ગુજરાતી ન્યૂઝJunagadh

સાત દિવસમાં કીર્તિ પટેલ સામે ત્રીજી ફરિયાદ : યુટ્યુબરે કીર્તિની ધમકીથી કર્યો આપઘાતનો પ્રયાસ

Case Against Kirti Patel : ઈન્સ્ટાગ્રામમાં બ્લોગ બનાવતા જુનાગઢના અબજલ સીડા નામના 27 વર્ષીય યુવકે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો, અબજલ સીડાએ જેતપુર આવી ફિનાઇલ પી આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો, ટિકટોક સ્ટાર કીર્તિ પટેલ અને જૂનાગઢની દિવ્યા સાવલાણી સહિત અન્ય વ્યક્તિઓનો ત્રાસ હોવાનો આક્ષેપ મૂકાયો
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 22, 2026, 09:19 AM IST

સાત દિવસમાં કીર્તિ પટેલ સામે ત્રીજી ફરિયાદ : યુટ્યુબરે કીર્તિની ધમકીથી કર્યો આપઘાતનો પ્રયાસ

Junagadh News અશોક બારોટ/જુનાગઢ ; જુનાગઢમાં કીર્તિ પટેલ સામે ત્રીજી ફરિયાદ નોંધાઈ છે. કીર્તિ પટેલના ત્રાસથી યુ ટ્યૂબર અબજલ સીડાએ ફિનાઇલ પીધું હતું. તેમજ 20 લાખની ખંડણી માગી દુષ્કર્મના કેસમાં ફીટ કરવાની ધમકી આપી હતી. કીર્તિ પટેલને ઝડપી લેવા પોલીસની ટીમે કીર્તિના આશ્રય સ્થાનો પર તપાસ આદરી છે.

સાત દિવસમાં કીર્તિ પટેલ સામે ત્રીજી ફરિયાદ
જુનાગઢમાં મહાશિવરાત્રી મેળામાં મૃગી કુંડમાં કીર્તિ પટેલે સ્નાન કરતા વિવાદ વધુ વકર્યો છે, છેલ્લા સાત દિવસમાં ત્રીજી ફરિયાદ તાલુકા પોલીસ મથકમાં નોંધાતા હાલ ચકચાર મચી છે. જુનાગઢના યુટ્યૂબર અબજલ સીડા નામના યુવકે કીર્તિ પટેલ અને તેના સાગરિતોથી કંટાળી ફિનાઈલ પી લેતાં ચકચાર મચી ગઈ છે. જેના બાદ  કીર્તિ પટેલ, દિવ્યા સાવલાણી, જસપાલસિંહ, તેમજ હનું ચાવડા અને વિરમ મેવાડા સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

આપઘાતના પ્રયાસ પહેલા યુટ્યુબરે લાઈવ કર્યું હતું
અબજલ સીડાએ યુ ટ્યૂબ પર લાઈવ કર્યું હતું, જેના કારણે કીર્તિ પટેલના ફોલોઅર્સ ઘટી ગયા હોવાનું કહી અબજલ પાસે રૂપિયા 20 લાખની ખંડણી અને ખોટા દુષ્કર્મના કેસમાં ફિટ કરવાની ધમકી આપી હતી, જેના કારણે અબજલ સીડાએ બેવાર ફિનાઈલ ગટગટાવી લેતાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે. 

કીર્તિ પટેલે કેમ ધમકી આપી 
અબજલ સિડા સનાતન ધર્મમાં અતૂટ આસ્થા ધરાવતો હોવાથી કીર્તિ પટેલના વીડિયોનો વિરોધ કરી વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કર્યા હતા. જેથી કીર્તિ પટેલના વ્યૂઅર્સમાં ઘટાડો થતા કીર્તિ પટેલ અને તેના સાગરીતોએ અબજલને ઈન્સ્ટાગ્રામ અને વ્હોટ્સએપ પર કોલ કરી ધમકાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. 

તારા વીડિયોના કારણે અમારા વ્યૂઅર્સ ઘટી ગયા, 20 લાખ આપવા પડશે 
તેમણે અબજલને કહ્યું હતું કે તારા વીડિયોના કારણે અમારા વ્યૂઅર્સ ઘટી ગયા છે એટલે 20 લાખ રૂપિયા આપવા પડશે તેમજ મારવાની ધમકી આપી હતી. આ ઉપરાંત ગાળો અને ધમકી આપી હતી કે, ‘તું વીડિયો ડીલિટ નહીં કરે અને 20 લાખ રૂપિયા નહીં આપે તો તેને ખોટા બળાત્કારના કેસમાં ફિટ કરાવી દેવામાં આવશે.’ આ બનાવથી અબજલ ગભરાઈ જઇ ફીનાઇલ પી લેતા સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો હતો, હાલ કીર્તિ પટેલને ઝડપી લેવા પોલીસની ટિમો કીર્તિના આશ્રય સ્થાનો પર તપાસ આદરી છે,

મૃગીકુંડમાં સ્નાન મામલે સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર કીર્તિ પટેલે કુંડમાંથી બહાર કાઢવામાં આવતા સીધો ઇન્દ્રભારતી બાપુ પર નિશાન સાધ્યું છે અને તેમના પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. કીર્તિ પટેલે જણાવ્યું હતું કે મૃગીકુંડમાં ઇન્દ્રભારતી બાપુના અનેક શિષ્યો હાજર હતા, તો પછી તેમને કેમ બહાર ન કાઢવામાં આવ્યા? તેમણે દાવો કર્યો કે તેમને ઇન્દ્રભારતી બાપુના ઈશારે જ કુંડમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા, જ્યારે તેમના પોતાના શિષ્યો ત્યાં સ્નાન કરી રહ્યા હતા.

કીર્તિ પટેલે જણાવ્યું હતું “જો ઇન્દ્રભારતી બાપુને ગુરુ બનાવો તો તેઓ આંગળી પકડીને સ્નાન કરાવે છે હું હવે અરીસો બતાવીશ. તમારા ઈશારે મને બહાર કાઢવામાં આવી છે. આજ સુધી બધી વાતો જાણતી હોવા છતાં હું ચૂપ રહી હતી, પરંતુ હવે તમે શું કરો છો તે હું કહી બતાવીશ.” જોકે, આ સમગ્ર મામલે ઇન્દ્રભારતી બાપુ તરફથી હજી સુધી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા કે નિવેદન સામે આવ્યું નથી. કીર્તિ પટેલ દ્વારા સીધા આક્ષેપો કરવામાં આવતા, આગામી સમયમાં આ વિવાદ કઈ દિશામાં આગળ વધશે તે જોવું રહ્યું. તેમની પોસ્ટ બાદ વિવાદ વધુ ઘેરો બન્યો છે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

