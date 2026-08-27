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નેપાળ-તિબેટ સરહદે કુદરતનો કહેર: પૂરમાં 210ના મોત, ગુજરાતના 18 સહિત 288 ભારતીયો ગુમ, 1500 લોકોની શોધખોળ

Nepal Tibet Border Flood Tragedy: નેપાળ-તિબેટ સરહદ પર અચાનક આવેલા પૂરને કારણે 210 લોકોના મોત થયા. નેપાળમાં 157 અને તિબેટમાં 3 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા, જ્યારે 1000થી વધુ લોકો હજુ પણ ગુમ છે. પૂરને કારણે 19 પુલ, લગભગ 40 કિલોમીટર રસ્તાઓ અને 13 હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ્સ તબાહ થઈ ગયા. પૂરનું પાણી લગભગ 30 ફૂટ સુધી ઉપર આવી ગયું હતું. તેજ પ્રવાહમાં ઘરો, ગાડીઓ અને સરકારી માળખાં તણાઈ ગયા. આ દુર્ઘટનામાં ગુજરાતના 18 લોકો સાથે પણ સંપર્ક થઈ શક્યો નથી.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 27, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:55 PM IST
નેપાળ-તિબેટ સરહદે કુદરતનો કહેર: પૂરમાં 210ના મોત, ગુજરાતના 18 સહિત 288 ભારતીયો ગુમ, 1500 લોકોની શોધખોળ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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