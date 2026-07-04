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કેવા ભયાનક છે માંગરોળની તબાહીના દ્રશ્યો! આભ ફાટતા ચારેબાજુ મચાવી તબાહી, 22.6 ઈંચ વરસાદમાં આખુ શહેર પાણીમાં!

Junagadh HeavyRains: ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ દેખાડી દીધું છે, તેમ છતાં અમુક જિલ્લાઓ હજુ પણ તરસ્યા છે. તેવામાં માંગરોળમાં 3 દિવસમાં 103% વરસાદ નોંધાતા અફરાતફડીનો માહોલ સર્જાયો છે. કેશોદ-માંગરોળ વચ્ચે ભારે વરસાદથી હાઈ-વે પ્રભાવિત થયો છે. હુસૈનાબાદ નજીકનો નેશનલ હાઈવે-51 વાહન વ્યવહાર માટે બંધ કરી દેવાામાં આવ્યો છે. સોમનાથથી દ્વારકા જતા વાહનચાલકોને સોમનાથ-જેતપુર -પોરબંદર-દ્વારકા રૂટનો ઉપયોગ કરવા અનુરોધ કરાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 04, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:02 PM IST
કેવા ભયાનક છે માંગરોળની તબાહીના દ્રશ્યો! આભ ફાટતા ચારેબાજુ મચાવી તબાહી, 22.6 ઈંચ વરસાદમાં આખુ શહેર પાણીમાં!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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