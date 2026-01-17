દીવો લઈને ગોતવા જશો તોય નહી મળે આવા ધારાસભ્ય! એમ જ નથી કહેવાતા ગુજરાતના ખેડૂતોના મસીહા!
Kutiyana MLA Kandhal Jadeja Came To The Aid Of Farmers : કુતિયાણાના ધારાસભ્ય કાંધલ જાડેજા સતત 14 વર્ષથી પોતાના સ્વખર્ચે રાજકોટ નજીક આવેલા ભાદર-2 ડેમમાથી ખેડૂતો માટે સિંચાઈનું પાણી છોડાવી રહ્યા છે. તેથી ખેડૂતો અને ભાદર નદી કાંઠા આવેલા ગામોને ખુબ જ લાભ થાય છે. કુતિયાણા બેઠકના ધારાસભ્ય છેલ્લાં 14 વર્ષથી પોતાના સ્વખર્ચે ઘેડ પંથકના સેકંડો ખેડૂતો માટે સિંચાઈનું પાણી ધોરાજીના ભૂખી ગામ નજીક આવેલા ભાદર 2 ડેમ માથી છોડાવી રહ્યા છે. આવું સેવાકીય કાર્ય છેલ્લાં ઘણાં વર્ષોથી કરી રહ્યા છે. દર વર્ષે 82 કિમીના એરિયામાં ખેડૂતોને સીધો લાભ મળી રહ્યો છે.
Rajkot News: લોકશાહીમાં પ્રતિનિધિ તો ઘણા હોય છે, પરંતુ પ્રજાના હ્રદયમાં સ્થાન મેળવનારા 'લોકનેતા' બહુ ઓછા હોય છે. રાજકોટના ધોરાજી પંથકમાંથી આવા જ એક સમાચાર સામે આવ્યા છે, જેણે ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું છે કે પક્ષ ગમે તે હોય, કાંધલ જાડેજા માટે જનતાનો ભરોસો કેમ અકબંધ રહે છે.
ખેડૂતોની વ્હારે આવ્યા 'જનતાના પ્રતિનિધિ'
રવિ સિઝનની શરૂઆત થતા જ ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણીની સખત જરૂરિયાત ઊભી થઈ હતી. ખાસ કરીને ઘેડ પંથકના ખેડૂતો લાંબા સમયથી સિંચાઈના પાણી માટે ચિંતિત હતા અને વહીવટી પ્રક્રિયામાં વિલંબ થઈ રહ્યો હતો. ખેડૂતોની આ વેદના સમજીને ધારાસભ્ય કાંધલ જાડેજા સ્વયં મેદાને આવ્યા હતા. તેમણે સરકારી મંજૂરીઓની રાહ જોયા વગર ખેડૂતોના હિતમાં મોટો નિર્ણય લીધો છે.
પોતાના ખર્ચે ભાદર-2 ડેમમાંથી છોડાવ્યું પાણી
ધારાસભ્ય કાંધલ જાડેજાએ ધોરાજીના ભાદર-2 ડેમ માંથી પોતાના ખર્ચે પાણી છોડાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ માટે જરૂરી વહીવટી ખર્ચ અને અન્ય પ્રક્રિયાની જવાબદારી તેમણે પોતે ઉપાડીને ખેડૂતોને મોટી રાહત આપી છે. આ નિર્ણય બાદ ડેમના 3 દરવાજા 4 ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા હતા. ડેમમાંથી પાણી છોડાતા જ નદીકાંઠાના અને ઘેડ પંથકના ખેડૂતોમાં હર્ષોલ્લાસ વ્યાપી ગયો છે. આ વિશે ઘેડ પંથકના સ્થાનિક ખેડૂતે જણાવ્યું હતું કે અમે મુશ્કેલીમાં હતા, પણ અમારા નેતાએ અમારી વાત સાંભળી અને આજે પાણી છોડાવ્યું છે, જેનો આનંદ શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય તેમ નથી."
પક્ષ ગમે તે હોય, 'કાંધલ'નો દબદબો અકબંધ
રાજકારણમાં એક ચર્ચા હંમેશા રહે છે કે કાંધલ જાડેજા ગમે તે પાર્ટીમાંથી ચૂંટણી લડે કે અપક્ષ, જનતા તેમને જ કેમ પસંદ કરે છે? આ પાછળનું મુખ્ય કારણ તેમની આવી લોકકલ્યાણની ભાવના છે. સરકારી ફાઈલો અને લાંબી પ્રક્રિયાઓમાં ખેડૂતોનો પાક બળી ન જાય તે માટે તેમણે પોતાની રીતે પાણીની વ્યવસ્થા કરાવીને 'સાચા જનપ્રતિનિધિ' કેવા હોય તેનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.
રવિ પાકને મળશે નવું જીવન
ઘેડ પંથકના ખેડૂતો માટે આ પાણી આશીર્વાદ સમાન સાબિત થશે. ખેતરોમાં ઉભેલા રવિ પાકને હવે પૂરતું પાણી મળતા ઉત્પાદન સારું થવાની આશા જાગી છે. કાંધલ જાડેજાના આ ભગીરથ કાર્યની આખા પંથકમાં પ્રશંસા થઈ રહી છે અને સોશિયલ મીડિયા પર પણ લોકો કહી રહ્યા છે કે, "આને કહેવાય પ્રજાનો પ્રતિનિધિ!"
