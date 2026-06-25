/કંડલા પોર્ટનો મોટો ધડાકો: LPG હેન્ડલિંગમાં બનાવ્યો ઓલ-ટાઇમ નવો રેકોર્ડ, 25%ની બમ્પર વૃદ્ધિ

Kandla Port: દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી (DPA) કંડલાએ 2025-26 નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન LPG હેન્ડલિંગમાં એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, જેથી દેશના મુખ્ય ઉર્જા બંદરોમાં તેનું સ્થાન વધુ મજબૂત બન્યું છે.
LPG હેન્ડલિંગમાં કંડલા પોર્ટનો નવો રેકોર્ડ
ચાલુ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન, DPA (દીનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી)એ 133 એલપીજી (LPG) જહાજોનું સફળતાપૂર્વક સંચાલન કરીને કુલ 2.61 મિલિયન મીટ્રિક ટન એલપીજી ગેસના કાર્ગોની હેરફેર (આવક-જાવક) નોંધાવી છે. આ સિદ્ધિ પાછલા નાણાકીય વર્ષની તુલનામાં નોંધપાત્ર 25% નો વધારો દર્શાવે છે.
આ સફળતા DPAની વધતી જતી કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા, મજબૂત માળખાગત ક્ષમતાઓ અને દેશની વધતી જતી ઉર્જા માંગને પહોંચી વળવા માટેની તેની પ્રતિબદ્ધતાનો પુરાવો છે. LPG હેન્ડલિંગમાં સતત વૃદ્ધિ બંદર વહીવટ, ટર્મિનલ ઓપરેટરો અને અન્ય હિસ્સેદારો દ્વારા સંકલિત પ્રયાસોનું પરિણામ છે.
આ સિદ્ધિ ભારત સરકારના ઊર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા અને બંદર-સંચાલિત વિકાસને વેગ આપવાના વિઝન સાથે સુસંગત છે.
PM મોદીએ કરી કંડલાના પ્રદર્શનની પ્રશંસા
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતે છેલ્લા દાયકામાં દરિયાઈ ક્ષેત્રમાં અભૂતપૂર્વ વૃદ્ધિ અને પરિવર્તન જોયું છે. બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલયે "12 વર્ષ - વિશ્વાસ, વિકાસ અને જાહેર કલ્યાણ" થીમ હેઠળ કંડલાના પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરી છે.
નોંધનીય છે કે, આ સિદ્ધિ રાષ્ટ્રીય વિકાસ, ઊર્જા સુરક્ષા અને જાહેર કલ્યાણમાં બંદરના મહત્વપૂર્ણ યોગદાનને વધુ રેખાંકિત કરે છે. મજબૂત દરિયાઈ લોજિસ્ટિક્સ દ્વારા દેશની આર્થિક પ્રગતિને આગળ ધપાવવામાં DPAની ભૂમિકા મજબૂત બની રહી છે.
FAQs
પ્રશ્ન 1: દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી (DPA) કંડલાએ કયા ક્ષેત્રમાં નવો ઐતિહાસિક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે?
જવાબ: DPA કંડલાએ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 દરમિયાન એલપીજી (LPG) હેન્ડલિંગમાં નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
પ્રશ્ન 2: ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં કંડલા પોર્ટ પરથી કેટલા LPG જહાજોનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું?
જવાબ: ચાલુ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન પોર્ટ દ્વારા સફળતાપૂર્વક કુલ 133 એલપીજી (LPG) જહાજોનું સંચાલન કરાયું છે.
પ્રશ્ન 3: આ વર્ષે કંડલા પોર્ટ પર કુલ કેટલા કાર્ગો (જથ્થા)ની હેરફેર નોંધાઈ છે?
જવાબ: આ વર્ષે પોર્ટ પર રેકોર્ડબ્રેક 2.61 મિલિયન મીટ્રિક ટન એલપીજી કાર્ગોની હેરફેર નોંધાઈ છે.
પ્રશ્ન 4: પાછલા નાણાકીય વર્ષની સરખામણીએ આ વખતે કેટલા ટકા વાર્ષિક વૃદ્ધિ જોવા મળી છે?
જવાબ: પાછલા વર્ષની તુલનામાં આ વખતે એલપીજી હેન્ડલિંગમાં નોંધપાત્ર 25% નો વાર્ષિક વધારો થયો છે.
પ્રશ્ન 5: કેન્દ્રીય મંત્રાલયે કંડલા પોર્ટના પ્રદર્શનની પ્રશંસા કઈ થીમ હેઠળ કરી છે?
જવાબ: બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલયે "12 વર્ષ - વિશ્વાસ, વિકાસ અને જાહેર કલ્યાણ" થીમ હેઠળ પ્રશંસા કરી છે.