/ઇસ્લામી આક્રાંતાઓની બર્બરતા સામે અડીખમ રહ્યું સોમનાથ, જાણો પુનર્નિર્માણના 75 વર્ષની ગૌરવયાત્રા

Somnath Temple Amrit Mahotsav: પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં આજથી પાઠાત્મક અતિરૂદ્ર સાથે પાંચ દિવસીય "સોમનાથ અમૃતપર્વ-2026"નો ભક્તિપૂર્ણ માહોલમાં પ્રારંભ થયો છે. 9 મી મે ને શનિવારથી ત્રણ દિવસ હોમાત્મક મહારૂદ્ર યજ્ઞનો પ્રારંભ થયો છે. દરમિયાન મહાદેવના દર્શન માટે વિવિધ રાજ્યોમાંથી મોટી સંખ્યામાં શિવ ભક્તો ઉમટી રહ્યા છે.
Gir Somnath: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવેલું પ્રભાસ પાટણ…જ્યાં આસ્થા સાથે ઇતિહાસ પણ જીવંત છે. સોમનાથ મંદિરની બાજુમાં આવેલું સોમનાથ મ્યુઝિયમ આજે પણ હજારો વર્ષ જૂની સંસ્કૃતિ, શિલ્પકલા અને ઐતિહાસિક અવશેષોને સચવી રાખે છે. સોમનાથ મંદિર પર અનેક આક્રમકો બાદ પણ આજે અનેક અવશેષો, પ્રાચીન મૂર્તિઓ અને શિલાલેખો અહીં રાખવામાં આવ્યા છે, જે સોમનાથના વૈભવી ઇતિહાસની સાક્ષી પૂરે છે.
સોમનાથ મંદિર 17 વખત લૂંટાયું અને દરેક વખતે ફરીથી બનાવવામાં આવ્યું છે. પ્રાચીન ભારતીય ઇતિહાસ અને આધુનિક ભારતીય ઇતિહાસમાં કહેવાયું છે કે સોમનાથ મંદિરને મહમૂદ ગઝનવી દ્વારા વર્ષ 1024 માં નષ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. મૂર્તિ તોડવાથી લઈને અહીં હાજર તમામ સોના-ચાંદીના દાગીનાની લૂંટ થઈ હતી. મંદિરની ખ્યાતિથી લલચાઈને લુંટ તથા ધર્માંતરણ કરવાને ઈરાદે આવેલા અનેક વિનાશકારી વિદેશી આક્રમણકારો સામે સોમનાથનું આ મંદિર અડીખમ રહ્યું છે. મંદિરનો જ્યારે જ્યારે વિનાશ કરવાનો પ્રયત્ન થયો છે, ત્યારે ત્યારે તેને ફરીને બાંધવામાં આવ્યું છે.
પ્રભાસ પાટણ ખાતે આવેલું સોમનાથ મ્યુઝિયમ યાત્રાળુઓ અને પ્રવાસીઓ માટે ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. મ્યુઝિયમમાં પ્રવેશતા જ પ્રાચીન ભારતીય શિલ્પકળા અને ઇતિહાસની અનોખી ઝલક જોવા મળે છે. અહીં મંદિરના ઉત્ખનન દરમિયાન મળેલા પથ્થરના અવશેષો, કોતરણીયુક્ત થાંભલા, મૂર્તિઓ, યક્ષિણી, કરાવતી નર્તકી, દુર્લભ એવી સાતમા સૈકાની ભગવાન શ્રી લકુલીશની મૂત, સોમ (ચંદ્ર) દ્વારા સોમનાથની પ્રથમ સ્થાપનાના ઈતિહાસને દર્શાવતી મૂત, સોમ કાલયવન અને ભૈરવ સહિતની મૂતઓ રાખવામાં આવેલી છે.
