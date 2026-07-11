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માંડ 50 પગથિયાં ચડ્યા ત્યાં જ સિંહે તરાપ મારી! કાકાનો હાથ પકડીને ગિરનાર ચઢતા 12 વર્ષીય બાળકને સિંહે ફાડી ખાધો! હુમલો કરનાર સિંહ પકડાયો

Junagadh Girnar Lion Attack: જૂનાગઢના પવિત્ર ગિરનાર પર્વત પરથી એક અત્યંત આઘાતજનક અને કાળજું કંપાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે. ગિરનારની સીડીઓ પર સિંહે એક માસૂમ બાળક પર જીવલેણ હુમલો કર્યો છે. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકના યાત્રિકો અને સ્થાનિક લોકોમાં ભારે ફફડાટ અને અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી. હાલ મળતી માહિતી પ્રમાણે સિંહને પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 11, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:22 PM IST
માંડ 50 પગથિયાં ચડ્યા ત્યાં જ સિંહે તરાપ મારી! કાકાનો હાથ પકડીને ગિરનાર ચઢતા 12 વર્ષીય બાળકને સિંહે ફાડી ખાધો! હુમલો કરનાર સિંહ પકડાયો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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