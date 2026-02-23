Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝJunagadh

યોગ્ય ન્યાય કરો... આ શું જૂનાગઢ કોર્ટમાં પહોંચતા જ કીર્તિ પટેલ ધ્રુસકે-ધ્રુસકે રડી પડી, VIDEO થયો વાયરલ

Kirti Patel Junagadh Court: વિવાદિત ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલની ગતકાલે રાજસ્થાનથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ત્યારે તેને જુનાગઢ લઈ આવવામાં આવી હતી. પોલીસ ટીમ કીર્તિ પટેલને સીધી જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ મેડિકલ ચેકઅપ લઈ ગઈ હતી અને સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન મીડિયાને દૂર રાખવામાં આવ્યું હતું. નોંધનીય છે કે, જૂનાગઢમાં સાત દિવસમાં તેની સામે ત્રણ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 23, 2026, 08:06 PM IST
  • જૂનાગઢમાં કડક સુરક્ષા વચ્ચે કીર્તિ પટેલને કરાઈ કોર્ટમાં હાજર
  • મીડિયાને જોઈ કીર્તિ પટેલે રડતી-રડતી ન્યાયની ગુહાર લગાવી
  • જાણો કીર્તિ પટેલ સામે નોંધાયેલા ત્રણ ગુનાની વિગતો

યોગ્ય ન્યાય કરો... આ શું જૂનાગઢ કોર્ટમાં પહોંચતા જ કીર્તિ પટેલ ધ્રુસકે-ધ્રુસકે રડી પડી, VIDEO થયો વાયરલ

Kirti Patel Junagadh Court: જૂનાગઢમાં મૃગી કુંડમાં સ્નાન કરવાના વિવાદ બાદ ફરી ચર્ચામાં આવેલી વિવાદિત ઈન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલની રાજસ્થાનથી ધરપકડ કરાયા બાદ પોલીસ તેને જુનાગઢ લઈ આવી હતી. પોલીસ દ્વારા કીર્તિ પટેલને જુનાગઢ લાવ્યા ત્યારથી મીડિયાને દૂર રાખવામાં આવ્યા છે. મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરવા અને પોલીસ અધિકારીઓ સાથે ગેરવર્તણૂક કરવા બદલ ગુનો બાદ અન્ય એક મળી કુલ 3 જેટલા ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. આ ગુનાની તપાસમાં તેની પૂછપરછ માટે પોલીસે રિમાન્ડની પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે.

ત્યારે આજે કીર્તિ પટેલને કડક સુરક્ષા વચ્ચે જૂનાગઢ જિલ્લા ન્યાયાલયમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ વચ્ચે કીર્તિ પટેલને જૂનાગઢ કોર્ટમાં હાજર કરતી વખતેનો એક વીડિયો ખૂબ જ વાયરલ થયો છે. જુનાગઢ પોલીસ કીર્તિ પટેલ જ્યારે કોર્ટમાં લઈને પહોંચી ત્યારે કેમેરા જોઈને તે ખૂબ જ રડવા લાગી હતી. 

કીર્તિ પટેલ રડવા લાગી
જૂનાગઢ અદાલતમાં જ્યારે કીર્તિ પટેલને લાવવામાં આવી ત્યારે તેની આંખોમાં આંસુ હતા. કોર્ટમાં પહોંચતા જ રડતા રડતા તેણે કહ્યું કે, તમે મને ખંચી ન શકો. જ્યારબાદ ચાલતા ચાલતા કીર્તિ પટેલ રડતી રહી અને બૂમ પાડીને મીડિયા પાસે ન્યાયની ગુહાર લગાવી હતી. તેણે બૂમ પાડીને કહ્યું હતું કે, "મીડિયા હાજર રહે અને મને યોગ્ય ન્યાય મળે તે જોવે." જો કે, પોલીસકર્મીઓએ કીર્તિ પટેલને મીડિયા સાથે વધુ વાતચીત કરતા અટકાવી હતી અને તાત્કાલિક કોર્ટ રૂમ તરફ લઈ ગયા હતા. 

શું છે સમગ્ર વિવાદ
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ સમગ્ર વિવાદ મહા શિવરાત્રી મેળાના છેલ્લા દિવસે કીર્તિ પટેલે મૃગી કુંડમાં સ્નાન કરતા સર્જાયો હતો. પરંપરા અનુસાર સન્યાસીઓ મૃગીકુંડમાં શાહી સ્નાન કરી શકે છે. ત્યારે કીર્તિ પટેલે ભગવા વસ્ત્રો ધારણ કરી આ પવિત્ર કુંડમાં ડૂબકી લગાવી હતી. જ્યારબાદ કીર્તિ પટેલે મહિલા પોલીસકર્મીઓ અને ફરજ પરના PI સાથે ઉગ્ર દલીલો અને માથાકૂટ કરતી જોવા મળી હતી. આ ઘટના બાદ સાધુ સંતોમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો. 

7 દિવસમાં 3 ફરિયાદો
નોંધનીય છે કે, કીર્તિ પટેલ સામે 7 દિવસમાં ત્રણ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. મહિલા પીઆઈએ કીર્તિ પટેલ સામે ફરજમાં રૂકાવટની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. જ્યારે બીજી ફરિયાદ મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરવા બદલ નિરાલી ખોડિયાર ઉદાસીન આશ્રમના મહામંડલેશ્વર સ્વામી બજરંગદાસ ઉદાસીન બાપુએ નોંધાવી છે. જ્યારે ત્રીજી ફરિયાદ 21 ફેબ્રુઆરીના રોજ કીર્તિ પટેલ અને તેની ટોળકીના ત્રાસથી ફિનાઈલ પી લેતાં અબજલ સીડાએ નોંધાવી હતી.

Kirti PatelJunagadh CourtViral Videoકીર્તિ પટેલ જૂનાગઢ કોર્ટમૃગીકુંડ સ્નાન વિવાદ

