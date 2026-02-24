Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝKheda

ડાકોર મંદિરથી આવ્યું ફાગણોત્સવનું શિડ્યુલ : આ રીતે કરાશે હોળીની ઉજવણી, ગીતા રબારી અને રાજભા ગઢવીના સૂર રેલાશે

Dakor Temple Holi Celeration : ડાકોર ખાતે તા.૨૮ ફેબ્રુઆરી અને ૦૧, માર્ચ ૨૦૨૬ ના રોજ “ડાકોર ફાગણોત્સવ - ૨૦૨૬” કાર્યક્રમ  યોજાશે. લોકગાયિકા  ગીતાબેન રબારી અને લોક સાહિત્યકાર રાજભા ગઢવી ડાકોર ખાતે પધારેલ ભક્તજનોને ભગવાન રણછોડરાયજીની ભક્તિના રંગમાં રંગશે. ખેડા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ડાકોર મેળા દરમિયાન ચાલી રહી છે “ફાગણોત્સવ ૨૦૨૬” ની તડામાર તૈયારીઓ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 24, 2026, 03:18 PM IST

Kheda News ; દર વર્ષની જેમ  આ વર્ષે પણ રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગાંધીનગર અને કમિશનર યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓની કચેરીનાં ઉપક્રમે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર – ખેડા દ્વારા ડાકોર મેળા દરમ્યાન “ડાકોર ફાગણોત્સવ - ૨૦૨૬” (વિશિષ્ટ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ) નું આયોજન તા.૨૮ ફેબ્રુઆરી અને ૦૧ માર્ચ ૨૦૨૬ દરમ્યાન થનાર છે. 

બે દિવસનો ફાગણોત્સવ
ડાકોર મુકામે આવેલા સુપ્રસિધ્ધ રણછોડરાયજી મંદિર ખાતે ફાગણી પુનમ (હોળી) નિમિત્તે આ વર્ષે પણ પદયાત્રીઓ/ભાવિક ભક્તો મોટી સંખ્યામાં દર્શનાર્થે આવનાર છે. ત્યારે તેઓના રાત્રી રોકાણ સમયે મનોરંજન તેમજ ડાકોરના ઠાકોરના ગુણગાન કરવા માટે “ડાકોર ફાગણોત્સવ - ૨૦૨૬” નો બે દિવસ વિશિષ્ટ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાશે.

ક્યાં યોજાશે આ ફાગણોત્સવ
જે પૈકી ડાકોરમાં મહુધા તરફથી આવતા ગાયોના વાડા વાળા રોડ એટલે કે પ્રમુખ સ્વામી ફાર્મ સામે, રાધાકુંડ રોડ નજીક, ગાયોના વાડા વાળો રોડ, (મુ.ડાકોર) સાંજે ૦૭:૦૦ કલાકે શરૂ થશે. આ કાર્યક્રમ દરમ્યાન સમગ્ર ગુજરાતના અને ખેડા જિલ્લાના ખ્યાતનામ કલાકારો અને કલાવૃંદો આવી રહ્યા છે જેઓ વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ દ્વારા પોતાની કલા પ્રસ્તુત કરશે આ સાથે જ કાર્યક્રમની  ખાસ ઉપસ્થિતિ રૂપે  ગુજરાતનાં સુપ્રસિદ્ધ લોકગાયિકા ગીતાબેન રબારી ( તા.૨૮ ફેબ્રુઆરી ), અને ગુજરાતના સુપ્રસિધ્ધ તથા ખ્યાતનામ લોક સાહિત્યકાર  રાજભા ગઢવી (તા.૦૧ માર્ચ) પણ આ બે દિવસના કાર્યક્રમ દરમ્યાન પોતાની કલા રજૂ કરી ડાકોર ખાતે પધારેલ ભક્તજનોને ભગવાન રણછોડરાયજીની ભક્તિના રંગમાં રંગશે. 

ડાકોર ફાગણી પુનમ નિમિત્તે સમગ્ર ગુજરાતમાંથી તેમજ ખેડા જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી પદયાત્રીઓ-ભાવકો  પધારી રહ્યા છે ત્યારે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, ખેડા દ્વારા ભાવિક ભક્તજનો તથા ખેડા જિલ્લાના તમામ નાગરીકોને જાહેર આમંત્રણ પાઠવવામા આવે છે.

Dakor Templekhedaholi 2026ડાકોર મંદિરખેડાહોળી

