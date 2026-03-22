ગુજરાતી ન્યૂઝKhedaખેડાની પાટીદાર દીકરીની હત્યા થઈ હોવાનો PAAS અને SPGનો ચોંકાવનારો દાવો! રણછોડ રબારી શંકાના ઘેરામાં!

ખેડાની પાટીદાર દીકરીની હત્યા થઈ હોવાનો PAAS અને SPGનો ચોંકાવનારો દાવો! રણછોડ રબારી શંકાના ઘેરામાં!

Kheda's Patidar daughter: ખેડા જિલ્લાના કઠલાલ તાલુકાના લસુંદ્રા ગામેથી એક હૃદયદ્રાવક કિસ્સો સામે આવ્યો હતો. એક પાટીદાર પરિવારની દીકરી અન્ય સમાજના યુવક સાથે પ્રેમ લગ્ન કરી લેતા માતાની વેદના સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ હતી. રેણુકાબેન અનિલભાઈ પટેલ નામની મહિલાએ એક વીડિયો જાહેર કરી રબારી સમાજના આગેવાનોને પોતાની દીકરી પરત સોંપવા માટે કરુણ અપીલ કરી હતી. પરંતુ પાટીદાર યુવતીના લગ્નનો મામલો હવે એક અત્યંત ગંભીર વળાંક પર આવ્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 22, 2026, 12:16 PM IST

ખેડાની પાટીદાર દીકરીની હત્યા થઈ હોવાનો PAAS અને SPGનો ચોંકાવનારો દાવો! રણછોડ રબારી શંકાના ઘેરામાં!

Kheda's Patidar daughter: ખેડા જિલ્લાના લશુંદ્રા ગામની પાટીદાર યુવતીના લગ્નનો મામલો હવે એક અત્યંત ગંભીર વળાંક પર આવ્યો છે. રબારી યુવક સાથે ભાગીને લગ્ન કરનાર દીકરી જીવિત હોવા સામે પાટીદાર નેતાઓએ શંકા વ્યક્ત કરી છે અને રણછોડ રબારી નામના વ્યક્તિ પર દીકરીની હત્યા કરવામાં આવી હોવાનો સનસનીખેજ આરોપ લગાવ્યો છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?
ખેડાના લશુંદ્રા ગામની પાટીદાર દીકરીએ થોડા સમય પહેલા રબારી સમાજના યુવક સાથે પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા. આ મામલે દીકરીની માતાએ તેને પરત લાવવા માટે ઘણી આજીજી કરી હતી, પરંતુ દીકરી પરત આવી નહોતી. હવે આ મામલામાં PAAS (પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ) અને SPG (સરદાર પટેલ ગ્રુપ)ના નેતાઓએ અમદાવાદમાં દીકરીની માતા સાથે મળીને એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી.

પાટીદાર દીકરીને લઈ PAAS, SPGનો ચોંકાવનારો દાવો
પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન પાટીદાર નેતાઓએ નીચે મુજબના ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. પાટીદાર નેતાઓએ દાવો કર્યો છે કે પાટીદાર દીકરીની હત્યા કરી દેવામાં આવી છે. આ કેસમાં રણછોડ રબારી નામના વ્યક્તિનું નામ સામે આવ્યું છે. આરોપ છે કે દીકરીને પરત સોંપવા માટે 25 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી. પરિવાર દ્વારા આ તોતિંગ રકમ ન ચૂકવવામાં આવતા, બદલાની ભાવનાથી દીકરીની હત્યા કરી દેવાઈ હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. દીકરીની માતાએ રડતી આંખે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. દીકરીની શોધખોળ કરવા અને જો તેની સાથે કઈ અજુગતું થયું હોય તો ન્યાય અપાવવા માટે સામાજિક આગેવાનો સાથે મળીને પોલીસ સમક્ષ ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી છે. પીડિત માતાએ જણાવ્યું છે કે મારી દીકરી ક્યાં છે તેની અમને કોઈ જાણ નથી. અમને શંકા છે કે પૈસા ન આપવાને કારણે તેની સાથે કંઈક ખોટું થયું છે.

માતાની કરુણ વેદના અને સમાજને અપીલ
રેણુકાબેનની દીકરી કોલેજ જવા માટે ઘરેથી નીકળી હતી, પરંતુ સાંજ સુધી પરત ન ફરતા પરિવારે શોધખોળ હાથ ધરી હતી. દીકરીનો ફોન સ્વીચ ઓફ આવતા અંતે પરિવારે પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. પોલીસ તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે દીકરીએ રબારી સમાજના પિષુયભાઈ દિલીપભાઈ નામના યુવક સાથે લગ્ન કરી લીધા છે. વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં રેણુકાબેને જણાવ્યું છે કે, આ લગ્ન તેમની મરજી વિરુદ્ધ થયા છે અને એક પાટીદાર માતા તરીકે તેમને આ સંબંધ બિલકુલ સ્વીકાર્ય નથી. તેમણે ખાસ કરીને રબારી સમાજના અગ્રણી ઠાકરશીભાઈ ચૌહાણને સંબોધીને વિનંતી કરી છે. મારી દીકરી મારી મરજી વગર જતી રહી છે. ઠાકરશીબાપાને મારી વિનંતી છે કે તમે તમારા શબ્દો પાળો. તમે જ કહ્યું હતું કે કોઈ સમાજની દીકરી લેવી નહીં અને કોઈને આપવી નહીં. હું એક પાટીદાર બહેન તરીકે તમને હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે મારી દીકરી મને પાછી અપાવો."

