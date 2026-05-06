તાલાલાની કેસર હવે બનશે 'ગોલ્ડન કેરી': બેગિંગ ટેકનિકથી ખેડૂતોની કમાણીમાં મસમોટો ઉછાળો

Junagadh News: ગુજરાતની શાન અને સ્વાદના શોખીનોની પહેલી પસંદ એવી 'ગીરની કેસર' કેરીની સિઝનનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. આ વર્ષે કેસરનો સ્વાદ માત્ર સ્થાનિક બજારો પૂરતો સીમિત નથી રહ્યો, પરંતુ દરિયાપાર સાત સમંદર પાર પણ પહોંચ્યો છે.
Junagadh News: તાલાલા માં કેસર કેરીની ખેતીમાં નવી પદ્ધતિનો ટ્રેન્ડ વધ્યો. કેસર કેરીમાં ખેડૂતો હવે બેગિંગ (મેંગો પ્રોટેકશન બેગ) ટેક્નિક તરફ આગળ વધ્યા. ફળ પર બેગ ચડાવી જીવાત અને તાપથી સુરક્ષા મેળવી ઊંચ ગુણવત્તાની કેરી તૈયાર કરે છે. દાગ વગરની અને ચમકદાર કેરીથી બજારમાં વધ્યો ભાવ અને માગ.
તાલાલા પંથકમાં પ્રસિદ્ધ કેસર કેરીની ખેતીમાં હવે બેગિંગ ( મેંગો પ્રોડક્શન બેગ ) ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે.આ પદ્ધતિ હેઠળ કેરીના ફળ પર ખાસ બેગ ચડાવવામાં આવે છે જેના કારણે જીવાત તાપ અને ધૂળથી સુરક્ષા મળે છે અને ફળ પર દાગ પડતા નથી.આથી કેરી વધુ ચમકદાર અને આકર્ષક બનતી હોવાને કારણે બજારમાં સારો ભાવ મળી રહ્યો છે અને માંગમાં પણ વધારો નોંધાયો છે.
ખાસ કરીને નિકાસ માટે પ્રીમિયમ ક્વોલિટી મેળવવામાં આ પદ્ધતિ મદદરૂપ બની રહી છે.બેગિંગ ટેક્નિક અપનાવવાથી રસાયણોના ઉપયોગમાં ઘટાડો થાય છે અને ઓછા ખર્ચે વધુ ગુણવત્તાવાળી કેરીનું ઉત્પાદન શક્ય બને છે. જેના કારણે તાલાલા વિસ્તારના ખેડૂતોમાં આ પદ્ધતિ પતરફ આગળ વધી રહ્યા છે.
તાલાલા તાલુકાના સુરવા ગામના ખેડૂત હિતેશભાઈ મારકણા દ્વારા કેસર કેરીની ખેતીમાં નવીન “બેગિંગ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી રહી છે. છેલ્લા ચાર વર્ષથી તેઓ નાસિકમાંથી ખાસ કેરી પ્રોડક્શન બેગ મંગાવી મજૂરો દ્વારા કેરી પર બેગ ચડાવે છે.આ પદ્ધતિથી કેસર કેરીનીગુણવત્તામાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે.
સાથે જ માર્કેટમાં ઊંચા ભાવ પણ મળી રહ્યા છે. સામાન્ય કેરીના ભાવ જ્યાં અંદાજે ₹1000 હોય છે, ત્યાં બેગિંગ પદ્ધતિથી પકવાયેલી કેરીને ₹1500 સુધીના ભાવ મળી રહ્યા છે.ખેડૂતના જણાવ્યા મુજબ આ ટેક્નિકથી જીવાત અને રોગનો ખતરો ઘટે છે, જેના કારણે કેરી નિર્દોષ અને દાગ વગરની બને છે. આવી કેરી “ગોલ્ડન કેરી” તરીકે ઓળખાય છે અને બજારમાં તેની ભારે માંગ જોવા મળે છે.