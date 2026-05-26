ગર્વ છે આ પાટીદાર દીકરી પર! 15 વર્ષીય વૃષ્ટિએ અંધકારને ચીરીને સંગીતના સૂર રેલાવ્યા, ભણવામાં ટોપર

Junagadh Blind Girl Vrushti Vekariya: વૃષ્ટિએ પોતાની અદમ્ય મહેનત અને પરિવારના મક્કમ સપોર્ટથી સંગીત જગતમાં એક આગવી અને અમીટ ઓળખ ઊભી કરી છે. ધોરણ 8માં ગુજરાતની 23 બ્લાઈન્ડ સ્કૂલોમાં ટોપ કરનારી વૃષ્ટિ ગીતા રબારી અને ઓસમાણ મીર સાથે સ્ટેજ ગજવી ચૂકી છે.

Written By Kinjal Patel
Published: May 26, 2026, 03:54 PM IST|Updated: May 26, 2026, 03:54 PM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

