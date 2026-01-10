પારિવારિક અદાવતમાં લોહીના સંબંધો લજવાયા : પિતાએ પુત્રની ઘાતકી હત્યા કરી મોટું પાપ કર્યું
Father Killed Son : પતિની હત્યા કરનાર સસરા સામે પત્નીએ ફરિયાદ નોંધાવી, નડિયાદના મોકમપુરા ગામમાં પારિવારિક ઝગડામાં રમાઈ લોહીની હોળી
Kheda News નચિકેત મહેતા/નડિયાદ : નડિયાદ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવતા મોકમપુરા ગામમાં એક હચમચાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં એક પિતાએ જ પોતાના સગા પુત્રની માથામાં જીવલેણ હથિયારના ઘા ઝીંકી નિર્મમ હત્યા કરી નાંખી છે. આ મામલે મૃતકની પત્ની તારાબેન ચૌહાણે પોતાના સસરા પ્રતાપસિંહ ચંદુભાઈ ચૌહાણ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે.
પિતા દીકરાના છુટાછેડા કરાવવા માંગતા હતા
પોલીસ અહેવાલ મુજબ, આ ઘટના 6 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સાંજના આશરે 7:00 વાગ્યાની આસપાસ શેઢી નદીના કિનારે બની હતી. હત્યા પાછળનું મુખ્ય કારણ પારિવારિક ક્લેશ અને જૂની અદાવત હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ફરિયાદી મહિલાના જણાવ્યા મુજબ, તેની નાની બહેનના લગ્ન તેના દિયર સાથે થયા હતા, પરંતુ સસરાના ત્રાસને કારણે છૂટાછેડા થયા હતા. ત્યારથી સસરા પ્રતાપસિંહ ફરિયાદી અને તેના પતિ કમલેશભાઈ વચ્ચે પણ છૂટાછેડા કરાવવા માંગતા હતા, પરંતુ કમલેશભાઈએ ના પાડતા પિતા-પુત્ર પર અદાવત રાખતા હતા. આ ઉપરાંત, જમીન બાબતે કાકા સસરા સાથેના સારા સંબંધો પણ આરોપી પિતાને ખટકતા હતા.
પતિની ચીસ સાંભળી પત્ની પાછળ દોડી હતી
ગત મંગળવારે સાંજે જ્યારે કમલેશભાઈ કુદરતી હાજતે જવા માટે નદી તરફ નીકળ્યા, ત્યારે આરોપી પ્રતાપસિંહ પણ તેમની પાછળ ગયા હતા. થોડી વાર પછી કમલેશભાઈની ચીસ સંભળાતા પત્ની અને દેરાણી તેમને શોધવા નીકળ્યા હતા. તે સમયે આરોપી સામા મળ્યા હતા અને 'હું તપાસ કરું છું' તેમ કહી તેમની પાસેથી બેટરી અને લાકડી લઈ લીધી હતી અને મહિલાઓને આગળ વધતા અટકાવી દીધી હતી.
પિતાએ દીકરાની હત્યા કરી ગુનો છુપાવવા પ્રયાસ કર્યા હતા
આરોપીએ ગુનો છુપાવવા માટે અનેક બહાના બનાવ્યા હતા. તેણે પરિવારને ખોટું કહ્યું કે કમલેશને ચક્કર આવ્યા છે અને તેને ખાનગી વાહનમાં સારવાર માટે લઈ ગયા હતા. જોકે, જ્યારે કમલેશભાઈને પરત લાવવામાં આવ્યા ત્યારે તેઓ મૃત હાલતમાં હતા અને તેમના માથામાં ગંભીર ઇજાઓના નિશાન જોવા મળ્યા હતા. હોસ્પિટલમાં પોસ્ટમોર્ટમ દરમિયાન પણ માથામાં ત્રણથી ચાર જીવલેણ ઘા હોવાનું સ્પષ્ટ થયું હતું.
પરિવારને પણ ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો
આરોપીએ પોતાની હાજરી છુપાવવા માટે બીજા રસ્તેથી ઘરે પરત ફરીને પરિવારને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે. પત્નીને શંકા જતાં તેમણે પોલીસને જાણ કરી હતી, જેના આધારે નડિયાદ રૂરલ પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી આરોપી પિતાની ધરપકડ કરવાની દિશામાં ચક્રો ગતિમાન કરી આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે અને પારિવારિક સંબંધો પર સવાલો ઉભા થયા છે.
