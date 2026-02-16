મૃગી કુંડમાં 'શાહી સ્નાન'ની શું છે પરંપરા? કીર્તિ પટેલ પર સંત સમાજમાં કેમ રોષ, જાણો
Mrughi Kund Controversy: જૂનાગઢનું ભવનાથ ધામ એટલે શ્રદ્ધા અને પરંપરાનો સંગમ. પરંતુ આ વખતે મહાશિવરાત્રિના મેળામાં એક એવો વિવાદ સામે આવ્યો છે, જેણે સંત સમાજને લાલઘુમ કરી દીધો છે. સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલે મૃગી કુંડની પવિત્ર મર્યાદા ઓળંગી હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે. સાધુ વેશમાં સ્નાન અને પોલીસ સાથેની માથાકૂટ કરીને વિવાદોની કીર્તિએ શું કર્યું છે કાંડ' ચાલો વિગતવાર જાણીએ.
- કીર્તિ પટેલે મૃગી કુંડની મર્યાદા ઓળંગતા સંત સમાજ ભારે રોષ
- કીર્તિ પટેલે સાધુ વેશમાં મૃગી કુંડમાં ડૂબકી લગાવી અને પોલીસ સાથે કરી માથાકૂટ
- જાણો મૃગી કુંડમાં સ્નાન કરવાની પરંપરા અને તેનું મહત્ત્વ
Mrughi Kund Controversy: જૂનાગઢનું ભવનાથ ધામ અને મહાશિવરાત્રિનો મેળો, જ્યારે પણ અહીં મહાશિવરાત્રિનો મેળો જામે ત્યારે જાણે દુનિયાભરના સાધુઓ અહીં પ્રગટ થાય છે. તેમાં પણ મૃગી કુંડમાં સ્નાન કરવાનું અનેરું મહાત્મ્ય હોય છે. માન્યતા છે કે શિવરાત્રિની રાત્રે સ્વયં ભગવાન શિવ જ્યોતિ સ્વરૂપે અહીં પધારે છે. એટલે જ ભગવાધારી અને ભભૂતથી રંગાયેલા નાગા સાધુઓ કુંડમાં 'હર હર મહાદેવ' ના નાદ સાથે શાહી સ્નાન કરે છે. પરંતુ આ વખતે કઈંક એવું થયું કે સંત સમાજ લાલઘૂમ થયો.
કીર્તિ પટેલે મૃગી કુંડની પવિત્ર મર્યાદા ઓળંગી
જ્યાં ફક્ત સાધુઓને જ સ્નાન કરવાની અનુમતિ હોય છે ત્યાં અચાનક સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલ આવી પહોંચી અને ત્યાં મૃગી કુંડમાં ડૂબકી પણ લગાવી. જ્યારે આ અંગે કીર્તિ પટેલને પુછવામાં આવ્યું તો પોતે સનાતની હોવાનું કહીને નીકળી ગઈ. હંમેશા વિવાદનો મધપૂડો છંછેડનારી કીર્તિના કારસ્તાન આટલાથી ન અટક્યાં. કીર્તિ પટેલ સાધુ વેશમાં ભવનાથના રસ્તાઓ પર ફરતી દેખાઈ, એટલું જ નહીં ભજનના કાર્યક્રમમાં પૈસા પણ ઉડાવ્યા. ત્યારે કીર્તિ પટેલ હોય અને વિવાદ ન હોય એવું બને. કીર્તિ પટેલે ત્યાં હાજર પોલીસકર્મીઓ સાથે માથાકૂટ પણ કરી અને તેમને જાહેરમાં ધમકાવ્યા પણ ખરા.
મૃગી કુંડમાં સ્નાન કરવાની પરંપરા
ભવનાથના મેળાની અનેક પરંપરાઓ છે, પરંતુ કીર્તી પટેલના મૃગી કુંડમાં સ્નાન કરતાની સાથે જ આ પરંપરા તૂટી ગઈ. પરંપરા મુજબ, આ કુંડમાં માત્ર સાધુ-સંતો અને નાગા સાધુઓ જ શાહી સ્નાન કરી શકે છે. સામાન્ય જનતા કે અન્ય શ્રદ્ધાળુઓ માટે આ કુંડમાં સ્નાન કરવાની મનાઈ હોય છે. ત્યારે આ કુંડમાં માત્ર કીર્તિ પટેલે જ નહીં, મહિલા PI વરિયાએ પણ કુંડમાં સ્નાન કર્યું હોય એવો વીડિયો સામે આવ્યો છે.
મૃગી કુંડમાં સ્નાન કરવાનું મહત્ત્વ
જૂનાગઢની ગિરનાર તળેટીમાં આવેલો મૃગી કુંડ માત્ર એક જળાશય નથી, પણ કરોડો તીર્થોનું હૃદય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ કુંડના પવિત્ર જળમાં સ્નાન કરવાથી મનુષ્યના તમામ પાપો ધોવાઈ જાય છે અને આત્માને પરમ શાંતિ એટલે કે મુક્તિ મળે છે. સ્કંદપુરાણમાં પણ આ સ્થાનનો મહિમા ગાતા કહેવાયું છે કે, આવું પવિત્ર તીર્થ આ પૃથ્વી પર "ન ભૂતો, ન ભવિષ્યતિ" જેવું અદ્ભુત છે. અહીં ગંગેશ્વર, બિન્દુ અને સુવર્ણરેખા જેવી પવિત્ર નદીઓનો પ્રવાહ વહે છે, જે ભક્તોના કષ્ટ હરી લે છે.
મૃગી કુંડમાં શાહી સ્નાન કરવાની પરંપરા તૂટતા સાધુ સમાજ લાલઘૂમ થયો છે અને સનાતન વિરોધી કામ કરનારા સામે આકરી કાર્યવાહી કરવાની માગ કરી છે. સાધુ વેશમાં સ્નાન કરવા માટે ઘૂસી ગયેલી કીર્તિ પટેલના કાંડથી ભારે વિવાદ થયો છે. ત્યારે જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડીયાએ આકરી કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી છે.
કીર્તિ પટેલનું વધુ એક કારસ્તાન! સંતોના 'શાહી સ્નાન' પર કીર્તિની તરાપ!#kirtipatel #gujarat #junagadh #news pic.twitter.com/2XGk7cwIfp
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) February 16, 2026
હવે જોવાનું એ રહેશે કે શ્રદ્ધાના કેન્દ્ર સમાન ભવનાથની પરંપરા તોડનાર આ સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર સામે આકરા પગલા લેવાય છે, પછી દર વખતની જેમ વિવાદ સર્જીને બચી જનારી કીર્તી આ વખતે પણ બચી જશે?
