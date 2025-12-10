2 ફૂટની હાઈટ, પહાડ જેવી હિંમત; નામી કૉલેજમાં પ્રોફેસર બની વૃંદાની પટેલ, સલામ કરવા જેવી કહાની
Vrindani Patel Success Story: વૃંદાની પટેલ માત્ર એક પ્રોફેસર નથી, પરંતુ એવા હજારો લોકો માટે પ્રેરણા છે જેઓ કોઈને કોઈ કારણસર પોતાને નબળા માનવા લાગે છે. બે ફૂટના દેહમાં સમાયેલી આ હિંમત આજે સેંકડો વિદ્યાર્થીઓ માટે આશાનું ઉદાહરણ બની ગઈ છે.
Vrindani Patel Success Story: કહેવાય છે કે વ્યક્તિની ઊંચાઈ નહીં, પણ તેની હિંમત તેને મહાન બનાવે છે. ગુજરાતની વૃંદાની પટેલે આ કહેવતને સાચી સાબિત કરી છે. માત્ર બે ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવતી 28 વર્ષીય વૃંદાની આજે અમદાવાદની એન.સી. બોડીવાલા એન્ડ પ્રિન્સિપાલ એમ.સી. દેસાઈ કૉમર્સ કૉલેજમાં એક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરના પદ પર નિયુક્ત થયા છે. જે સમાજે તેમના કદને તેમની નબળાઈ ગણ્યું, આજે તે જ સમાજ તેમની સફળતાને સલામ કરી રહ્યો છે.
વૃંદાનીની સફર અત્યંત મુશ્કેલીઓથી ભરેલી હતી. જ્યારે તે માત્ર દોઢ વર્ષના હતા, ત્યારે તેમના માતા-પિતાના છૂટાછેડા થઈ ગયા. ત્યારબાદ તેમનો પૂરો ઉછેર તેમના પિતા અને દાદીએ કર્યો. તેમના પિતા પોતે પણ ત્રણ ફૂટ ઊંચા છે, પરંતુ તેમણે ક્યારેય પરિસ્થિતિને પોતાની દીકરીના સપનાની આડે આવવા દીધી નહીં. રિપોર્ટ મુજબ, વૃંદાની કહે છે, ‘મારી દરેક સફળતા મારા પિતાને સમર્પિત છે. તેમણે મને ક્યારેય નબળાઈ અનુભવવા દીધી નથી. જ્યારે પણ હું હિંમત હારી, તેમણે મને સમાજમાં મારા અધિકારો માટે લડતા શીખવ્યું.’
મેડિકલનું સપનું કેમ છોડવું પડ્યું?
નાનપણથી જ અભ્યાસમાં તેજસ્વી વૃંદાનીને શાળાએ પણ પૂરો સહયોગ આપ્યો. 12મા ધોરણ સુધી તેમને ખાસ બેન્ચ આપવામાં આવી જેથી તેઓ આરામથી ભણી શકે. તેમણે 10મા ધોરણમાં 81% અને 12મામાં 85% ગુણ મેળવ્યા. ત્યારબાદ તેમણે B.Com અને M.Com પણ શાનદાર ગુણ સાથે પૂરા કર્યા.
વૃંદાનીનું સપનું શરૂઆતમાં ડૉક્ટર બનવાનું હતું, પરંતુ તેમના પિતાએ તેમને કૉમર્સનો માર્ગ બતાવ્યો. તેમનું માનવું હતું કે મેડિકલ ક્ષેત્રમાં શારીરિક મર્યાદાઓ અવરોધ બની શકે છે. પિતાની સલાહ પર ચાલીને વૃંદનીએ M.Com પછી તરત જ GSET અને NET બંને પરીક્ષાઓ પાસ કરી લીધી. તાજેતરમાં જ તેમણે પોતાની પીએચ.ડી. પણ પૂરી કરી. આ અંગે વૃંદની કહે છે, ‘પીએચ.ડી. પૂરી કરવી મારા માટે એક ખાસ સપનું હતું. ભલે હું મેડિકલ ડૉક્ટર ન બની શકી, પણ હવે શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં ‘ડૉક્ટર’ બની ગઈ છું.’
વૃંદાનીને પ્રોફેસરની નોકરી કેવી રીતે મળી?
અભ્યાસ પૂરો કર્યા પછી વૃંદાનીએ સુરતના રાંદેર વિસ્તારમાં પોતાના પિતાના ટ્યુશન ક્લાસમાં ભણાવવાનું શરૂ કર્યું. પાંચ વર્ષમાં તેમણે B.Com અને M.Comના 200થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને એકાઉન્ટન્સી, સ્ટેટિસ્ટિક્સ, ઓડિટિંગ અને મર્કેન્ટાઇલ લૉ જેવા વિષયો ભણાવ્યા. તેમના માટે કોચિંગ સેન્ટરમાં એક ખાસ પ્લેટફોર્મ અને સ્માર્ટ બોર્ડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી જેથી તેમને ભણાવવામાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે.
પરંતુ અસલી પરીક્ષા ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે તેમણે કૉલેજમાં લેક્ચરર બનવા માટે અરજી કરી. જ્યારે કમિશનર ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગે દિવ્યાંગો માટે વિશેષ ભરતી બહાર પાડી, ત્યારે વૃંદનીએ પૂરા ગુજરાતમાં અરજીઓ કરી. તેમણે લગભગ સાત અલગ-અલગ ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યા. ત્રણ વખત તેમને માત્ર એટલા માટે રિજેક્ટ કરવામાં આવ્યા કારણ કે ઇન્ટરવ્યૂ બોર્ડને શંકા હતી કે તે વિદ્યાર્થીઓને સંભાળી શકશે કે નહીં. ખુદ વૃંદાની કહે છે, ‘સમાજમાં જ નહીં, ઘણીવાર દિવ્યાંગ સમુદાયના લોકો પણ મારા પર વિશ્વાસ કરતા નહોતા. મને વારંવાર રિજેક્શન મળ્યું, પરંતુ મેં હાર ન માની. ચોથા પ્રયાસમાં આખરે મને સફળતા મળી ગઈ.’
વૃંદાની જણાવે છે કે લોકો તેમની કદ-કાઠી જોઈને જ અનુમાન લગાવી લેતા હતા કે તે ક્લાસ નહીં સંભાળી શકે, પરંતુ તેમને પોતાના વિષય જ્ઞાન, વિદ્યાર્થીઓ સાથે જોડાણ અને આત્મવિશ્વાસ પર પૂરો ભરોસો હતો. આ જ ભરોસો આખરે તેમને તેમના ધ્યેય સુધી લઈ ગયો. તેમની જિંદગીમાં દુઃખ પણ ઓછા નહોતા. સામાજિક સમારોહોમાં અવારનવાર લોકો તેમની મજાક ઉડાવતા, પરંતુ તેમણે આ મહેણાં-ટોણાં અનસુણ્યા કરવાનું શીખી લીધું. સંઘર્ષ અહીં જ પૂરો ન થયો. ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ બનાવવામાં તેમને પૂરા સાડા ત્રણ વર્ષ લાગ્યા. પરંતુ 2023માં તેમણે આ જંગ પણ જીતી લીધી અને હવે પોતાની સેડાન કાર ચલાવે છે. તે કહે છે, ‘હવે હું જાતે મારી ગાડીથી કૉલેજ જઈશ. આ મારા માટે આઝાદી જેવું છે.’
આજે વૃંદાની પટેલ માત્ર એક પ્રોફેસર નથી, પરંતુ એવા હજારો લોકો માટે પ્રેરણા છે જેઓ કોઈને કોઈ કારણસર પોતાને નબળા માનવા લાગે છે. તેમનો સ્પષ્ટ સંદેશ છે, ‘રિજેક્શનથી ક્યારેય નિરાશ ન થાઓ. પ્રયત્ન કરતા રહો, એક દિવસ સફળતા ચોક્કસ મળશે.’ બે ફૂટના દેહમાં સમાયેલી આ હિંમત આજે સેંકડો વિદ્યાર્થીઓ માટે આશાનું ઉદાહરણ બની ચૂકી છે. સમાજની નજરમાં જે ક્યારેક ‘નબળાઈ’ હતી, તે જ આજે વૃંદાનીની સૌથી મોટી તાકાત બની ગઈ છે.
