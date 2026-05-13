જમીનમાંથી હીરા-માણેક અને સોનું કાઢવાની લાલચ ભારે પડી! તાંત્રિક વિધિના નામે 76 લાખની ઠગાઈનો પર્દાફાશ
Veraval Police: ગીર સોમનાથમાં અંધશ્રદ્ધા અને તાંત્રીક વિધિના નામે ચાલી રહેલી ઠગાઈનો પર્દાફાશ. તાંત્રિક વિધિના નામે રૂ. 76 લાખથી વધુની ઠગાઈ. જમીનમાંથી હીરા-માણેક કાઢી આપવાની લાલચ આપી. વેરાવળ ની મહિલા ને લગાવ્યો લાખોનો ચૂનો. મહિલા પાસેથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડ પડાવ્યા. પોલીસે મુખ્ય આરોપી મુંબઈથી ઝડપાયો.
Veraval Police: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં અંધશ્રદ્ધાનો સહારો લઈને ભોળી જનતાને શિકાર બનાવતી ગેંગનો વેરાવળ પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. જમીનમાંથી હીરા-માણેક અને સોનું કાઢી આપવાની લાલચ આપી એક મહિલા પાસેથી રૂ. 76.65 લાખ પડાવનાર મુખ્ય આરોપીને પોલીસે મુંબઈથી ઝડપી પાડ્યો છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
વેરાવળની એક મહિલાને આરોપીઓએ પોતાની જાળમાં ફસાવી હતી. આરોપીઓએ મહિલાને વિશ્વાસમાં લીધી હતી કે તેમની પાસે એવી તાંત્રિક શક્તિઓ છે જેના દ્વારા તેઓ મસાણમાંથી ખજાનો અને જમીનમાંથી કિંમતી હીરા-માણેક કાઢી શકે છે. આ લાલચમાં આવી ગયેલી મહિલાએ સમયાંતરે સોના-ચાંદીના દાગીના અને મોટી માત્રામાં રોકડ રકમ આરોપીઓને સોંપી દીધી હતી.
મુખ્ય આરોપીની મુંબઈથી ધરપકડ
આ કેસનો મુખ્ય આરોપી આરીફ ઉર્ફે ભૂરો વરિયાળી (રહે. ઉના) હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું. પોલીસ તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે આરોપી આરીફ અગાઉ મુંબઈની જેલમાં બંધ હતો. વેરાવળ પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીદારોની મદદથી મુંબઈ જેલમાંથી તેનો કબજો મેળવી તેની વિધિવત ધરપકડ કરી છે.
પોલીસ કાર્યવાહી અને રિમાન્ડ
વેરાવળ સીટી પોલીસે આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરતા અદાલતે તેના 8 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. પોલીસ હવે નીચેના મુદ્દાઓ પર તપાસ કેન્દ્રિત કરી રહી છે. ઠગાઈમાં સામેલ કથિત 'અઘોરી બાબા'ની શોધખોળ. પડાવેલું સોનું અને રોકડ રકમ ક્યાં છુપાવી છે તેની વસૂલાત. આ ટોળકીએ અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓને આ રીતે શિકાર બનાવ્યા છે કે કેમ?
પોલીસની અપીલ
કોઈપણ વ્યક્તિએ આવી અંધશ્રદ્ધા કે જમીનમાંથી ધન કાઢવાની લાલચ આપતા તાંત્રિકોની વાતોમાં આવવું નહીં. જો કોઈ આવી છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યું હોય તો તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કરવો. હાલમાં વેરાવળ પોલીસ આરીફની 'આગવી ઢબે' પૂછપરછ કરી રહી છે, જેમાં અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
