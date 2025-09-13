ગુજરાતના ધારાસભ્ય અને સરકારી બાબુઓ વચ્ચે શાબ્દિક ટપાટપી! કહ્યું; 'ફોન કરો એટલે ખાડા ન પૂરાય'
Kadi News: ભાજપના રાજમાં સરકારી બાબુઓની વર્ચસ્વ વધી રહ્યુ છે. ધારાસભ્યોનું ય કોઇ સાંભળતું નથી. કડીના ભાજપના ધારાસભ્ય રમેશ ચાવડાએ ખાડા પૂરવા ફોન કર્યો હતો ત્યારે અધિકારીએ રોકડુ પરખાવી દીધુ કે, લેખિત આપો તો જ ખાડા પૂરાશે. તમે ફોન કરો એટલે કઈ ખાડા પૂરાય નહી.
Kadi News: ગુજરાતમાં આ સમયે વરસાદને કારણે રસ્તાઓની હાલત ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગઈ છે અને લોકો ખાડાઓથી પરેશાન છે. આ સ્થિતિમાં સામાન્ય નાગરિકો તો ઠીક, ખુદ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પણ તંત્ર સામે લાચાર દેખાઈ રહ્યા છે. તાજેતરમાં કડીના ભાજપના ધારાસભ્ય રમેશ ચાવડા અને માર્ગ મકાન વિભાગના નાયબ ઈજનેર વચ્ચે થયેલી વાતચીત આ વાતનો સ્પષ્ટ પુરાવો આપે છે.
ધારાસભ્ય અને અધિકારી વચ્ચે શાબ્દિક ટપાટપી
કડી તાલુકા પંચાયતના સભ્યોએ રસ્તાના ખાડાઓ અંગે ધારાસભ્ય રમેશ ચાવડાને ફરિયાદ કરી હતી. આ ફરિયાદ મળતાં ધારાસભ્યએ તાત્કાલિક માર્ગ અને મકાન વિભાગના નાયબ ઈજનેર ઓજસ પટેલને ફોન કર્યો. ફોન સ્પીકર પર હતો અને ધારાસભ્યએ અધિકારીને તાત્કાલિક ખાડાઓ પૂરવાની સૂચના આપી.
પરંતુ, અધિકારીનો જવાબ સાંભળીને સૌ ચોંકી ગયા. નાયબ ઈજનેરે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું કે, "તમે ફોન કરો એટલે કંઈ ખાડા પુરાય નહીં. લેખિતમાં આપો તો જ ખાડા પૂરાશે." આ જવાબ સાંભળીને ધારાસભ્ય ગુસ્સે થયા અને તેમણે કહ્યું કે, "હું કહું એટલે કામ કરી નાખવાનું." જોકે, અધિકારી પણ પોતાના વલણ પર અડગ રહ્યા અને તેમણે ધારાસભ્યને ફરીથી તે જ વાત કહી.
ભાજપના રાજમાં સરકારી બાબુઓનું વધતું વર્ચસ્વ
આ ઘટના માત્ર એક નાની વાતચીત નથી, પરંતુ એક મોટી સમસ્યા તરફ ઈશારો કરે છે. ભાજપના રાજમાં સરકારી અધિકારીઓનું વર્ચસ્વ સતત વધી રહ્યું છે. ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, જેમને લોકોએ સમસ્યાઓનું નિવારણ લાવવા માટે પસંદ કર્યા છે, તેઓ પણ તંત્ર સામે લાચાર બની રહ્યા છે. આ ઘટના સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે, સત્તાધારી પક્ષના ધારાસભ્યોને પણ સરકારી બાબુઓ ગણકારતા નથી.
આ ટપાટપીનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર પણ વાયરલ થયો છે, જેણે આ મુદ્દાને વધુ પ્રકાશમાં લાવ્યો છે. જ્યારે ધારાસભ્યોનું જ કંઈ સાંભળવામાં આવતું ન હોય, ત્યારે સામાન્ય જનતાની હાલત કેવી હશે તે વિચારવું રહ્યું. વરસાદને કારણે રસ્તાઓની બગડેલી હાલત અને સરકારી તંત્રની બેદરકારી, બંને મળીને લોકોની મુશ્કેલીઓ વધારી રહ્યા છે.
