ગુજરાતના નવા ઈન્ચાર્જ DGP તરીકે કે.એલ.એન રાવની નિમણૂંક, થઈ સત્તાવાર જાહેરાત

આખરે સરકાર દ્વારા વિકાસ સહાયની નિવૃત્તિ બાદ કે.એલ.એન. રાવને રાજ્યના નવા ઈન્ચાર્જ ડીજીપી બનાવવામાં આવ્યા છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 31, 2025, 07:53 PM IST

Gujarat DGP News: DGP વિકાસ સહાયની નિવૃત્તિ બાદ 1992 બેચના આઈપીએસ અધિકારી ડો. કે.એલ.એન. રાવની રાજ્યના ઈન્ચાર્જ ડીજીપી તરીકે નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. રાવ 1992 બેચના IPS અધિકારી છે. રાવ હાલમાં CID ક્રાઇમના વડા તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા હતા. હવે તેઓ નવા વર્ષથી રાજ્યના નવા ઈન્ચાર્જ DGP તરીકે કમાન સંભાળશે.

કોણ છે ડો. કે.એલ.એન. રાવ
CID ક્રાઇમના વડા તરીકે ફરજ બજાવી રહેલા ડો. કે.એલ.એન. રાવ 1992 બેચના આઈપીએસ અધિકારી છે. તેમણે M.Sc, Ph.d નો અભ્યાસ કર્યો છે. ડો. કે.એલ.એન. રાવ મૂળ તેલંગણાના વતની છે. તેઓ ગુજરાતમાં અલગ-અલગ જગ્યા પર પોલીસ વિભાગમાં ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે. ડો. કે.એલ.એન. રાવ ઓક્ટોબર-2027મા નિવૃત્ત થશે.

વિકાસ સહાય નિવૃત્ત
રાજ્યના DGP તરીકે આજે વિકાસ સહાય સેવાનિવૃત્ત થયા હતા. નોંધનીય છે કે વિકાસ સહાયને છ મહિનાનું એક્સટેન્શન આપવામાં આવ્યું હતું, જે 31 ડિસેમ્બર 2025ના પૂર્ણ થઈ ગયું છે. હવે રાજ્યના ઈન્ચાર્જ ડીજીપી તરીકે રાવની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. વિકાસ સહાયે નવા ઈન્ચાર્જ ડીજીપીને પદભાર સોંપી દીધો છે.
 

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે.

