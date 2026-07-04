/કેવા ભયાનક છે માંગરોળની તબાહીના દ્રશ્યો! આભ ફાટતા ચારેબાજુ મચાવી તબાહી, 22.6 ઈંચ વરસાદમાં આખુ શહેર પાણીમાં!

Junagadh HeavyRains: કેશોદ અને માંગરોળ વિસ્તારમાં પડેલા ભારે વરસાદના કારણે નેશનલ હાઈવે-51 (NH-51) પર હુસૈનાબાદ નજીક પૂરના પાણી ફરી વળ્યા છે, જેના લીધે હાઈવેના માર્ગને ભારે નુકસાન થયું છે. જાહેર જનતાની સુરક્ષા અને સલામતીને અગ્રતા આપીને આ માર્ગ પરનો વાહન વ્યવહાર હાલ પૂરતો સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવ્યો છે.
હાઈવેને વાહન વ્યવહાર માટે પુનઃ ખુલ્લો મૂકાશે
આ હાઇવે બંધ થતાં સોમનાથથી દ્વારકા તરફ મુસાફરી કરવા ઈચ્છતા તમામ વાહનચાલકોને અનુરોધ કરવામાં છે કે, તેઓ વૈકલ્પિક રૂટ નેશનલ હાઈવે-151 અને નેશનલ હાઈવે-27 (સોમનાથ-જેતપુર - પોરબંદર - દ્વારકા) નો ઉપયોગ કરે. નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી (NHAI) દ્વારા ક્ષતિગ્રસ્ત માર્ગના સમારકામની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આ કામગીરી પૂર્ણ થતાં જ હાઈવેને વાહન વ્યવહાર માટે પુનઃ ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે.
સોમનાથ–પોરબંદર નેશનલ હાઈવે પર આશરે 40 ફૂટ જેટલું મોટું ધોવાણ
જુનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ પંથકમાં સતત ધોધમાર વરસાદ બાદ નોળી નદીમાં ઘોડાપૂર આવતાં સોમનાથ–પોરબંદર નેશનલ હાઈવે પર આશરે 40 ફૂટ જેટલું મોટું ધોવાણ થયું છે. ભારે પાણીના પ્રવાહના કારણે હાઈવેનો એક ભાગ ધસી પડતાં માર્ગ સંપૂર્ણપણે વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે.
મુસાફરોને વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવા અપીલ
પ્રશાસન અને પોલીસ દ્વારા અસરગ્રસ્ત સ્થળે પહોંચી સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ વાહનવ્યવહાર રોકી દેવામાં આવ્યો છે. મુસાફરોને વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. ભારે વરસાદને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
જૂનાગઢ જિલ્લામાં સર્વત્ર જળબંબાકાર અને કટોકટીની સ્થિતિ
જૂનાગઢના માંગરોળમાં 22 ઇંચ, માળીયા હાટીનામાં 14 ઇંચ અને ડાંગના વઘઇમાં 13 ઇંચથી સ્થિતિ વણસી છે. માંગરોળમાં માત્ર 3 દિવસમાં 103% વરસાદ સાથે મેઘરાજાએ આખી સિઝનનું સાટું વાળ્યું છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં સર્વત્ર જળબંબાકાર અને કટોકટીની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. નદીઓમાં પૂરને કારણે કૂલ 22 ગામો સંપૂર્ણપણે સંપર્ક વિહોણા બન્યા છે, જેમાં માંગરોળના 9, માણાવદરના 3 અને કેશોદના 10 ગામોનો સમાવેશ થાય છે.