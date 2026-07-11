/માંડ 50 પગથિયાં ચડ્યા ત્યાં જ સિંહે તરાપ મારી! કાકાનો હાથ પકડીને ગિરનાર ચઢતા 12 વર્ષીય બાળકને સિંહે ફાડી ખાધો! હુમલો કરનાર સિંહ પકડાયો

Junagadh Girnar Lion Attack: ગિરનાર પર્વત પર ફરી એકવાર ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. યાત્રાધામ ગિરનાર પર યાત્રાએ આવેલા પરિવારના એક 12 વર્ષીય નિર્દોષ બાળક પર સિંહે હુમલો કરી તેને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડ્યા બાદ જંગલમાં ખેંચી ગયો હતો. આ બનાવમાં બાળકના મોતની પુષ્ટિ થતાં સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી. ગિરનારની યાત્રાએ આવેલા પ્રવાસી પરિવારના 12 વર્ષના નિર્દોષ બાળક પર સિંહે અચાનક હુમલો કર્યો હતો. વહેલી સવારે બનેલી આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી. વન વિભાગનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. હાલ ગિરનારની મુખ્ય સીડી પર સામાન્ય અવરજવર બંધ કરી દેવામાં આવી છે.
હાલ મળતી માહિતી પ્રમાણે, આ દરમિયાન એક સિંહને પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો, અને પશુચિકિત્સક દ્વારા તેની તપાસ કરતા સિંહની ઊલટીમાં માનવ શરીરના ભાગો મળી આવ્યા હોવાનો પ્રાથમિક ખુલાસો થયો છે. ભક્તો અને પ્રવાસીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને વન વિભાગે ગિરનારની નવી સીડી આગામી સૂચના સુધી બંધ કરી દીધી છે, અને સમગ્ર મામલે તપાસ તથા આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
આ ઘટનાની મળતી માહિતી મુજબ, ખેડા જિલ્લાના મહેમદાવાદ તાલુકાના મોડજ ગામનો ચૌહાણ પરિવાર ગિરનારની યાત્રાએ આવ્યો હતો. પરિવારના સભ્યો વહેલી સવારે ગિરનાર ચઢવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેઓ ગેટથી અંદાજે 50 જેટલા પગથિયાં ઉપર પહોંચ્યા હતા, ત્યારે અંધારામાં ક્યાંક છુપાઈને બેઠેલા સિંહે અચાનક બાળકની પાછળથી તરાપ મારી હતી. ઘટનાને નજરે જોનારા લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, સિંહ બાળક મયુરસિંહ મહેન્દ્રસિંહ ચૌહાણને પકડીને તરત જ જંગલ વિસ્તારમાં ખેંચી ગયો હતો. આ ઘટના બનતા જ ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી. ઘટનાસ્થળેથી બાદમાં બાળકના કપડાં, બૂટ અને શરીરના કેટલાક અવશેષો મળી આવ્યા હતા.
જુનાગઢના ગિરનાર પર હચમચાવતી ઘટના, ગિરનારની સીડી પર સિંહનો બાળક પર હુમલો, વન વિભાગે સિંહની શોધખોળ હાથ ધરી#gujarat #junagadh #news pic.twitter.com/MLGFFGa0uX
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 11, 2026
વન વિભાગ અને વહીવટી તંત્રની કાર્યવાહી
ઘટનાની જાણ થતા જ વન વિભાગનો કાફલો અને પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. આ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી ગિરનારની મુખ્ય સીડીઓ પર પ્રવાસીઓની અવરજવર બંધ કરી દેવામાં આવી છે. શ્રદ્ધાળુઓને હવે જટાશંકર નજીકની જૂની સીડીનો ઉપયોગ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. વન વિભાગ દ્વારા સિંહને પકડવા માટે સઘન શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ માટે અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી છે અને માનવભક્ષી હોવાની આશંકાએ સિંહને ઝડપી લેવા માટે ઘટનાસ્થળની આસપાસ પાંજરા પણ ગોઠવવામાં આવ્યા છે.
ફરી પ્રવાસીઓમાં ફાટી નીકળ્યો રોષ, સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ઉઠ્યા સવાલ
આ ઘટના બાદ શ્રદ્ધાળુઓ અને સ્થાનિકોમાં વહીવટી તંત્ર પ્રત્યે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. બાળકના સંબંધીઓએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, ગિરનારના પગથિયાં પર લાઈટની કોઈ યોગ્ય વ્યવસ્થા નથી, જેના કારણે અંધારામાં વન્યજીવ બેઠો હોય તો પણ પ્રવાસીઓને ખ્યાલ આવતો નથી. સ્થાનિકોમાં એવી પણ ચર્ચા છે કે છેલ્લા ત્રણ-ચાર દિવસથી આ સિંહ સીડીઓની આસપાસ જ ફરતો હતો, તેમ છતાં સુરક્ષા બાબતે પૂરતી તકેદારી રાખવામાં આવી ન હતી. પરિવારજનોએ માંગ કરી છે કે, પ્રવાસીઓની સુરક્ષા માટે સીડીઓ પર તાત્કાલિક લાઈટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ તહેનાત કરવામાં આવે.