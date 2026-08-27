/નેપાળ-તિબેટ સરહદે કુદરતનો કહેર: પૂરમાં 210ના મોત, ગુજરાતના 18 સહિત 288 ભારતીયો ગુમ, 1500 લોકોની શોધખોળ

Nepal Tibet Border Flood Tragedy: નેપાળ-તિબેટ સરહદ પર બુધવારે સવારે અચાનક આવેલા વિનાશક પૂરે ભારે તબાહી મચાવી છે. આ કુદરતી હોનારતમાં અત્યાર સુધીમાં 210 લોકોના મોત નિપજ્યા છે, જેમાં નેપાળમાં 157 અને તિબેટમાં 3 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. પૂરના કારણે પાણીનું સ્તર લગભગ 30 ફૂટ સુધી વધી ગયું હતું, જેમાં ઘરો, વાહનો અને સરકારી માળખું તણાઈ ગયું છે. અમેરિકી જિયોલોજિકલ સર્વે અનુસાર, ચીન તરફ લ્હેંદે નદીમાં પહાડનો મોટો હિસ્સો ખસીને પડવાના કારણે આ ભયાનક પૂર આવ્યું હતું.
હજારો લોકો ગુમ અને ઈમરજન્સી હેલ્પલાઈન
આ દિલધડક દુર્ઘટના બાદ 1500થી વધુ લોકો હજુ પણ ગુમ છે, જેમાં એકલા નેપાળમાં જ 826 લોકોનો સમાવેશ થાય છે. નેપાળના વિદેશ મંત્રી શિશિર ખનાલના જણાવ્યા અનુસાર ગુમ થયેલાઓમાં 300થી વધુ ભારતીયો છે. આ ઉપરાંત 28 દેશોના 500થી વધુ વિદેશી પ્રવાસીઓ પણ લાપતા છે. કાઠમંડુ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસે તાત્કાલિક સહાય માટે ઈમરજન્સી હેલ્પલાઈન નંબર જાહેર કર્યા છે.
કૈલાશ માનસરોવર યાત્રાળુઓ અને ગુજરાતના નાગરિકો અસંપર્ક
પૂરના કારણે કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા પર ગયેલા 178થી વધુ ભારતીય યાત્રાળુઓ ગુમ થયા હોવાની માહિતી મળી રહી છે. આ દુર્ઘટનામાં ગુજરાતના 12 લોકો સાથે પણ સંપર્ક થઈ શક્યો નથી, જેમાં અમદાવાદના 3, સુરતના 3, આણંદના 2, વલસાડના 1, રાજકોટના 1 તેમજ યુએસએ અને ઓસ્ટ્રેલિયાના 1-1 નાગરિકનો સમાવેશ થાય છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા તમામ આરટીઓને આ અંગેની વિગતો મેળવવા જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.
ગુજરાતના ગુમ થયેલા 12 લોકોની યાદી...
1. કિન્નરી પટેલ (Kinnari Patel)
સરનામું/રહેઠાણ: પૂજા ફ્લેટ, રામા બાગ પાસે, મણિનગર, અમદાવાદ
2. મિહિર પટેલ (Mihir Patel)
સરનામું/રહેઠાણ: પૂજા ફ્લેટ, રામા બાગ પાસે, મણિનગર, અમદાવાદ
3. બિમલકુમાર પટેલ (Bimalkumar Patel)
સરનામું/રહેઠાણ: ૫-પુનીત પાર્ક, પંચાલ હોલ પાછળ, વિદ્યાનગર રોડ, આણંદ (US Origin)
4. જયમિનાબેન પટેલ (Jaiminaben Patel)
સરનામું/રહેઠાણ: ૫-પુનીત પાર્ક, પંચાલ હોલ પાછળ, વિદ્યાનગર રોડ, આણંદ (US Origin)
5. ધીરજલાલ કાપડી / અશોકભાઈ (Dhirajlal Kapadi / Mr. Ashokbhai)
સરનામું/રહેઠાણ: કે-૪૦૪, સરજન એપાર્ટમેન્ટ, મેમનગર, ગુરુકુલ રોડ, અમદાવાદ
6. જય દિનેશ કોટેચા (Mr. Jay Dinesh Kotecha)
સરનામું/રહેઠાણ: મુંબઈ (મૂળ રાજકોટ)
7. રોમા દિલિપભાઈ ઇંતવાલા (Roma Dilipbhai Intwala)
સરનામું/રહેઠાણ: વલસાડ
8. નટવરલાલ પરેશભાઈ પટેલ (Natvarlal Pareshbhai Patel)
સરનામું/રહેઠાણ: સુરત (હાલ USA નિવાસી)
9. જ્યોતિબેન પરેશભાઈ પટેલ (Jyotiben Pareshbhai Patel)
સરનામું/રહેઠાણ: સુરત (હાલ USA નિવાસી)
