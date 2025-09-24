વિપુલનું એનકાઉન્ટર, ભોગ બનનાર વૈભવના માતાએ કહ્યું- 'મારા દીકરાને ન્યાય મળ્યો'
સાઇકો કિલર વિપુલને રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે ઘટના સ્થળે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન તેણે પોલીસકર્મીની રિવોલ્વર છીનવી ફાયરિંગ કર્યું હતું. ત્યારબાદ પોલીસ કાર્યવાહીમાં વિપુલનું મોત થયું છે.
ગાંધીનગરઃ અંબાપુર નર્મદા કેનાલ પાસે લૂંટ-મર્ડર કેસના આરોપી વિપુલ પરમારનું પોલીસ એનકાઉન્ટરમાં મોત થયું છે. સાઇકો કિલર વિપુલે રિકન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન પોલીસ પાસેથી રિવોલ્વર ઝુંટવી લીધી હતી. ત્યારબાદ પોલીસ કાર્યવાહીમાં આરોપી વિપુલ પરમારનું મોત થયું છે. આ ઘટના બાદ ભોગ બનનાર વૈભવ તથા આરોપી વિપુલના માતાના નિવેદનો સામે આવ્યા છે.
મૃતક યુવકના માતા ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા
20 સપ્ટેમ્બરે મોડી રાત્રે એક યુવક અને યુવતી જન્મદિવસની ઉજવણી કરવા માટે અંબાપુર નર્મદા કેનાલ પાસે પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન સાઇકો કિલર વિપુલ પરમાર લૂંટ અને હત્યાના ઈરાદાથી ત્યાં પહોંચ્યો હતો. વિપુલ પરમારે યુવક-યુવતી પર હુમલો કર્યો હતો. જેમાં યુવકનું મોત થયું અને યુવતીને ગંભીર ઈજા થઈ હતી.
ગુજરાત પોલીસે અડાલજમાં લૂંટ વિથ મર્ડર કેસના આરોપીનું કર્યું એન્કાઉન્ટર: મૃતક વૈભાવના માતા-પિતાએ કહ્યું, અમને 'ઇન્સાફ' મળી ગયો#Gujarat #BreakingNews #News #Gandhinagar #GujaratPolice #Encounter #LootAndMurder #VaibhavManvani pic.twitter.com/QNpIgcqBy1
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 24, 2025
પોલીસે આ કેસમાં વિપુલ પરમારની ધરપકડ કરી હતી. આજે પોલીસ દ્વારા વિપુલને નર્મદા કેનાલ ખાતે જ્યાં બનાવ બન્યો ત્યાં રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે લાવવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન પોલીસ સાથે થયેલી અથડામણમાં વિપુલનું મોત થયું છે. વિપુલના મોતના સમાચાર સામે આવતા લૂંટ અને હત્યાનો ભોગ બનનાર વૈભવના માતા-પિતા ત્યાં પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન ભોગ બનનાર વૈભવના માતાએ કહ્યુ કે મારા દીકરાને ન્યાય મળી ગયો. વૈભવના માતા-પિતાએ પોલીસનો આભાર માન્યો હતો.
શું બોલ્યા વિપુલ પરમારના માતા
એનકાઉન્ટરમાં મોતને ભેટનાર વિપુલ પરમારના માતાનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. વિપુલના માતાએ કહ્યું કે તેના કર્મમાં એ લખ્યું હશે.
પોલીસ એનકાઉન્ટરમાં મોતને ભેટેલા વિપુલનો પરિવાર અમદાવાદના નરોડા રોડ પર અશોક મિલ પાસે રહેતો હતો. વિપુલના પિતા સીઆરપીએફમાં નોકરી કરતા હતા અને ત્યાંથી નિવૃત્ત થયો હતો. એક વર્ષ પહેલા વિપુલના પિતાનું નિધન થયું હતું.
