/ગર્વ છે આ પાટીદાર દીકરી પર! 15 વર્ષીય વૃષ્ટિએ અંધકારને ચીરીને સંગીતના સૂર રેલાવ્યા, ભણવામાં ટોપર

Junagadh Blind Girl Vrushti Vekariya: વૃષ્ટિએ પોતાની અદમ્ય મહેનત અને પરિવારના મક્કમ સપોર્ટથી સંગીત જગતમાં એક આગવી અને અમીટ ઓળખ ઊભી કરી છે. ધોરણ 8માં ગુજરાતની 23 બ્લાઈન્ડ સ્કૂલોમાં ટોપ કરનારી વૃષ્ટિ ગીતા રબારી અને ઓસમાણ મીર સાથે સ્ટેજ ગજવી ચૂકી છે.
Junagadh Blind Girl Vrushti Vekariya: આજના ભાગદોડ અને આધુનિક યુગમાં જ્યારે સામાન્ય માણસ નાની-નાની મુશ્કેલીઓ કે અસફળતાથી હિંમત હારીને ડિપ્રેશનમાં સરી પડે છે, ત્યારે સમાજની આંખો ઉઘાડતો એક પ્રેરણાદાયી કિસ્સો સામે આવ્યો છે. માત્ર 15 વર્ષની એક દીકરી, જેના જીવનમાં કુદરતે અંધકાર લખ્યો હતો, તેણે પોતાના આત્મવિશ્વાસ અને સૂરના સહારે એવો ઉજાસ પાથર્યો છે કે આજે આખો સમાજ તેને સલામ કરી રહ્યો છે. આ પ્રેરણામૂર્તિ દીકરી એટલે પ્રજ્ઞાચક્ષુ વૃષ્ટિ પરેશભાઈ વેકરીયા. બંને આંખોમાં દ્રષ્ટિ ન હોવા છતાં, વૃષ્ટિએ પોતાની અદમ્ય મહેનત અને પરિવારના મક્કમ સપોર્ટથી સંગીત જગતમાં એક આગવી અને અમીટ ઓળખ ઊભી કરી છે.
બે મહિનાની ઉંમરે ખબર પડી કે દીકરીના જીવનમાં અંધકાર...
વૃષ્ટિનો જન્મ જૂનાગઢમાં માતા રીનાબેન અને પિતા પરેશભાઈ વેકરિયાને ત્યાં થયો હતો. પ્રથમ સંતાનમાં પુત્રીનો જન્મ થતાં જાણે સાક્ષાત લક્ષ્મીજીનું આગમન થયું હોય તેવો આનંદ પરિવારમાં હતો. પરંતુ દીકરી બે મહિનાની થઈ ત્યારે નજર માંડતી નહોતી કે કોઈ વસ્તુ પકડતી નહોતી. અનુભવી દાદીને શંકા જતાં ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવી, જેમાં સામે આવ્યું કે વૃષ્ટિને રેટીનામાં ખામી છે. દીકરીની આંખોની રોશની પાછી લાવવા માતા-પિતા જૂનાગઢથી લઈને ચેન્નઈ સુધીના તમામ નિષ્ણાતો પાસે દોડી ગયા, પરંતુ ડોક્ટરોએ જણાવ્યું કે આ ખામીની સર્જરી હાલ પૂરતી શક્ય નથી. આખરે હિંમત હાર્યા વગર માતા-પિતાએ વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કર્યો અને દીકરીની આ ખામીને જ તેની સૌથી મોટી ખૂબી બનાવવા કમર કસી લીધી.
'જેણે દ્રષ્ટિ ન આપી, તેણે સુરોનું સરનામું આપી દીધું'
વૃષ્ટિ જ્યારે 6 વર્ષની થઈ ત્યારે તેને સુરતની ઘોડદોડ રોડ પર આવેલી અંધજન શાળામાં પ્રવેશ અપાવવામાં આવ્યો. સવારે 11થી 5 શાળાએ જવાનું અને ત્યારબાદ નિયમિત સંગીતના ક્લાસમાં સૂરોનું જ્ઞાન મેળવવાનું. કુદરતે ભલે તેની દ્રષ્ટિ છીનવી લીધી, પણ બદલામાં તેને અદભુત કંઠ આપ્યો. ધીમે ધીમે વૃષ્ટિ સ્ટેજ કાર્યક્રમો કરવા લાગી. હાલ તે ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરે છે અને ભણવાની સાથે-સાથે સંગીત સાધના પણ ચાલુ રાખી છે. દીકરીના આ અદભુત જ્ઞાનને જોઈને માતા-પિતા પણ અનુભવે છે કે તેમના ઘરમાં સાક્ષાત સરસ્વતીનો અવતાર થયો છે.
2 વર્ષમાં 150થી વધુ સ્ટેજ પ્રોગ્રામ અને 200થી વધુ સન્માન
છેલ્લાં બે વર્ષમાં જ વૃષ્ટિએ 150થી વધુ ભજન, લોક ડાયરા, ગરબા, લગ્નગીત અને વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો આપીને હજારો શ્રોતાઓને મંત્રમુગ્ધ કર્યા છે. તેની આ પ્રતિભા પાછળ 10 વર્ષની કઠોર સાધના છુપાયેલી છે. જ્યારે તે સ્ટેજ પર હાર્મોનિયમના સૂર છેડે છે, ત્યારે શ્રોતાઓ પણ ક્ષણભર માટે ભૂલી જાય છે કે આ દીકરી દુનિયાને જોઈ શકતી નથી. તેની આ અસાધારણ પ્રતિભા બદલ અત્યાર સુધીમાં તેને 200થી વધુ સન્માન પત્રો અને શીલ્ડ એનાયત થઈ ચૂક્યા છે.
