સફાઈ કર્મીઓના ડરથી પાલિકાના એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન મોબાઈલ ટાવર પર ચઢી ગયા! ખંભાતમાં હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા

Khambhat News : ખંભાત પાલિકામાં હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા જોવા મળ્યો હતો. સફાઈકર્મીઓએ પ્રમુખ-કાઉન્સિલરોને નજરકેદ કર્યા હતા. તેના બાદ તેઓને ટોળાથી જીવ બચાવવા ટાવર પર ચઢી જવું પડ્યું હતું 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 06, 2026, 09:06 AM IST

સફાઈ કર્મીઓના ડરથી પાલિકાના એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન મોબાઈલ ટાવર પર ચઢી ગયા! ખંભાતમાં હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા

Khambhat News : ખંભાતમાં જોવા જેવી થઈ હતી. ખંભાત પાલિકામાં સફાઈ કર્મીઓના ડરથી એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન ટાવર પર ચઢી ભાગ્યા! હતા. ખંભાત પાલિકામાં સફાઈ કર્મીઓના ઉગ્ર હોબાળા વચ્ચે એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન રાજેશભાઈ રાણાને મોબાઈલ ટાવર પર ચઢીને નીચે ઉતરવાની નોબત આવી.

છેલ્લા ત્રણ દિવસથી 7માં પગાર પંચની માંગ સાથે આંદોલન કરી રહેલા સફાઈ કર્મીઓ આજે અત્યંત આક્રમક મૂડમાં જોવા મળ્યા હતા. પાલિકા પ્રમુખ અને સત્તાપક્ષના સભ્યોને સફાઈ કર્મીઓએ ઘેરાબંધી કરી નજરકેદ કરતા પાલિકા સંકુલ રણમેદાનમાં ફેરવાયું હતું. 7માં પગારપંચની માંગ સાથે 230 સફાઈકર્મીઓ 3 દિવસથી હડતાલ પર છે. 

ત્યારે ગત રોજ સફાઈ કર્મચારીઓ આક્રમક મૂડમાં આવી ગયા હતા. સફાઈ કર્મીઓએ પાલિકાના તમામ દરવાજા બંધ કરી રસ્તા આંતરતા પ્રમુખ અને કાઉન્સિલરો અંદર જ કેદ થઈ ગયા હતા. ત્યારે ભીડથી બચવા માટે ચેરમેને પાલિકા બિલ્ડિંગના ધાબા પરથી પોલીસ સ્ટેશન તરફના ટાવરનો સહારો લઈ નીચે ઉતરીને ભાગવું પડ્યું હતું.

પાલિકાના જવાબદાર પદાધિકારીએ આ રીતે ટાવર પરથી ઉતરીને જીવ બચાવી ભાગવું પડ્યું હોવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં જોરશોરથી વાયરલ થયો છે. એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેનનો ભાગતો વીડિયો વાયરલ થતા સમગ્ર આણંદ જિલ્લામાં પાલિકા તંત્ર અને લોકશાહીની સ્થિતિ પર અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.

 

 

