બચત, દાગીના અને મિલકત ગુમાવતા હોય છે. આ ઉપરાંત વ્યાજખોરોના અસહ્ય ત્રાસને કારણે આત્મહત્યાના બનાવો પણ સામે આવતા હોય છે. જૂનાગઢમાં એક દિલ હચમચાવી નાંખે એવી ઘટના સામે આવી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 07, 2026, 12:07 PM IST

Trending Photos

Junagadh News: છેલ્લા ઘણા સમયથી વ્યાજખોરોનો ત્રાસ વધી ગયો છે. વ્યાજખોરોના ત્રાસની ફરિયાદોમાં પણ વધારો થયો છે, ત્યારે આવી એક જ ઘટના સામે આવી છે. જૂનાગઢ શહેરમાં પોલીસે ગેરકાયદેસર વ્યાજનો ધંધો કરતા તત્વો સામે લાલ આંખ કરી છે. તાજેતરમાં એક મહિલા વ્યાજખોર વિરૂદ્ધ પઠાણી ઉઘરાણી અને ધાક-ધમકી આપવાની ગંભીર ફરિયાદ નોંધાતા ચકચાર મચી ગઈ છે. દિવ્યા સાલવાણી નામની મહિલા કોરા ચેક મેળવીને પઠાણી ઉઘરાણી કરતી હતી અને જાનથી મારી નાખવાની પણ ધમકી આપતી હતી. પોલીસે વ્યાજખોર વિરૂદ્ધ તપાસની કામગીરી શરૂ કરી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શું છે સમગ્ર ઘટના?
આ ઘટનાની મળતી માહિતી મુજબ, જૂનાગઢ શહેરમાં રહેતી દિવ્યા સાલવાણી નામની મહિલા વિરૂદ્ધ વ્યાજખોરી અંગેનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આરોપી મહિલાએ ફરિયાદીને રૂપિયાની જરૂરિયાત હોવાથી 10 ટકા જેટલા ઊંચા વ્યાજદરે રકમ આપી હતી. વ્યાજની રકમ મેળવવા માટે મહિલાએ તમામ મર્યાદાઓ વટાવી દીધી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. ફરિયાદમાં જણાવ્યા અનુસાર, દિવ્યા સાલવાણીએ પૈસા આપતી વખતે સુરક્ષાના બહાને ફરિયાદી પાસેથી કોરા ચેક મેળવી લીધા હતા. ત્યારબાદ, આ ચેકનો ભય બતાવીને તે પઠાણી ઉઘરાણી કરતી હતી. વ્યાજખોર મહિલાની સતત હેરાનગતિથી કંટાળીને અંતે ભોગ બનનારે પોલીસ સ્ટેશને મદદ માંગી છે.

જાનથી મારી નાખવાની ધમકી
આ કેસમાં સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, મુદ્દલ અને વ્યાજના પૈસા વસૂલવા માટે દિવ્યા સાલવાણી નામની મહિલા વ્યાજખોરે ફરિયાદીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી. સતત મળતી ધમકીઓને કારણે ફફડાટ વ્યાપી ગયો હતો, જેના પગલે પોલીસે તાત્કાલિક પગલાં ભરી દિવ્યા સાલવાણી વિરૂદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. જૂનાગઢ પોલીસે લોકોને જણાવ્યું છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ વ્યાજખોરોના ચુંગાલમાં ફસાયેલ હોય તો નિર્ભય બનીને પોલીસનો સંપર્ક કરે. આ કેસમાં પણ પોલીસે કડક વલણ અપનાવી તપાસ તેજ કરી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, હાલમાં પોલીસે વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધીને આરોપી મહિલાની અટકાયત કરવાની તજવીજ શરૂ કરી છે. આ પ્રકરણમાં અન્ય કેટલા લોકો ભોગ બન્યા છે તે દિશામાં પણ તપાસ લંબાવવામાં આવી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Trending news