સોમનાથ ખાતે આવતા પ્રવાસીઓ માટે સોમનાથ ટ્રસ્ટે ટૂરિસ્ટ ફેસિલીટી સેન્ટર ખાતે નવું મ્યૂઝિયમ કાર્યરત છે. જે અત્યાધુનિક સોમનાથના સોનેરી ઇતિહાસની સાક્ષી પૂરે છે. મ્યુઝિયમમાં રહેલી પ્રાચીન મૂર્તિઓ અને કોતરણી ખાસ આકર્ષણ જગાવે છે. પથ્થર પર કરાયેલી જીણી કળાકારી, નૃત્ય મુદ્રામાં અપ્સરાઓના શિલ્પો અને દેવી-દેવતાઓની પ્રતિમાઓ તે સમયની સમૃદ્ધ કલા અને સંસ્કૃતિ દર્શાવે છે. કેટલાક શિલ્પો અને અવશેષો સદીઓ જૂના હોવાનું માનવામાં આવે છે. મ્યુઝિયમમાં સંસ્કૃત અને પર્શિયન લિપિમાં લખાયેલા ઐતિહાસિક શિલાલેખો પણ રાખવામાં આવ્યા છે. આ શિલાલેખો દ્વારા તે સમયના સામાજિક, ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્ય વિશે માહિતી મળે છે. અહીં મૂકાયેલા ફોટોગ્રાફ્સ મંદિરના ઉત્ખનન અને સંરક્ષણ કામગીરીની ઝલક પણ દર્શાવે છે.
સોમનાથ મંદિર પર આક્રમણના 1000 વર્ષ પૂરા
સોમનાથ મંદિર પર ઘણી વખત હુમલા થયા, પરંતુ દર વખતે મંદિર પહેલાથી વધુ ભવ્ય બન્યું છે. સોમનાથ મંદિર ફરી ચર્ચામાં છે. સોમનાથ મંદિર પર થયેલા હુમલાના એક હજાર વર્ષ પૂરા થયા છે. પીએમ મોદીએ પોતાના લેખમાં લખ્યું કે સોમનાથ શબ્દ સાંભળતા આપણુ મન અને હ્રદયમાં ગર્વ અને આસ્થાની ભાવના ભરાઈ જાય છે.
સોમનાથ મંદિરની કહાની
પૌરાણિક કથા અનુસાર માતા સતીના પિતા રાજા દક્ષ પ્રજાપતિએ પોતાની 27 પુત્રીઓના લગ્ન ચંદ્રમા સાથે કર્યા હતા, પરંતુ ચંદ્રદેવ તે બધામાં રોહિણીને ખૂબ પ્રેમ કરતા હતા. આ વાતથી રાજા દક્ષ ક્રોધિત થયા અને તેમણે ચંદ્રમાને શ્રાપ આપ્યો, જેના કારણે તેમનું તેજ ક્ષીણ થવા લાગ્યું. ત્યારે ભગવાન શિવની તપસ્યા કરવાથી ચંદ્રમાને આ શ્રાપથી મુક્તિ મળી હતી અને તેમણે ભગવાન શિવને સોમનાથમાં જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપમાં બિરાજમાન થવાની વિનંતી કરી. ત્યારથી અહીં શિવને સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગના રૂપમાં પૂજવામાં આવે છે. તેને ચંદ્રમાના ઇષ્ટદેવ અર્થાત સોમનાથના નામથી ઓળખવામાં આવ્યું.
વર્ષ 1026મા સુલ્તાન મહમૂદ ગઝનવીએ સોમનાથ મંદિર લૂટ્યું અને તેને નષ્ટ કર્યું હતું. કહેવામાં આવે છે કે સોમનાથ મંદિરને 17 વખત તોડવામાં આવ્યું અને દર વખતે તેનું પુનનિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું.
ઈતિહાસકારો કહે છે કે સોમનાથ મંદિર 17 વખત નષ્ટ થયું છે અને દરેક વખતે તેનું પુનઃનિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ દ્વારા તેનું પુનઃનિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. સોમનાથ મંદિરનું પુનઃનિર્માણ પણ સ્વતંત્ર ભારતની મુખ્ય યોજનાઓમાં એક છે. હાલના મંદિરનું 1951માં લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ દ્વારા સ્વતંત્રતા પછી પુનઃનિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું અને તે 1લી ડિસેમ્બર 1995ના રોજ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ શંકર દયાલ શર્મા દ્વારા રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવામાં આવ્યું હતું. તમને જણાવી દઈએ કે જૂનાગઢના રજવાડાને ભારતનો હિસ્સો બનાવ્યા બાદ ભારતના તત્કાલિન ગૃહમંત્રી સરદાર પટેલે જુલાઈ 1947માં સોમનાથ મંદિરના પુનઃનિર્માણનો આદેશ આપ્યો હતો.