રેણુકાબેને વીડિયોમાં ગંભીરતાપૂર્વક ઉલ્લેખ કર્યો છે કે બંને સમાજ વચ્ચે દીકરીઓના લેવા-દેવાનો કોઈ વ્યવહાર હોવો જોઈએ નહીં. તેમણે ઠાકરશીબાપાને પોતાની નૈતિક જવાબદારી યાદ અપાવતા કહ્યું કે, જો તેઓ દીકરીને પરત અપાવશે તો જ તેઓ ખરા અર્થમાં સમાજના આગેવાન ગણાશે. હાલમાં આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને જિલ્લામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે સામાજિક આગેવાનો અને પોલીસ આ સંવેદનશીલ મુદ્દે શું વલણ અપનાવે છે. હાલમાં આ મામલે અમદાવાદ અને ખેડા પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. પાટીદાર સંગઠનોએ ચીમકી આપી છે કે જો ટૂંક સમયમાં દીકરીની ભાળ નહીં મળે અથવા સત્ય સામે નહીં આવે તો રાજ્યવ્યાપી આંદોલન છેડવામાં આવશે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?
ગત 7મી તારીખે લશુંદ્રા ગામની 18 વર્ષની દીકરી દરરોજની જેમ કોલેજ જવા માટે નીકળી હતી, પરંતુ સાંજ સુધી ઘરે પરત ન ફરતા પરિવારે તેની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે દીકરી 32 વર્ષીય પિયુષ દિલીપ રબારી નામના ડમ્પર ડ્રાઈવર સાથે ભાગી ગઈ છે. ત્યારબાદ 9મી તારીખે લગ્નનું સર્ટિફિકેટ મોકલી દેવામાં આવ્યું હતું. જોકે, પરિવારનો આક્ષેપ છે કે આ લગ્ન પાછળ મોટું ષડયંત્ર છે અને તેમાં અંદાજે 42 જેટલા લોકો સામેલ છે.

25 લાખની માંગણી અને ધમકીના આક્ષેપ
પાટીદાર અગ્રણી દિનેશ બાંભણીયાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, આ આખા પ્રકરણમાં રણછોડ રબારી (ભુવાજી) અને તેના ભાઈ રામજીની સીધી સંડોવણી છે. રામજીએ દીકરીને પરત સોંપવાના બદલામાં 25 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી હતી અને એવી ધમકી આપી હતી કે *"જો પૈસા નહીં આપો તો દીકરીના અંશ (અસ્થિ) પણ મળશે નહીં. આજે આટલા દિવસો વીત્યા છતાં દીકરી સામે ન આવતા પરિવારને આશંકા છે કે તેની હત્યા કરી દેવામાં આવી છે.

પોલીસની ભૂમિકા સામે સવાલો, માતાની કરુણ આજીજી
આ કેસમાં માત્ર આરોપીઓ જ નહીં, પણ પોલીસ કર્મીઓની ભૂમિકા પર પણ સવાલો ઉઠ્યા છે. દિનેશ બાંભણીયાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે કઠલાલ પોલીસ સ્ટેશનના 3 કર્મીઓ અને મોડાસા પોલીસના કેટલાક કર્મચારીઓની આમાં સંડોવણી છે. આરોપીઓને છાવરવામાં આવી રહ્યા હોવાથી રણછોડ રબારી અને રામજી સામે તાત્કાલિક ગુનો નોંધવાની માંગ કરવામાં આવી છે. યુવતીની માતા રેણુકાબેને રડતી આંખે જણાવ્યું કે, "મારી દીકરી નિયમિત કોલેજ જતી હતી. 7 તારીખે તેનો ફોન સ્વિચ ઓફ આવ્યો અને ત્યારથી અમે તેને શોધી રહ્યા છીએ. વકીલ દ્વારા લગ્નની જાણ કરાઈ પણ અમને શંકા છે કે મારી દીકરી જોખમમાં છે. મને મારી દીકરી પાછી આપો."

વર્ગ વિગ્રહ ટાળવા અપીલ
પાટીદાર અગ્રણીઓ પૂર્વીન પટેલ અને વરુણ પટેલે જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક SPG સંગઠન પરિવારની પડખે છે. આ ઘટનાને કારણે બે સમાજો વચ્ચે વૈમનસ્ય કે વર્ગ વિગ્રહ ન સર્જાય તે માટે દીકરીને તાત્કાલિક રજૂ કરવામાં આવે તે જરૂરી છે. આક્ષેપ મુજબ, રણછોડ રબારીના પુત્રની સગાઈ પિયુષની બહેન સાથે થઈ હતી. પિયુષના લગ્ન ન થાય ત્યાં સુધી સામે પક્ષે લગ્ન કરવાની ના પાડી હતી, તેથી રણછોડ રબારીએ પિયુષને ભગાડવામાં મદદ કરી હોવાનું મનાય છે. હાલમાં પાટીદાર સમાજના અગ્રણીઓએ ચીમકી આપી છે કે જો ટૂંક સમયમાં દીકરીની ભાળ નહીં મળે અને કસૂરવારો સામે કડક કાર્યવાહી નહીં થાય તો આંદોલન છેડવામાં આવશે.

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

