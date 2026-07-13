/સિંહના ભ્રમનો ભોગ બન્યું બાળક? હુમલાના માત્ર 6 મિનિટ પહેલાના CCTV દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા

12 વર્ષના બાળકને ગિરનારની સિડી પરથી સિંહ ખેંચી ગયો અને જંગલમાં લઈ જઈ ફાડી ખાધો. આ ઘટનાએ ગુજરાત જ નહીં પરંતુ આખા દેશને હચમચાવી નાખ્યો છે. બાળક પર સિંહના હુમલાના ગણતરીની પળો પહેલાના અને પછીના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. જે વિગતો સામે આવી તે ચોંકાવનારી છે. એવો પ્રશ્ન ઉભો થઈ રહ્યો છે કે શું બાળક સિંહના ભ્રમનો ભોગ બન્યું?
જૂનાગઢમાં 11મી જુલાઈએ ગિરનારમાં એક હચમચાવતી ઘટના ઘટી જેણે માત્ર ગુજરાતને જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશને સ્તબ્ધ કરી નાખ્યો. પ્રવાસમાં આવેલા એક 12 વર્ષના બાળકને વહેલી સવારે સિંહ ખેંચી ગયો અને ફાડી ખાધો. જંગલમાંથી માત્ર બાળકના અવશેષો જ મળી શક્યા. આ હ્રદયદ્રાવક ઘટના બાદ વન વિભાગે હુમલો કરનારા સિંહ સહિત અને બે સિંહોને પાંજરે પૂર્યા. પરંતુ હજુ પણ ગિરનાર ચડવા આવનારા લોકોમાં ફફડાટ છે. જો કે આ ઘટના બાદ ગિરનાર ચડવાનું બંધ કરાવી દેવાયું હતું પરંતુ હવે ફરીથી શ્રદ્ધાળુઓ માટે ગિરનાર ખુલ્લો મૂકાયો છે. 24 કલાક બાદ દર્શન માટે ફરી રૂટ શરૂ કરાયો છે.
જંગલમાં સ્કેનિંગ કરાયું
આ ઘટના બાદ ત્રણ સિંહોના રેસ્ક્યૂ કરાયા અને પછી જંગલમાં સ્કેનિંગ કરાયું. સીડી વિસ્તારમાં વન વિભાગ દ્વારા સતત પેટ્રોલિંગ કરાઈ રહ્યું છે. લોકોને સીડી છોડીને જંગલમાં પ્રવેશ ન કરવાની અપીલ કરાઈ છે.
બાળકના અંતિમ દ્રશ્યો CCTVમાં થયા હતા કેદ
સિંહે બાળક પર હુમલો કર્યો તે પહેલાના અને પછીના સીસીટીવી દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે. જેમાં બાળક વહેલીસવારે 4.26 કલાકે સિડી ચડતો જોવા મળી રહ્યો છે અને 4.32 વાગ્યાની સિંહના હુમલાને પગલે લોકોમાં દહેશત અને અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
12 વર્ષના બાળકને ખેંચી ગયો હતો સિંહ
ખેડા જિલ્લાના મહેમદાવાદ તાલુકાના મોડજ ગામમાંથી ગિરનારના પ્રવાસે આવેલા પરિવારના 12 વર્ષના બાળક મયૂરસિંહ ચૌહાણ પર સિંહે અચાનક હુમલો કરતા અફરાતફરી મચી હતી. અત્રે જણાવવાનું કે સિંહના માણસ પર હુમલાની માત્ર 46 દિવસમાં આ નવમી ઘટના ઘટી છે. જેમાં 8 લોકોના મોત થયા જ્યારે એક વ્યક્તિ બચવામાં સફળ રહ્યો પરંતુ ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ ગયો.
સિંહની ઉલટીમાંથી મળ્યા હતા અંગો
તપાસ દરમિયાન ખુલાસો થયો હતો કે સિંહની ઉલટીમાંથી માનવ અંગો મળી આવ્યા હતા. સિંહને વન વિભાગ, પોલીસ અને ટ્રેકર્સની ટીમોએ સ્થળ પર પહોંચીને રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધરી પકડ્યો હતો ત્યારબાદ આ જાણકારી સામે આવી હતી. આ સિંહ ઉપરાંત અન્ય બે શંકાસ્પદ સિંહો પણ પકડાયા હતા.
આ મામલે બાળકના કૌટુંબિક કાકા અનિલકુમાર સિંહ ચૌહાણનું કહેવું છે કે તેઓ સવારે ગિરનારના પગથિયા ચડતા હતા ત્યારે ગેટથી આશરે 50 પગથિયા ચડતા જ અંધારામાંથી અચાનક સિંહે આવીને પાછળથી ભત્રીજા મયુરસિંહ પર તરાપ મારી હતી. સિંહ બાળકને હાથમાંથી ખેંચીને જંગલ તરફ ભાગ્યો. જેના કારણે ભાગદોડ મચી અને ચીસાચીસ થઈ હતી. ત્યારબાદ જંગલમાં તપાસ કરતા બાળકના બૂટ, કપડાં અને શરીરના કેટલાક અવશેષો મળ્યા.
કાળું પેન્ટ બન્યું હુમલાનું કારણ?
મૃતક બાળક મયૂરે કાળા રંગનું પેન્ટ પહેર્યું હતું. બાળક ધોરણ 5માં અભ્યાસ કરતો હતો. વન્યજીવ નિષ્ણાંતોના મતે સામાન્ય રીતે વન્ય પ્રાણીઓ અંધારામાં કાળા રંગ પ્રત્યે વધુ આકર્ષાતા હોય છે. કાળો રંગ જોતા તેને પોતાનો કુદરતી શિકાર સમજી લે છે. અંધારા અને કાળા રંગનો સંયોગ જ શું બાળક માટે જીવલેણ બન્યો? કાકાનો હાથ પકડીને ચાલતા બાળકને સિંહ પરિવારની નજર સામે આંખના પલકારામાં ખેંચીને જંગલમાં અદ્રશ્ય થઈ ગયો હતો.
46 દિવસમાં 8 લોકોએ ગુમાવ્યા જીવ