10. મીનાક્ષીબેન સંજયભાઈ રમણી (Minaxiben Sanjaybhai Ramani)
સરનામું/રહેઠાણ: સુરત (હાલ મુંબઈ નિવાસી)
11. દિનેશભાઈ પ્રાગજીભાઈ પટેલ (Dineshbhai Pragajibhai Patel)
સરનામું/રહેઠાણ: ભીમજીપુરા, નવા વાડજ, અમદાવાદ (હાલ USA)
12. ભાવિનકુમાર રજનીકાંત રાવલ (Bhavinkumar Rajnikanth Raval)
સરનામું/રહેઠાણ: બી-૨૦૧, શ્રીધર હિલ્સ, સોમનાથ ફાર્મ પાસે, કોટેશ્વર, મોટેરા, અમદાવાદ (હાલ ઓસ્ટ્રેલિયા)
13. ઉમેશભાઈ પટેલ (Umesh bhogilal patel)
સરનામું/રહેઠાણ: ભવાનીદાસની ખડકી, દેસાઈ વાડી પાસે, નડિયાદ જિલ્લો - ખેડા
14. આકાંક્ષાબેન ઉમેશ પટેલ (Akanshaben umesh patel)
સરનામું/રહેઠાણ: ભવાનીદાસની ખડકી, દેસાઈ વાડી પાસે, નડિયાદ જિલ્લો - ખેડા
15. ઈશાન પટેલ (ishan patel)
સરનામું/રહેઠાણ: ભવાનીદાસની ખડકી, દેસાઈ વાડી પાસે, નડિયાદ જિલ્લો - ખેડા
16. અમિતા અમીન (Amita Amin)
સરનામું/રહેઠાણ: ગાંધીનગર (હાલ USA નિવાસી)
17. તેજલ પટેલ (Tejal Patel)
સરનામું/રહેઠાણ: ગાંધીનગર (હાલ USA નિવાસી)
18. જીતેન્દ્ર પટેલ (Jitendra Patel)
સરનામું/રહેઠાણ: ગાંધીનગર (હાલ USA નિવાસી)
According to Nepal's National Tourism Board, 178 Indians are missing following flash floods in the Bhotekoshi and Trishuli rivers in Rasuwa and Nuwakot districts pic.twitter.com/VAD6nKrBHf
— ANI (@ANI) August 27, 2026
મોટા પાયે નુકસાન અને રાહત-બચાવ કામગીરી
પૂરના તેજ પ્રવાહમાં 19 પુલ, આશરે 40 કિલોમીટરના રસ્તાઓ અને 13 હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ્સ સંપૂર્ણપણે તબાહ થઈ ગયા છે. અનેક વિસ્તારોમાં સંપર્ક તૂટી જવાથી અસરગ્રસ્તોની સાચી માહિતી એકત્રિત કરવામાં ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે. હાલ નેપાળી સેના, હેલિકોપ્ટર અને ડ્રોનની મદદથી યુદ્ધના ધોરણે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. તાજેતરમાં નેપાળના રસુવા વિસ્તારમાં આવેલા વિનાશક પૂરના કારણે ભારે તારાજી સર્જાઈ છે. નેપાળ ટૂરિઝમ બોર્ડ (Nepal Tourism Board) દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા સત્તાવાર આંકડાઓ મુજબ, આ પૂરની દુર્ઘટનામાં ભારત સહિત કુલ 33 દેશોના નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે.
આંકડાકીય માહિતી અને મુખ્ય અંશો
ભારત માટે આ દુર્ઘટના ખૂબ જ ચિંતાજનક છે કારણ કે ગુમ થયેલા લોકોમાં સૌથી મોટો આંકડો ભારતીયોનો છે. 178 ભારતીય પ્રવાસીઓ રસુવાના પૂરમાં ફસાયા હોવાની આશંકા છે. આ ઉપરાંત, નેપાળના પોતાના 127 નાગરિકો અને અમેરિકા, યુક્રેન તથા મલેશિયા જેવા દેશોના પ્રવાસીઓ પણ આ જળપ્રલયમાં ગુમ થયા છે.
નેપાળ ટૂરિઝમ બોર્ડના આ અહેવાલ દર્શાવે છે કે રસુવા વિસ્તારમાં પૂરની તીવ્રતા અત્યંત ભયાનક હતી. બેલારુસ, ફ્રાન્સ, જર્મની, જાપાન અને રશિયા જેવા અન્ય ઘણા દેશોના પ્રવાસીઓ પણ આ યાદીમાં સામેલ છે. હાલમાં ગુમ થયેલા તમામ 644 લોકોની સ્થિતિ 'Still Missing' (હજુ પણ ગુમ) તરીકે દર્શાવવામાં આવી છે, જે બચાવ અને રાહત કામગીરી સામેના મોટા પડકારો સૂચવે છે.