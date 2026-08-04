Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Junagadh
  • /હું ધારાસભ્ય છું, મારી સામે નહીં બોલવાનું, અધિકારીઓની હાજરીમાં જ ધારાસભ્યએ પિત્તો ગુમાવ્યો; અરજદારો સાથે કરી ગાળાગાળી!

"હું ધારાસભ્ય છું, મારી સામે નહીં બોલવાનું", અધિકારીઓની હાજરીમાં જ ધારાસભ્યએ પિત્તો ગુમાવ્યો; અરજદારો સાથે કરી ગાળાગાળી!

Junagadh news: જુનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ વિસ્તારમાં ભાજપના ધારાસભ્ય ભગવાનજી કરગઠિયાનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જામવાળી પુલ પાસે બનેલા ગેરકાયદેસર રસ્તાના નિરીક્ષણ માટે પહોંચેલા ધારાસભ્યએ સ્થાનિકો અને અરજદારો પર પોતાનો ધારાસભ્ય પદનો રુવાબ છાંટીને જાહેરમાં ગાળાગાળી કરી હોવાનો વિવાદ વકર્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 04, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:23 PM IST
"હું ધારાસભ્ય છું, મારી સામે નહીં બોલવાનું", અધિકારીઓની હાજરીમાં જ ધારાસભ્યએ પિત્તો ગુમાવ્યો; અરજદારો સાથે કરી ગાળાગાળી!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"હું ધારાસભ્ય છું, મારી સામે નહીં બોલવાનું", અધિકારીઓની હાજરીમાં જ ધારાસભ્યએ પિત્તો
2
3
4
5