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કંડલા પોર્ટનો મોટો ધડાકો: LPG હેન્ડલિંગમાં બનાવ્યો ઓલ-ટાઇમ નવો રેકોર્ડ, 25%ની બમ્પર વૃદ્ધિ

Kandla Port: દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી (DPA) કંડલા પોર્ટે નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં 133 જહાજો દ્વારા 2.61 મિલિયન મીટ્રિક ટન LPG હેન્ડલ કરી 25% વૃદ્ધિનો ઐતિહાસિક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, જેની વડાપ્રધાન મોદીએ પ્રશંસા કરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 25, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:58 PM IST
કંડલા પોર્ટનો મોટો ધડાકો: LPG હેન્ડલિંગમાં બનાવ્યો ઓલ-ટાઇમ નવો રેકોર્ડ, 25%ની બમ્પર વૃદ્ધિ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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