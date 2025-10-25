ગુજરાતની રાજનીતિમાં આવવાના ખજૂરભાઈએ આપ્યા સંકેત, જાહેરમાં કહી આ વાત
Nitin Jani As Khajurbhai Announcement : ગરીબોના બેલી અને ગુજરાતના સોનુ સૂદ કહેવાતા ખજૂરભાઈ ઉર્ફે નીતિન જાનીએ એક ખાનગી કાર્યક્રમમાં રાજકારણમાં એન્ટ્રી વિશે સ્પષ્ટતા કરી
Trending Photos
Gujarat Politics : ગુજરાતના સોનુ સૂદ તરીકે ઘર ઘરમાં પ્રખ્યાત ખજૂરભાઈ ઉર્ફે નીતિન જાનીએ હવે કંઈક એવું કર્યું છે, જેને કારણે તેઓ ફરી ચર્ચામાં આવ્યા છે. ખજૂર તરીકે જાણીતા નીતિન જાની ગુજરાતમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી લડી શકે છે તેવા જાહેરમાં સંકેત આપ્યા છે.
ખજૂરભાઈ 2027માં ચૂંટણી લડશે?
ગરીબોના બેલી કહેવાતા ખજૂરભાઈ ઉર્ફે નીતિન જાનીએ આગામી વર્ષ 2027 ની વિધાનસભા ચૂંટણી લડવાના સંકેત આપ્યા છે. એક ખાનગી કાર્યક્રમમાં 2027ની ચૂંટણી મામલે વાત કરી હતી. યુવાનોને ચૂંટણી લડવા માટે આગળ આવવા અપીલ કરી છે. સાથે જ કોઈ પણ પાર્ટીમાંથી યુવાનો ચૂંટણી લડે તેવી હાકલ કરી છે. કોઈ પણ પાર્ટીમાંથી ચૂંટણી લડો તેવી યુવાનોને સલાહ આપી.
તમારી દયા હશે તો હું પણ ઉભો રહેવાનો છું
નીતિન જાનીએ 2027ની ચૂંટણી લડવા યુવાનોને હાંકલ કરી છે. નીતિન જાનીએ ખાનગી કાર્યક્રમમાં કહ્યું કે, હું તમામ યુવાનોને કહું છુ કે, 2027 નું ઈલેક્શન લડો. જે ભણેલો અને આગળ હોય, એવા યુવાનોએ સમાજ માટે રાજકારણમાં આવવું જોઈએ. ભલે પાર્ટી ગમે તે હોય. હવે એવું લાગે છે કે 2027ની ચૂંટણીમાં આપણે ઉતરવું પડશે. તમારી દયા હશે તો હું પણ ઉભો રહેવાનો છું. અત્યાર સુધી કોઈ વિચાર કર્યો ન હતો, પરંતું હવે એવું લાગે છે કે, 2027 ની ચૂંટણીમા ઉભું રહેવુ પડશે. જો તમે ભણેલા છો, આગળ છો, તમારામાં કંઈક ટેલેન્ટ છે, તો આમાં ધ્યાન આપજો. તમને એવું લાગે છે કે, ચૂંટણીમાં ઉતરવું છે, તો ઉતરજો, પાર્ટી ભલે ગમે તે હોય.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે