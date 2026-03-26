તો આ વખતે ખાવા નહીં મળે કેસર કેરી, બદલાયેલા વાતાવરણને કારણે ગીર પંથકમાં કેરીના પાકને નુકસાન
તાજેતરમાં ગુજરાતમાં આવેલા કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે. ગીર પંથકમાં કેસર કેરીના પાકને અસર થઈ છે. ઝાડ પરથી ખાખડી ખરી પડી છે. તેવામાં આ વખતે ગુજરાતમાં કેસરકેરીના રસીકોને ઝટકો લાગી શકે છે.
બદલાયા વાતાવરણથી તાતની બરબાદી!
તાલાલામાં તાતની અપાર વેદના સાંભળો સરકાર
ગુજરાતની ઓળખ કહેવાતી કેસર કેરી... અને કેસર કેરીનું હૃદય એટલે ગીર સોમનાથ જિલ્લાનું તાલાલા પંથક... પરંતુ આ વર્ષે કુદરતે જ ખેડૂતની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું છે. તાલાલાના કેરી ઉદ્યોગ સામે ઊભી થઈ છે એક મોટી મુશ્કેલી. આંબા પર લટકતી કાચી કેરી એટલે કે ખાખડી નીચે પડી ગઈ છે અને હવે તે પાકે તેવી કોઈ આશા નથી. સારા ઉત્પાદનની આશા હતી પરંતુ અચાનક બદલાયેલા વાતાવરણ બધુ જ બરબાદ કરી નાંખ્યું છે...ત્યારે જુઓ આ ખાસ અહેવાલ....
તાલાલા પંથકમાં મોટા પ્રમાણમાં કેસર કેરીનું ઉત્પાદન થાય છે. અહીંની કેરી દેશ-વિદેશમાં પ્રસિદ્ધ છે. આ વર્ષે પણ ખેડૂતોને સારા ઉત્પાદનની આશા હતી. પરંતુ અચાનક બદલાયેલા વાતાવરણે તમામ આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું છે. અચાનક આવેલા જોરદાર પવન અને વરસાદે આંબાના બગીચાઓને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. આંબા પર લાગેલી કાચી કેરી એટલે કે ખાખડી મોટી સંખ્યામાં જમીન પર ખરી પડી છે... જે હવે પાકી શકશે નહીં.
માત્ર પવન અને વરસાદ જ નહીં... પરંતુ ત્યારબાદ વધેલા ભેજના કારણે બગીચાઓમાં ફળ માખીનો ઉપદ્રવ પણ વધ્યો છે... સાથે જ મધિયો અને શિપ્સ જેવા રોગો પણ ફેલાઈ રહ્યા છે... જેના કારણે કેરીની ગુણવત્તા પર પણ સીધી અસર પડી રહી છે...આ પરિસ્થિતિએ ખેડૂતોને આર્થિક રીતે મોટો ઝટકો આપ્યો છે.
બાગાયત વિભાગે ખેડૂતોને સમયસર રોગ નિયંત્રણ માટે દવા છંટકાવ કરવાની સલાહ આપી છે... તેમજ કેરીને સુરક્ષિત રાખવા માટે ફળ પર બેગ ચડાવવાની પદ્ધતિ અપનાવવાનું સૂચન કર્યું છે..
તાલાલા પંથકના આશરે 8 હજારથી વધુ ખેડૂતો આ વર્ષે આર્થિક સંકટમાં છે. કુદરતી આફતને કારણે તેઓ સરકાર પાસે નુકસાનનું વળતર અને રાહત પેકેજની માંગ કરી રહ્યા છે. જો સરકાર સમયસર પગલાં નહીં લે તો આ વર્ષે કેસર કેરીનું ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા બંને પર ભારે અસર પડશે. જેની સીધી અસર ગુજરાતની કેરી નિકાસ અને ખેડૂતોની આવક પર પડશે.
હાલ તાલાલા પંથકના કેરી ઉત્પાદકો માટે આ પરિસ્થિતિ ગંભીર બની છે... કુદરતી માર વચ્ચે ખેડૂતો સરકાર તરફથી સહાય અને રાહતની આશા રાખી રહ્યા છે...હવે જોવાનું એ રહેશે કે સરકાર ખેડૂતોને કેટલી ઝડપથી મદદ પહોંચાડે છે...