પાટીદાર દિકરીએ દિગ્ગજો સાથે સ્ટેજ ગજવ્યું
વૃષ્ટિએ પોતાની કાબેલિયતના જોરે ગુજરાતની લોકપ્રિય ગાયિકા ગીતા રબારી અને જાણીતા ગઝલ તથા લોકગાયક ઓસમાણ મીર જેવા દિગ્ગજો સાથે સ્ટેજ શેર કર્યું છે. આ નામાંકિત કલાકારો પણ વૃષ્ટિના કંઠ અને તેની હિંમતના ચાહક બન્યા છે.
સમગ્ર ગુજરાતની 23 બ્લાઈન્ડ સ્કૂલોમાં ટોપર
વૃષ્ટિ માત્ર ગાયન પૂરતી સીમિત નથી, તે અભ્યાસમાં પણ એટલી જ તેજસ્વી છે. સમગ્ર ગુજરાતની 23 બ્લાઈન્ડ શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓમાંથી પ્રથમ ક્રમાંક મેળવ્યો. બોર્ડની પરીક્ષામાં પણ પોતાની સ્કૂલમાં ફર્સ્ટ આવીને પરિવાર અને શાળાનું નામ રોશન કર્યું. તે અભ્યાસ ઉપરાંત ટીવી શો 'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા'ના કલાકારોની આબેહૂબ મિમિક્રી કરીને લોકોને આશ્ચર્યચકિત કરી દે છે.
5 વર્ષની ઉંમરે દાદી સાથે મંદિરે જઈ સંગીતનો કક્કો શીખી
વૃષ્ટિની આ સંગીત સફર પાછળ એક ખૂબ જ ભાવુક કરી દેનારી કહાની છુપાયેલી છે. જ્યારે તે માત્ર પાંચ વર્ષની માસૂમ બાળકી હતી, ત્યારે પોતાની દાદીની આંગળી પકડીને મંદિરે જતી હતી. મંદિરમાં મહિલાઓ દ્વારા ગવાતા સત્સંગ, ભજન અને કીર્તનો તેના બાળમાનસમાં વસી ગયા અને ત્યાંથી જ તેના મનમાં સંગીત શીખવાની પ્રેરણા જાગી.
ઘરકામ અને ટેક્નોલોજીમાં સંપૂર્ણ 'આત્મનિર્ભર'
બંને આંખોથી ન જોઈ શકતી હોવા છતાં વૃષ્ટિ ક્યારેય કોઈના પર બોજ બનવા માંગતી નથી. તે અત્યંત આત્મવિશ્વાસપૂર્વક મોબાઈલ અને લેપટોપ ઓપરેટ કરી જાણે છે. ઘરમાં વાસણ સાફ કરવા, કચરા-પોતા કરવાથી લઈને પોતાના કપડાં કબાટમાંથી જાતે વ્યવસ્થિત કાઢવા સુધીના તમામ કામો તે કોઈની પણ મદદ વગર, સ્વતંત્ર રીતે કરે છે.
અન્ય પ્રજ્ઞાચક્ષુ કલાકારો માટે બની સહારો
વૃષ્ટિ ગળગળા સાદે કહે છે કે, જો માતા-પિતાનો સાથ અને વિશ્વાસ આપણી સાથે હોય, તો દુનિયાની કોઈપણ મુશ્કેલી આપણને આગળ વધતા રોકી શકતી નથી. ખાસ વાત એ છે કે વૃષ્ટિ અને તેનો પરિવાર માત્ર પોતાના પૂરતો જ વિચાર નથી કરતા. તેઓ અન્ય બ્લાઈન્ડ (પ્રજ્ઞાચક્ષુ) કલાકારોને રોજીરોટી અને પ્લેટફોર્મ મળી રહે તે માટે સાથે મળીને ભવ્ય ભજન અને ડાયરાના કાર્યક્રમોનું આયોજન પણ કરે છે.
વૃષ્ટિ ભવિષ્યમાં સંપૂર્ણ આત્મનિર્ભર બનવા માંગે છે. પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરતા તેણે અપીલ કરી છે કે મને મારો પાટીદાર સમાજ સપોર્ટ કરે અને ગુજરાત સરકાર અમારી જેવી પ્રજ્ઞાચક્ષુ દીકરીઓ અને દીકરાઓને યોગ્ય સાથ-સહકાર આપે. ભલે મારી પાસે આંખો નથી, પણ જો સમાજ અને સરકારનો સાથ મળશે તો હું એક દિવસ સંગીત ક્ષેત્રે નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવીને સમગ્ર ગુજરાત અને દેશનું નામ આખી દુનિયામાં રોશન કરીશ. કુદરતી ખામી સામે ઘૂંટણ ટેકવવાને બદલે તેને પોતાની તાકાત બનાવનાર દીકરી વૃષ્ટિ ખરેખર દેશની લાખો દીકરીઓ અને મુશ્કેલીઓથી હારી જતા લોકો માટે એક જીવંત પ્રેરણારૂપ ઉદાહરણ છે.