ખેડા જિલ્લામાં મોટો વિવાદ : દરગાહ-મસ્જિદ નજીક ગરબા ન રમવાનું બોર્ડ લાગતા મામલો ગરમાયો

Ban On Navratri : ખેડાઃ માતર ગામના હુસૈની ચોકમાં બોર્ડ લગાવાતા વિવાદ થયો. નવરાત્રિ પહેલા લાગેલા બોર્ડથી સર્જાયો વિવાદ. દરગાહ-મસ્જિદ નજીક ગરબા ન રમવા અંગેના બોર્ડથી વિવાદ
Kheda News બુરહાન પઠાણ/ખેડા : ખેડા જિલ્લાના માતરમાં નવરાત્રિને રોજ ગરબા રમાડવાને લઈને બોર્ડ લાગતા નવો વિવાદ જન્મ્યો છે. ગરબા ગાવાની મનાઈ ફરમાવાતા પોલીસે બોર્ડ હટાવવાનો આદેશ આપ્યો છે.
બોર્ડ લાગતા વિવાદ સામે આવ્યો ..
ગામની નાની ભાગોળ વિસ્તારમાં વિવાદિત બોર્ડથી વિવાદ સર્જાયો હતો. માતર ગામમાં નાની ભાગોળ વિસ્તારમાં આવેલ હુસેની ચોકમાં વિવાદિત બોર્ડ મારવામાં આવ્યું છે. બોર્ડ પર લખવામાં આવ્યું કે, ‘જાહેર સુચના નાની ભાગોળ હુસેની ચોકમાં દરગાહ, મદરેસા, તથા મસ્જિદની આસપાસ ગરબા ગાવા કે વગાડવાની સખ્ત મનાઈ છે.’ લિ.સું.પંચ નાની ભાગોળ" લખવામાં આવ્યું છે.
ત્યારે સમગ્ર બાબતે માતર પોલીસને જાણ થતા બોર્ડ હટાવવા આદેશ કરવામાં આવ્યો હતો. માતર પોલીસ દ્વારા આદેશ કરતા બોર્ડ પર કલર મારી હટાવવામાં આવ્યું છે. આ અંગે બજરંગ દળ દ્વારા માતર પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી આપવામાં આવી છે. આ બોર્ડ લગાવનારા વિરુધ ફરિયાદ દાખલ કરવા માતર પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી આપવામાં આવી છે. સમગ્ર બાબતે ફરિયાદ નોંધવા માતર પોલીસે તજવીજ હાથ ધરી છે.
સમગ્ર વિવાદ મામલે મુસ્લિમ આગેવાનનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. મુસ્લિમ આગેવાન બિસમલ્લાહ ખાન પઠાણે જણાવ્યું કે, બોર્ડ 6 વર્ષ પહેલા મારવામાં આવ્યું હતું. મુસ્લિમ સમાજના લોકોના લગ્ન પ્રસંગો વખતે અહીંયા મુસ્લિમ લોકો દ્વારા ગરબા રમવામાં આવતા હતા. જેથી કબ્રસ્તાન અને દરગાહ જેવા સ્થળો હોવાથી મુસ્લિમ સ્થાનિક લોકોની ધાર્મિક લાગણી દુભાતી હતી. જેથી આ બોર્ડ મારવામાં આવ્યું હતું.
